Российские туристы оказались в ловушке на Хайнане после тайфуна

Сотни путешественников из России столкнулись с трудностями на китайском острове Хайнань. После прохождения разрушительного тайфуна "Яги" аэропорт столицы острова, Хайкоу, был вынужден прекратить работу. В результате, как минимум 200 организованных туристов не смогли вылететь домой в запланированные сроки, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Авиакомпания Hainan Airlines, ответственная за рейс в Москву, отменила вылет, запланированный на 7 сентября. В дальнейшем рейс был перенесен сначала на 9, а затем на 11 сентября. В АТОР отмечают, что в социальных сетях появились сообщения от туристов, ожидающих вылета в аэропорту. Однако, по всей видимости, речь идет о путешественниках, приобретавших билеты самостоятельно.

Туроператоры, организовавшие туры для задержанных на острове россиян, обеспечили своих клиентов временным проживанием в отелях. Компания "Интурист", например, сообщила, что часть туристов, чей рейс в Москву был отменен, размещены в отелях, предоставленных принимающей стороной. Некоторые путешественники приняли решение продолжить отдых, переехав в более комфортабельные отели на побережье, и ожидают там информации о новом времени вылета.

В АТОР подчеркивают, что на данный момент туристы практически не отказываются от своих путевок на Хайнань. Туроператоры предлагают им два варианта: перенести даты поездки без изменения стоимости или аннулировать тур с полным возвратом денежных средств.

Напомним, что тайфун "Яги" обрушился на южные провинции Китая, включая Хайнань, в конце прошлой недели. Стихия привела к гибели трех человек, почти 420 тысяч жителей острова были вынуждены покинуть свои дома. Ранее "Яги" прошел по Филиппинам и Вьетнаму, где также вызвал разрушения и привел к человеческим жертвам.

Метеорологи не исключают, что "Яги" может стать самым мощным тайфуном в регионе за последнее десятилетие.

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