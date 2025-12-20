Сотни миллиардов исчезают в никуда: оккультные практики признали угрозой для общества

Запрет оккультно-магических услуг на федеральном уровне рассматривается как мера защиты граждан от серьёзного финансового и духовного ущерба. Об этом сообщает ТАСС, передавая позицию Русской православной церкви после заявлений президента России о вреде подобных практик для общества.

Ожидания Церкви после слов президента

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что в РПЦ рассчитывают на законодательные изменения. По его словам, недавние высказывания главы государства могут стать основанием для введения прямого запрета оккультно-магических услуг.

"Надеемся, что слова президента России о необходимости борьбы с рекламой оккультно-магических услуг, об опасности которых он справедливо сказал, приведут к запрету этих услуг на федеральном уровне", — заявил иерей Фёдор Лукьянов.

Он отметил, что такой шаг будет соответствовать позиции государства и судебной практике.

Финансовый и духовный ущерб

Лукьянов подчеркнул, что экстрасенсы, тарологи, оккультисты, эзотерики и астрологи наносят гражданам России масштабный вред. Речь идёт не только о духовных последствиях, но и о значительных денежных потерях.

По оценке главы патриаршей комиссии, ежегодно россияне отдают за "магические услуги" сотни миллиардов рублей, действуя под влиянием рекламы и обещаний сверхъестественной помощи. Священник считает, что подобные практики формируют деструктивное мировоззрение и подрывают устойчивость общества.

Связь с решениями судов и вопрос безопасности

Иерей напомнил, что возможный запрет логично соотносится с решением Верховного суда РФ о признании движения сатанизма экстремистским и его запрете. По его мнению, это позволит последовательно противодействовать деструктивной идеологии.

Позиция патриарха и государства

Священнослужитель напомнил, что ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже говорил о необходимости запрета рекламы оккультно-магических услуг. Предстоятель РПЦ называл усиление влияния тарологов, нумерологов и псевдонаучных практик идеологической диверсией.

"Реклама астрологов и экстрасенсов, а также сами эти услуги опасны для государства и ведут к духовной деградации общества", — подчеркнул Фёдор Лукьянов.

Он добавил, что Церковь считает важным совпадение своей позиции с оценкой, озвученной на высшем государственном уровне.