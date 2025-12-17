Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Совещание в московской больнице
Совещание в московской больнице
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:56

Сотни километров до клиники — и ни рубля из кармана: как край спасает пациентов от лишних трат

Хабаровский край направит 66,8 млн рублей на проезд больных внутри региона — ТАСС

Компенсация транспортных расходов для пациентов остаётся одной из ключевых мер поддержки в регионах с большой территорией и удалёнными населёнными пунктами. Как сообщает ТАСС, власти Хабаровского края в ближайшие годы сохранят финансирование этой программы, направив на неё десятки миллионов рублей.

Финансирование компенсаций в регионе

Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев сообщил, что в будущем году на компенсацию проезда больных по территории региона предусмотрено 66,8 млн рублей, ещё 23 млн рублей заложены на поездки за пределы края.

"В будущем году компенсация проезда по краю предусмотрена в размере 66,8 млн рублей, за пределами края — 23 млн", — сказал министр здравоохранения региона Станислав Мальцев.

Средства выделяются в виде субсидии из краевого бюджета и направлены на обеспечение доступа пациентов к специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Динамика расходов и порядок компенсации

По словам министра, в 2025 году общий объём компенсаций по обоим направлениям составлял 97,3 млн рублей, а на 2027 год уже запланировано 89,8 млн рублей. Компенсация проезда больных и их сопровождающих в медицинские учреждения на территории края осуществляется государственными учреждениями здравоохранения.

Оплата проезда, как уточнил Мальцев, производится не чаще одного раза в год. Исключение сделано для детей в возрасте до одного года, беременных женщин, пациентов с хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, а также больных с нарушениями сердечного ритма, которым установлен электрокардиостимулятор.

Лечение за пределами Хабаровского края

Если необходимую медицинскую помощь невозможно оказать в регионе, жителей Хабаровского края направляют в клиники других субъектов России. В этом случае компенсацией проезда занимается региональное министерство здравоохранения.

Пациентов направляют из Хабаровска в профильные медучреждения поездом или самолётом. Такая мера поддержки применяется строго по медицинским показаниям и при отсутствии альтернатив внутри края.

Заявления об отказах и позиция властей

Ранее в СМИ появлялась информация о возможных отказах в компенсации транспортных расходов, в том числе для онкологических больных. Министр здравоохранения края эти сообщения опроверг.

"Отказов в оплате проезда к месту оказания медицинской помощи для онкологических больных, имеющих на руках пакет документов, надлежаще оформленный отделом организации оказания медицинской помощи взрослому населению <…> не осуществлялось. Остаток средств до конца года в полной степени обеспечит потребность на оплату проезда больным за пределы Хабаровского края", — заявил Станислав Мальцев.

По его словам, имеющегося финансирования достаточно для покрытия всех заявленных потребностей пациентов до конца года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Детская больница Владивостока проходит масштабное переоснащение — ТАСС 15.12.2025 в 4:26
Лечить будут по-новому: детская больница Владивостока вступает в этап масштабной модернизации

КДКБ Владивостока готовится к масштабному переоснащению: почти 60 единиц техники и новые этапы развития детского здравоохранения.

Читать полностью » Аэрофлот включает внутрирегиональные рейсы ДФО в льготную программу — ФедералПресс 15.12.2025 в 4:06
То, чего ждали годами: субсидированные авиабилеты охватили весь Дальний Восток

"Аэрофлот" открыл продажи субсидированных билетов на 2026 год: программа расширена до 25 направлений с акцентом на доступность для ДФО.

Читать полностью » Забайкальский художественный музей отремонтируют до июля 2026 года 14.12.2025 в 15:02
Музей с историей СССР уходит на ремонт: что изменится в знаковом здании Читы

В Чите готовятся к масштабному ремонту краевого художественного музея: работы затронут здание и фондохранилище и продлятся до лета 2026 года.

Читать полностью » В Приморье впервые в России применили 13.12.2025 в 13:21
Шаг за грань медицины: врачи в Приморье решились на метод, который раньше применяли только у взрослых

В Приморье врачи впервые в стране применили «терапию отчаяния» для спасения ребёнка с тяжёлой волчанкой — стандартные методы уже не работали.

Читать полностью » Снег во Владивостоке пойдёт ночью и утром 14 декабря — PrimaMedia 13.12.2025 в 6:48
Снежный коллапс отменяется, но расслабляться рано: Владивосток накроет другая зимняя напасть

Снегопад во Владивостоке окажется слабее ожиданий, но усиление ветра может серьёзно осложнить ситуацию в воскресенье.

Читать полностью » В регионах России зафиксированы исторические пики энергопотребления — ТАСС 12.12.2025 в 14:25
Мощности больше не хватает с запасом: регионы один за другим выходят на новые энергетические пики

Бурятия, Забайкалье, Татарстан и Хабаровский край обновили исторические рекорды энергопотребления, что связано с ростом промышленной нагрузки.

Читать полностью » Суд приговорил поджигателя 22 автомобилей к 5 годам колонии — судебная система Приморья 12.12.2025 в 14:25
63 миллиона превратились в пепел: за массовый поджог авто вынесен приговор строгого режима

Во Владивостоке суд назначил пять лет строгого режима мужчине, причастному к поджогу 22 автомобилей, а ущерб от действий группы превысил 63 млн рублей.

Читать полностью » В Надеждинском районе отключились 50 трансформаторных подстанций — Минэнерго Приморья 12.12.2025 в 14:25
Один вечер — десятки отключённых объектов: авария заставила экстренно перестраивать схемы питания

Аварийное отключение линии электропередачи погрузило в темноту полторы тысячи жителей Надеждинского района, затронув социальные и коммунальные объекты.

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Рост расходов туристов на Кубани составил 3,2% в 2025 году — Сбераналитика
ЮФО
Спрос на аренду автомобилей на юге России возрос на 15% по данным Росстата
Авто и мото
Качественная незамерзайка содержит изопропиловый спирт — Роскачество
СЗФО
Выплату на ребенка под опекой в Петербурге подняли до 20 025 руб. — ТАСС
Общество
Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд
Происшествия
Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 под Воронежем выросло до шести — ТАСС
Общество
Банки начисляют плату за обслуживание по забытым кредиткам — Бочкина
ЮФО
Сирота из Белогорска не получил положенное жилье за 10 лет — СК РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet