Сотни километров до клиники — и ни рубля из кармана: как край спасает пациентов от лишних трат

Компенсация транспортных расходов для пациентов остаётся одной из ключевых мер поддержки в регионах с большой территорией и удалёнными населёнными пунктами. Как сообщает ТАСС, власти Хабаровского края в ближайшие годы сохранят финансирование этой программы, направив на неё десятки миллионов рублей.

Финансирование компенсаций в регионе

Министр здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев сообщил, что в будущем году на компенсацию проезда больных по территории региона предусмотрено 66,8 млн рублей, ещё 23 млн рублей заложены на поездки за пределы края.

Средства выделяются в виде субсидии из краевого бюджета и направлены на обеспечение доступа пациентов к специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

Динамика расходов и порядок компенсации

По словам министра, в 2025 году общий объём компенсаций по обоим направлениям составлял 97,3 млн рублей, а на 2027 год уже запланировано 89,8 млн рублей. Компенсация проезда больных и их сопровождающих в медицинские учреждения на территории края осуществляется государственными учреждениями здравоохранения.

Оплата проезда, как уточнил Мальцев, производится не чаще одного раза в год. Исключение сделано для детей в возрасте до одного года, беременных женщин, пациентов с хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, а также больных с нарушениями сердечного ритма, которым установлен электрокардиостимулятор.

Лечение за пределами Хабаровского края

Если необходимую медицинскую помощь невозможно оказать в регионе, жителей Хабаровского края направляют в клиники других субъектов России. В этом случае компенсацией проезда занимается региональное министерство здравоохранения.

Пациентов направляют из Хабаровска в профильные медучреждения поездом или самолётом. Такая мера поддержки применяется строго по медицинским показаниям и при отсутствии альтернатив внутри края.

Заявления об отказах и позиция властей

Ранее в СМИ появлялась информация о возможных отказах в компенсации транспортных расходов, в том числе для онкологических больных. Министр здравоохранения края эти сообщения опроверг.

"Отказов в оплате проезда к месту оказания медицинской помощи для онкологических больных, имеющих на руках пакет документов, надлежаще оформленный отделом организации оказания медицинской помощи взрослому населению <…> не осуществлялось. Остаток средств до конца года в полной степени обеспечит потребность на оплату проезда больным за пределы Хабаровского края", — заявил Станислав Мальцев.

По его словам, имеющегося финансирования достаточно для покрытия всех заявленных потребностей пациентов до конца года.