Первый шотландский министр Шотландии Никола Стёрджен уходит в отставку, добавив, что останется на посту, пока не найдет достойного преемника. Об этом сообщает Sky News.

Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что больше не хочет возвращаться на этот пост, который она занимала полтора месяца.