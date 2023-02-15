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  • Опубликована сегодня в 14:27

Первый министр Шотландии Стёрджен покидает свой пост

Первый шотландский министр Шотландии Никола Стёрджен уходит в отставку, добавив, что останется на посту, пока не найдет достойного преемника. Об этом сообщает Sky News.

Ранее бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что больше не хочет возвращаться на этот пост, который она занимала полтора месяца.

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