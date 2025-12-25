Сосудистые звездочки вовсе не безобидны: сигнал, который нельзя пропускать

Сосудистые звездочки на ногах могут быть не просто косметической проблемой, а сигналом серьезных нарушений в венозной системе, пояснил флеболог, доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев. О том, чем грозит игнорирование таких изменений, специалист рассказал в беседе с NewsInfo.

Множественные сосудистые "звездочки" нередко выступают первым внешним признаком более глубоких проблем с венами, которые невозможно выявить без специального обследования, пояснил врач. По его словам, при появлении таких изменений важно не ограничиваться эстетической оценкой, а обратиться к специалисту и провести диагностику.

"К этой проблеме надо подходить с разных позиций. Сосудистые "звездочки" множественные в ногах могут быть внешним проявлением более серьезной проблемы, нарушением оттока крови по более крупным магистральным и глубоким венам, которые не видны, которые можно обнаружить только с помощью ультразвука, первый такой сигнальчик эта сосудистая сеть", — пояснил профессор.

Он добавил, что в ряде случаев "звездочки" могут представлять и прямую опасность. Особенно это касается крупных образований в области лодыжек, где кожа тонкая и легко травмируется. Кроме того, если сосудистые образования начинают появляться не только на ногах, но и по всему телу, это может указывать на системные проблемы, подчеркнул флеболог.

"На что-то наткнулись, налетели, кожа тонкая, "звездочка" под кожей бац, начинает кровь течь, либо растекается большой синяк. Если "звездочки" вдруг начинают появляться по всему телу, здесь уже надо бежать к врачу, потому что нередко это связано с печеночной недостаточностью", — предупредил доктор.

Эксперт напомнил, что оптимальным решением остается консультация сосудистого хирурга или флеболога, который способен провести полноценное обследование и определить, идет ли речь об эстетическом дефекте или признаке серьезного заболевания.