Идеальный компост: простые шаги к совершенному удобрению

Идеальный состав компоста — это сочетание органических материалов, обеспечивающих правильное соотношение углерода и азота. Для успешного компостирования это соотношение должно быть примерно 30:1.
Основные компоненты
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Коричневые материалы
- Сухие листья, солома, бумага. Эти материалы богаты углеродом, который необходим для питания микроорганизмов и структурирования компоста.
- Опилки и древесная стружка. Также высоко углеродные компоненты, но их следует использовать в небольших количествах, так как они разлагаются медленнее.
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Зелёные материалы
- Свежескошенная трава, овощные и фруктовые отходы. Эти материалы богаты азотом, который поддерживает активный рост микроорганизмов.
- Кофейная гуща, кухонные отходы. Эти компоненты также содержат много азота и способствуют быстрому разложению.
Советы
Для поддержания процесса разложения необходима оптимальная влажность. Компост должен быть влажным, как выжатая губка, но не слишком мокрым.
Для активной работы микроорганизмов необходим кислород. Регулярное перемешивание компоста обеспечивает доступ воздуха и предотвращает появление неприятного запаха.
Фото: commons.wikimedia.org/wikimedia(Creative Commons CC0 License)
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