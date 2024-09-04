Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский должен понести ответственность за недавние удары по Полтаве и Львову. По его словам, трагические события, подобные этим, стали возможны из-за действий Зеленского и его команды. Соскин отметил, что накануне произошла серьёзная трагедия в Полтаве, а затем, по его словам, Львов подвергся мощному удару, которого ранее не было.
Эксперт также подчеркнул, что ситуация на фронте остаётся неблагоприятной, а попытка Вооружённых сил Украины атаковать Курскую область оказалась неудачной. Соскин сравнил череду трагических событий с открытием ящика Пандоры, ответственность за что он возлагает на Зеленского.
В то же время Министерство обороны России сообщило, что утром в среду российские войска нанесли удар по оборонным предприятиям во Львове. В частности, были поражены объекты, связанные с производством и ремонтом электроники для авиационной техники и ракетного вооружения.
Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщил, что российские войска атаковали Полтавский военный институт связи на Украине. Это учреждение, по его словам, занималось подготовкой специалистов в области радиолокационных систем (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International)
Уотсон останется под стражей до 2 октября
Канадский капитан Пол Уотсон, один из инициаторов создания природоохранных организаций Greenpeace* (признана в РФ нежелательной) и Sea Shepherd, был задержан в Гренландии и останется под стражей до 2 октября, как сообщила его собственная организация Captain Paul Watson Foundation.
В ПМР запретили термин "Транснистрия" на законодательном уровне
Парламент Приднестровской Молдавской Республики запретил использовать название «Транснистрия» в отношении государства, о чем сообщила пресс-служба главы республики на своём официальном сайте
Оксана Самойлова поздравила дочь с 10-летием: "Повзрослела"
Блогер Оксана Самойлова рассказала, как изменилась к лучшему её 10-летняя дочка Лея, которая отмечает свой день рождения.
Премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.