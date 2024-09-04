Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube выразил мнение, что Владимир Зеленский должен понести ответственность за недавние удары по Полтаве и Львову. По его словам, трагические события, подобные этим, стали возможны из-за действий Зеленского и его команды. Соскин отметил, что накануне произошла серьёзная трагедия в Полтаве, а затем, по его словам, Львов подвергся мощному удару, которого ранее не было.

Эксперт также подчеркнул, что ситуация на фронте остаётся неблагоприятной, а попытка Вооружённых сил Украины атаковать Курскую область оказалась неудачной. Соскин сравнил череду трагических событий с открытием ящика Пандоры, ответственность за что он возлагает на Зеленского.

В то же время Министерство обороны России сообщило, что утром в среду российские войска нанесли удар по оборонным предприятиям во Львове. В частности, были поражены объекты, связанные с производством и ремонтом электроники для авиационной техники и ракетного вооружения.

Ранее Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, сообщил, что российские войска атаковали Полтавский военный институт связи на Украине. Это учреждение, по его словам, занималось подготовкой специалистов в области радиолокационных систем (РЛС) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: commons.wikimedia.orgPRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website( Creative Commons Attribution 4.0 International)