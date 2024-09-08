Американская экономика в кризисе: сосиски вместо стейков

Среди множества признаков экономического спада в США, экономисты из Техаса выделили новый тревожный сигнал: американцы все чаще заменяют натуральное мясо на более доступные по цене сосиски.

Этот тренд свидетельствует о том, что для многих покупателей даже базовые продукты становятся роскошью.

Исследование, проведенное специалистами Федеральной резервной системы Далласа, подтверждает рост спроса на самые дешевые продукты питания. В дополнение к этому, наблюдается замедление оплаты счетов американскими потребителями. Руководство крупных сетей быстрого питания, таких как Starbucks и McDonald's, также фиксирует снижение объема потребительских расходов.

Всплеск инфляции, наблюдавшийся в начале 2020-х годов, был спровоцирован нарушениями в цепочках поставок, вызванными пандемией. В попытке компенсировать убытки, корпорации начали повышать цены практически на все, включая самые необходимые товары, такие как продукты питания, медикаменты и жилье, что значительно ухудшило финансовое положение миллионов американцев.

Дополнительные тревожные сигналы поступают и из Кремниевой долины, центра высоких технологий в США. Быстрое развитие искусственного интеллекта ставит под угрозу тысячи рабочих мест, хотя многие считают, что страхи по поводу ИИ сильно преувеличены.

Тем не менее, даже в условиях экономического кризиса американцы находят способы адаптироваться и извлекать выгоду из сложившейся ситуации. Пока одни исследуют экономические проблемы, другие успешно зарабатывают на производстве более доступных продуктов, таких как сосиски.

Фото: www. flickr.com/Dirk Vorderstraße (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)