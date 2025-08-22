Одна сосиска в день — и риск 11 болезней: из чего на самом деле их делают

Сосиски — привычная еда на завтрак, перекус или "быстрый ужин". Но за этой простотой скрывается серьёзная угроза для здоровья. Кардиолог Мария Чайковская в своём Telegram-канале предупредила: даже одна сосиска в день способна повысить риск развития сразу 11 серьёзных заболеваний.

Какие болезни вызывает сосиска?

"Употребление всего одной сосиски в день увеличивает риск рака кишечника и лёгких, гипертонии, воспаления в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца, деменции, сахарного диабета, ожирения, заболеваний почек и неврологических расстройств", — пишет врач.

То есть речь идёт не просто о вреде "переработанного мяса", а о системном воздействии на весь организм, от сосудов до мозга.

Что в сосиске на самом деле?

Кардиолог отмечает, что:

реального мяса в сосисках — всего 15-20%;

основную массу составляют субпродукты, соя, усилители вкуса и консерванты;

аналогичный состав у большинства варёных колбас и паштетов.

Такие продукты часто содержат нитриты и фосфаты, которые связаны с риском онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Альтернатива: есть ли безопасный выход?

"Выбирайте настоящее мясо", — советует Чайковская.

Врач рекомендует отказаться от колбасных изделий в пользу: