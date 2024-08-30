Какие яблоки лучше сушить, а какие — использовать для самого вкусного варенья, сока и пирогов

Яблоки — это один из самых популярных и любимых фруктов среди людей всех возрастов. Они обладают множеством полезных свойств и являются неотъемлемой частью нашего рациона. В этой статье мы рассмотрим лучшие сорта яблок для различных целей: сушки, варки варенья, приготовления шарлотки и сока.
Лучшие сорта яблок для разных целей
- Сушка: выбирайте спелые кислые или кисло-сладкие яблоки летних и ранних осенних сортов с тонкой кожицей и мелкими семенами. Подойдут сорта "Пепин", "Апорт", "Коричное" и "Антоновка".
- Варенье: для варенья выбирайте кислые яблоки летних сортов, такие как "Белый налив", "Славянка" и некоторые виды "Грушовки".
- Шарлотка: для выпечки шарлотки и других пирогов с яблоками используйте яблоки кисловатых сортов, которые хорошо сохраняют форму при запекании, например, "Антоновка", "Семеренко", "Джонатан", "Ренет", "Джонаголд" и другие.
- Сок: для сока выбирайте крепкие и сочные яблоки, такие как "Грушовка". Собирайте их недавно, чтобы получить вкусный сок.
Фото: www.flickr.com/ Katrin Gilger (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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