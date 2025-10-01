Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:05

Голос садится, горло горит: три приёма, которые спасут вас без лекарств

Терапевт Надежда Чернышова назвала три метода для быстрого восстановления горла

С наступлением холодного сезона многие начинают жаловаться на неприятные ощущения в горле: першение, боль при глотании, сухость. Первой мыслью зачастую становится покупка таблеток или спреев, но врачи напоминают: есть и другие методы, которые могут помочь организму справиться с воспалением.

"Второй способ — выполнение упражнения "львиная гримаса”. Оно усилит кровоснабжение и облегчит течение простудного заболевания", — пояснила терапевт Надежда Чернышова.

Три ключевых метода для здоровья горла

Специалист выделила три простых, но действенных подхода:

  1. Диета. В период болезни питание должно быть максимально щадящим, как при гастрите. Подойдут тёплые блюда мягкой консистенции: каши, супы-пюре, йогурт. Исключаются острые специи, кислые продукты и уксус. Это позволяет снизить раздражение слизистой и ускорить заживление.

  2. Упражнение "львиная гримаса". Это простое действие помогает усилить приток крови к тканям горла и способствует быстрому восстановлению.

  3. Голосовой режим. Чем меньше нагрузка на голосовые связки, тем быстрее они восстанавливаются. Молчание — один из лучших способов помочь организму справиться с воспалением.

Сравнение методов: лекарства и естественные способы

Подход Преимущества Ограничения
Таблетки и спреи Быстро снимают боль, удобны в применении Симптоматический эффект, не всегда устраняют причину
Щадящая диета Снижает раздражение, улучшает восстановление Требует дисциплины и планирования рациона
Львиная гримаса Улучшает кровоток, безопасна Нужно регулярно выполнять
Голосовой покой Ускоряет заживление связок Может быть сложно соблюдать в рабочей обстановке

Советы шаг за шагом: как помочь горлу дома

  1. Составьте меню из мягких тёплых блюд: овощные супы, овсянка, творог.

  2. Исключите раздражители: острое, кислое, слишком горячее и слишком холодное.

  3. Делайте упражнение "львиная гримаса" несколько раз в день по 10-15 секунд.

  4. Сведите разговоры к минимуму, особенно на повышенных тонах.

  5. Пейте больше тёплых напитков: чай с мёдом, компоты, травяные отвары.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заедать больное горло сухариками или острыми блюдами.
    → Последствие: раздражение слизистой, усиление боли.
    → Альтернатива: мягкие каши и супы.

  • Ошибка: продолжать активно разговаривать, несмотря на дискомфорт.
    → Последствие: перенапряжение голосовых связок, потеря голоса.
    → Альтернатива: голосовой покой и режим тишины.

  • Ошибка: пить слишком горячий чай.
    → Последствие: ожог слизистой, усиление воспаления.
    → Альтернатива: тёплые напитки комфортной температуры.

А что если горло болит часто?

Регулярные боли в горле могут сигнализировать о хронических заболеваниях: тонзиллите, фарингите, проблемах с желудочно-кишечным трактом. В таких случаях важно обратиться к врачу, чтобы исключить инфекционные и системные патологии.

FAQ

Как быстро проходит боль в горле при правильном уходе?
Обычно симптомы уменьшаются за 3-5 дней, если соблюдать диету и голосовой покой.

Можно ли использовать народные средства, например, полоскание содой?
Да, но осторожно. Слишком концентрированный раствор раздражает слизистую.

Что лучше: тёплое молоко с мёдом или чай?
Оба варианта полезны. Мёд обладает мягким противовоспалительным действием, а тёплый чай увлажняет слизистую.

