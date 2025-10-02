Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приложение TikTok
Приложение TikTok
© flikr.com by Solen Feyissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

TikTok, потеснись: воя цифровая копия уже танцует без тебя — OpenAI запускает Sora с функцией "камео"

Приложение Sora от OpenAI научилось вставлять своё изображение в ролики друзей

Во вторник OpenAI представила Sora 2 - обновлённый генератор аудио и видео, который приходит на смену прошлогоднему Sora. Вместе с ним компания запустила новое социальное приложение Sora, где пользователи могут создавать ролики с собой и друзьями, а затем делиться ими в ленте, похожей на TikTok.

Что умеет Sora 2

Главное отличие новой версии — улучшенная физическая реалистичность. Если ранние модели могли "подгонять" реальность под текстовый запрос (например, заставить мяч магическим образом оказаться в корзине), то теперь система учитывает законы физики. В роликах, опубликованных OpenAI, заметно, как мяч в случае промаха отскакивает от щита, а персонажи двигаются более естественно.

Демонстрации включали пляжный волейбол, скейтборд-трюки, гимнастические упражнения и прыжки с трамплина.

"Предыдущие видеомодели были чрезмерно оптимистичны — они трансформировали объекты и искажали реальность, чтобы успешно выполнить текстовую подсказку. В Sora 2, если баскетболист промахивается, мяч отскакивает от щита", — отметили в OpenAI.

Социальное приложение Sora

Приложение уже доступно для iOS в США и Канаде и работает по приглашениям. В нём есть функция "камео": пользователи загружают короткое видео и аудио для подтверждения личности, после чего могут вставлять своё изображение в любые сцены, созданные Sora.

Этой функцией можно делиться с друзьями, разрешая им включать ваш образ в свои ролики. В результате появляются видео с несколькими участниками — словно совместные клипы в TikTok или Reels, только с участием цифровых "аватаров" реальных людей.

OpenAI считает, что именно "камео" станет центральной фишкой новой платформы.

Как работает алгоритм

Алгоритмическая лента Sora будет учитывать:

  • активность пользователя в приложении,

  • геолокацию по IP-адресу,

  • историю публикаций,

  • историю переписки в ChatGPT (эту функцию можно отключить).

Есть и родительский контроль: через ChatGPT родители смогут ограничивать бесконечную прокрутку, управлять рекомендациями и контролировать личные сообщения ребёнка.

Монетизация

На старте приложение бесплатное. OpenAI заявляет, что планирует зарабатывать только на платных "дополнительных генерациях" видео в периоды повышенного спроса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: безоговорочно доверять друзьям доступ к своему "камео".
    Последствие: возможное создание фейковых или оскорбительных роликов.
    Альтернатива: строгий контроль доступа и возможность мгновенного отзыва.

  • Ошибка: игнорировать родительский контроль.
    Последствие: дети могут столкнуться с небезопасным контентом или злоупотреблениями.
    Альтернатива: использовать встроенные настройки ChatGPT для защиты.

  • Ошибка: запускать платформу без мер против злоупотреблений.
    Последствие: распространение дипфейков и утрата доверия пользователей.
    Альтернатива: автоматические фильтры, прозрачные жалобы и быстрая модерация.

А что если…

А что если Sora станет полноценным конкурентом TikTok и Instagram Reels? Тогда OpenAI из разработчика ИИ превратится ещё и в социальную платформу, что потребует новой инфраструктуры: от модерации контента до правовой защиты пользователей.

Плюсы и минусы нового приложения

Плюсы Минусы
Реалистичные видео, учитывающие физику Риски злоупотребления "камео"
Бесплатный доступ на старте Доступ только по приглашениям
Возможность совместных роликов Сбор данных для рекомендаций
Родительский контроль Недостаток законов о защите от дипфейков

FAQ

Когда Sora появится за пределами США и Канады?
OpenAI заявляет, что расширение на другие страны произойдёт "в ближайшее время".

Можно ли отключить использование данных из ChatGPT для рекомендаций?
Да, такая настройка предусмотрена.

Sora 2 доступен только в приложении?
Нет, пользователи ChatGPT Pro смогут тестировать версию Sora 2 Pro без приглашений.

Мифы и правда

  • Миф: Sora создаёт только мультяшные сцены.
    Правда: Sora 2 значительно улучшил физику и реализм.

  • Миф: "камео" полностью защищено от злоупотреблений.
    Правда: пользователь может отозвать доступ, но риски всё равно остаются.

  • Миф: приложение сразу станет платным.
    Правда: на старте оно бесплатное, монетизация ограничена "дополнительными генерациями".

Исторический контекст

  1. 2023 — запуск первой версии Sora.

  2. 2024 — появление слухов о социальной платформе от OpenAI.

  3. 2025 — релиз Sora 2 и приложения с функцией "камео".

3 интересных факта

  • Видеогенератор Sora 2 может воспроизводить взаимодействие объектов с соблюдением законов физики.

  • Алгоритмы рекомендаций объединяют данные из ChatGPT и активности в Sora.

  • Meta недавно анонсировала похожую функцию "Vibes" в своём приложении AI.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Politico: Минэнерго США запретило использовать слова вчера в 23:28

Климат отменили? Минэнерго США вычёркивает зелёные слова из лексикона

Минэнерго США запретило использовать слова «изменение климата» и «выбросы». Почему политика Трампа противоречит мировым трендам в энергетике?

Читать полностью » 5G и функции смартфона сокращают время работы батареи — данные тестов ViserMark вчера в 22:52

Флагманы "съедают" заряд как ненасытные: почему дорогие iPhone садятся первыми

Узнайте, почему дешёвые Android-смартфоны иногда держат заряд дольше топовых iPhone, и какие факторы на это влияют.

Читать полностью » OpenAI запустила функцию Instant Checkout в ChatGPT для онлайн-покупок вчера в 21:27

Google и Amazon не ожидали: ChatGPT стал продавцом, кассиром и витриной в одном лице

OpenAI внедрила функцию покупок прямо в ChatGPT. Что такое «Мгновенная оплата» и как это меняет правила игры в электронной коммерции?

Читать полностью » Microsoft начала развёртывание обновления Windows 11 версии 25H2 вчера в 20:43

Любимая Windows 11 больше не та: что Microsoft спрятала в новом обновлении

Microsoft начала выпуск обновления Windows 11 25H2. Оно не меняет внешний вид системы, но приносит улучшения безопасности и новые функции с ИИ.

Читать полностью » Китайская DeepSeek выпустила экспериментальную модель с открытыми весами вчера в 19:18

ИИ стал дешевле в два раза — но только для тех, кто понял, как работает "молниеносный индексатор"

Китайская DeepSeek представила модель V3.2-exp с механизмом Sparse Attention. Как она снижает стоимость вывода и чем отличается от конкурентов?

Читать полностью » Сэм Альтман секретно обсудил на Тайване разработку ИИ-чипов и проекта Stargate с TSMC и Foxconn вчера в 18:53

Шпионские ходы Кремниевой долины: секретный визит Альтмана раскрывает планы OpenAI по кастомным чипам

Сэм Альтман тайно посетил Тайвань, чтобы обсудить с TSMC и Foxconn будущее ИИ и собственные чипы OpenAI, создавая базу для масштабных проектов.

Читать полностью » Стартап Alex привлёк $17 млн и вывел на рынок ИИ-рекрутера для массовых собеседований вчера в 17:17

Голос против алгоритма: ищете работу — будьте готовы говорить с машиной

ИИ уже проводит тысячи собеседований в день. Что это значит для кандидатов и как стартап Alex меняет правила рекрутинга?

Читать полностью » Xiaomi 17 и 17 Pro Max лидируют в рейтинге AnTuTu сентября 2025 вчера в 16:59

Производительность, которая поражает: какие смартфоны 2025 года ломают привычные стандарты

Новый рейтинг AnTuTu выявил лидеров среди Android: Xiaomi 17 и его модификации демонстрируют рекордную производительность и задают планку для остальных производителей.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Удобрения дают растениям азот, фосфор и калий, а кондиционеры улучшают структуру почвы
Красота и здоровье

Уролог Владислав Гладышев назвал учащённое мочеиспускание симптомом проблем с мочеполовой системой
Питомцы

Усы у кошек реагируют на сквозняки и помогают охотиться в темноте
Еда

Дрожжевой пирог с яблоками и брусникой получается пышным при соблюдении технологии приготовления
Авто и мото

Автоэксперт заявил, что заливать замок кипятком в мороз категорически нельзя
Дом

Цвета в спальне: правила сочетаний и готовые решения для интерьера
Красота и здоровье

Диафрагмальное дыхание помогает расслабить тело и снизить уровень стресса — Сол Де ла Торре
Еда

Куриные грудки с баклажанами в духовке сохраняют сочность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet