TikTok, потеснись: воя цифровая копия уже танцует без тебя — OpenAI запускает Sora с функцией "камео"

Во вторник OpenAI представила Sora 2 - обновлённый генератор аудио и видео, который приходит на смену прошлогоднему Sora. Вместе с ним компания запустила новое социальное приложение Sora, где пользователи могут создавать ролики с собой и друзьями, а затем делиться ими в ленте, похожей на TikTok.

Что умеет Sora 2

Главное отличие новой версии — улучшенная физическая реалистичность. Если ранние модели могли "подгонять" реальность под текстовый запрос (например, заставить мяч магическим образом оказаться в корзине), то теперь система учитывает законы физики. В роликах, опубликованных OpenAI, заметно, как мяч в случае промаха отскакивает от щита, а персонажи двигаются более естественно.

Демонстрации включали пляжный волейбол, скейтборд-трюки, гимнастические упражнения и прыжки с трамплина.

"Предыдущие видеомодели были чрезмерно оптимистичны — они трансформировали объекты и искажали реальность, чтобы успешно выполнить текстовую подсказку. В Sora 2, если баскетболист промахивается, мяч отскакивает от щита", — отметили в OpenAI.

Социальное приложение Sora

Приложение уже доступно для iOS в США и Канаде и работает по приглашениям. В нём есть функция "камео": пользователи загружают короткое видео и аудио для подтверждения личности, после чего могут вставлять своё изображение в любые сцены, созданные Sora.

Этой функцией можно делиться с друзьями, разрешая им включать ваш образ в свои ролики. В результате появляются видео с несколькими участниками — словно совместные клипы в TikTok или Reels, только с участием цифровых "аватаров" реальных людей.

OpenAI считает, что именно "камео" станет центральной фишкой новой платформы.

Как работает алгоритм

Алгоритмическая лента Sora будет учитывать:

активность пользователя в приложении,

геолокацию по IP-адресу,

историю публикаций,

историю переписки в ChatGPT (эту функцию можно отключить).

Есть и родительский контроль: через ChatGPT родители смогут ограничивать бесконечную прокрутку, управлять рекомендациями и контролировать личные сообщения ребёнка.

Монетизация

На старте приложение бесплатное. OpenAI заявляет, что планирует зарабатывать только на платных "дополнительных генерациях" видео в периоды повышенного спроса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: безоговорочно доверять друзьям доступ к своему "камео".

Последствие: возможное создание фейковых или оскорбительных роликов.

Альтернатива: строгий контроль доступа и возможность мгновенного отзыва.

Ошибка: игнорировать родительский контроль.

Последствие: дети могут столкнуться с небезопасным контентом или злоупотреблениями.

Альтернатива: использовать встроенные настройки ChatGPT для защиты.

Ошибка: запускать платформу без мер против злоупотреблений.

Последствие: распространение дипфейков и утрата доверия пользователей.

Альтернатива: автоматические фильтры, прозрачные жалобы и быстрая модерация.

А что если…

А что если Sora станет полноценным конкурентом TikTok и Instagram Reels? Тогда OpenAI из разработчика ИИ превратится ещё и в социальную платформу, что потребует новой инфраструктуры: от модерации контента до правовой защиты пользователей.

Плюсы и минусы нового приложения

Плюсы Минусы Реалистичные видео, учитывающие физику Риски злоупотребления "камео" Бесплатный доступ на старте Доступ только по приглашениям Возможность совместных роликов Сбор данных для рекомендаций Родительский контроль Недостаток законов о защите от дипфейков

FAQ

Когда Sora появится за пределами США и Канады?

OpenAI заявляет, что расширение на другие страны произойдёт "в ближайшее время".

Можно ли отключить использование данных из ChatGPT для рекомендаций?

Да, такая настройка предусмотрена.

Sora 2 доступен только в приложении?

Нет, пользователи ChatGPT Pro смогут тестировать версию Sora 2 Pro без приглашений.

Мифы и правда

Миф: Sora создаёт только мультяшные сцены.

Правда: Sora 2 значительно улучшил физику и реализм.

Миф: "камео" полностью защищено от злоупотреблений.

Правда: пользователь может отозвать доступ, но риски всё равно остаются.

Миф: приложение сразу станет платным.

Правда: на старте оно бесплатное, монетизация ограничена "дополнительными генерациями".

Исторический контекст

2023 — запуск первой версии Sora. 2024 — появление слухов о социальной платформе от OpenAI. 2025 — релиз Sora 2 и приложения с функцией "камео".

3 интересных факта