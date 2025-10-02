TikTok, потеснись: воя цифровая копия уже танцует без тебя — OpenAI запускает Sora с функцией "камео"
Во вторник OpenAI представила Sora 2 - обновлённый генератор аудио и видео, который приходит на смену прошлогоднему Sora. Вместе с ним компания запустила новое социальное приложение Sora, где пользователи могут создавать ролики с собой и друзьями, а затем делиться ими в ленте, похожей на TikTok.
Что умеет Sora 2
Главное отличие новой версии — улучшенная физическая реалистичность. Если ранние модели могли "подгонять" реальность под текстовый запрос (например, заставить мяч магическим образом оказаться в корзине), то теперь система учитывает законы физики. В роликах, опубликованных OpenAI, заметно, как мяч в случае промаха отскакивает от щита, а персонажи двигаются более естественно.
Демонстрации включали пляжный волейбол, скейтборд-трюки, гимнастические упражнения и прыжки с трамплина.
"Предыдущие видеомодели были чрезмерно оптимистичны — они трансформировали объекты и искажали реальность, чтобы успешно выполнить текстовую подсказку. В Sora 2, если баскетболист промахивается, мяч отскакивает от щита", — отметили в OpenAI.
Социальное приложение Sora
Приложение уже доступно для iOS в США и Канаде и работает по приглашениям. В нём есть функция "камео": пользователи загружают короткое видео и аудио для подтверждения личности, после чего могут вставлять своё изображение в любые сцены, созданные Sora.
Этой функцией можно делиться с друзьями, разрешая им включать ваш образ в свои ролики. В результате появляются видео с несколькими участниками — словно совместные клипы в TikTok или Reels, только с участием цифровых "аватаров" реальных людей.
OpenAI считает, что именно "камео" станет центральной фишкой новой платформы.
Как работает алгоритм
Алгоритмическая лента Sora будет учитывать:
-
активность пользователя в приложении,
-
геолокацию по IP-адресу,
-
историю публикаций,
-
историю переписки в ChatGPT (эту функцию можно отключить).
Есть и родительский контроль: через ChatGPT родители смогут ограничивать бесконечную прокрутку, управлять рекомендациями и контролировать личные сообщения ребёнка.
Монетизация
На старте приложение бесплатное. OpenAI заявляет, что планирует зарабатывать только на платных "дополнительных генерациях" видео в периоды повышенного спроса.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: безоговорочно доверять друзьям доступ к своему "камео".
Последствие: возможное создание фейковых или оскорбительных роликов.
Альтернатива: строгий контроль доступа и возможность мгновенного отзыва.
-
Ошибка: игнорировать родительский контроль.
Последствие: дети могут столкнуться с небезопасным контентом или злоупотреблениями.
Альтернатива: использовать встроенные настройки ChatGPT для защиты.
-
Ошибка: запускать платформу без мер против злоупотреблений.
Последствие: распространение дипфейков и утрата доверия пользователей.
Альтернатива: автоматические фильтры, прозрачные жалобы и быстрая модерация.
А что если…
А что если Sora станет полноценным конкурентом TikTok и Instagram Reels? Тогда OpenAI из разработчика ИИ превратится ещё и в социальную платформу, что потребует новой инфраструктуры: от модерации контента до правовой защиты пользователей.
Плюсы и минусы нового приложения
|Плюсы
|Минусы
|Реалистичные видео, учитывающие физику
|Риски злоупотребления "камео"
|Бесплатный доступ на старте
|Доступ только по приглашениям
|Возможность совместных роликов
|Сбор данных для рекомендаций
|Родительский контроль
|Недостаток законов о защите от дипфейков
FAQ
Когда Sora появится за пределами США и Канады?
OpenAI заявляет, что расширение на другие страны произойдёт "в ближайшее время".
Можно ли отключить использование данных из ChatGPT для рекомендаций?
Да, такая настройка предусмотрена.
Sora 2 доступен только в приложении?
Нет, пользователи ChatGPT Pro смогут тестировать версию Sora 2 Pro без приглашений.
Мифы и правда
-
Миф: Sora создаёт только мультяшные сцены.
Правда: Sora 2 значительно улучшил физику и реализм.
-
Миф: "камео" полностью защищено от злоупотреблений.
Правда: пользователь может отозвать доступ, но риски всё равно остаются.
-
Миф: приложение сразу станет платным.
Правда: на старте оно бесплатное, монетизация ограничена "дополнительными генерациями".
Исторический контекст
-
2023 — запуск первой версии Sora.
-
2024 — появление слухов о социальной платформе от OpenAI.
-
2025 — релиз Sora 2 и приложения с функцией "камео".
3 интересных факта
-
Видеогенератор Sora 2 может воспроизводить взаимодействие объектов с соблюдением законов физики.
-
Алгоритмы рекомендаций объединяют данные из ChatGPT и активности в Sora.
-
Meta недавно анонсировала похожую функцию "Vibes" в своём приложении AI.
