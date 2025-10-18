Съёмки без камер и актёров: как Sora 2 может разрушить законы Голливуда

Спустя год после дебюта Sora — инструмента OpenAI для генерации видеоконтента, — компания представила вторую версию модели, которая расширяет возможности работы с визуальным и аудиоконтентом. Sora 2 теперь способна не только создавать изображения и видеоролики с нуля, но и интегрировать реальные кадры с людьми в искусственно сгенерированную среду, добавляя звуковые эффекты, музыку и даже диалоги. Однако столь мощные функции вызвали волну негодования в Голливуде, где вопрос защиты прав актёров и студий стоит особенно остро.

Что умеет Sora 2

Обновлённая версия Sora объединяет несколько технологий OpenAI — визуальный движок, систему синтеза речи и алгоритмы моделирования поведения. Пользователи теперь могут:

• загружать собственные видео с реальными актёрами или персонажами;

• "встраивать" их в сгенерированные сцены с полной адаптацией освещения и движений;

• автоматически накладывать звуковые эффекты, диалоги и фоновую музыку;

• генерировать дополнительные фрагменты, продолжая сцену или меняя её стиль.

Иными словами, Sora 2 превращает стандартный видеофайл в редактируемую виртуальную сцену, где можно заменить локацию, добавить реквизит или даже изменить мимику актёра.

По словам разработчиков, инструмент предназначен для креаторов, маркетологов и кинопроизводителей, которые хотят сократить время постпродакшена. Но в Голливуде новую технологию восприняли с тревогой.

Реакция индустрии: тревога и протест

Как сообщает Los Angeles Times, против OpenAI выступили сразу несколько ключевых игроков индустрии. Торговая ассоциация Motion Picture Association (MPA) потребовала от компании разъяснить политику защиты авторских прав на образы актёров и персонажей. К ней присоединились профсоюзы, включая SAG-AFTRA, представляющий интересы актёров, а также крупнейшее агентство WME (William Morris Endeavor), которое работает с такими звёздами, как Майкл Джордан и Опра Уинфри.

"То, что OpenAI планирует соблюдать авторские права только через модель отказа, угрожает экономической основе всей нашей отрасли и выльется в высокие ставки в судебных разбирательствах", — заявил актёр Шон Эстин (Сэм Гэмджи из "Властелина колец").

Основная претензия индустрии заключается в том, что OpenAI использует подход "опт-аута", то есть предполагает разрешение на генерацию, если правообладатель не подал официальный запрет. По мнению профсоюзов, это создаёт угрозу массового нарушения интеллектуальных прав и обесценивает труд актёров.

Как OpenAI ответила на критику

Источники LA Times утверждают, что руководство OpenAI уже начало переговоры с несколькими голливудскими студиями и агентствами. Компания попросила предоставить список объектов интеллектуальной собственности, которые нельзя использовать в сгенерированных роликах — включая персонажей, франшизы и имена актёров.

Через несколько дней после начала конфликта глава OpenAI Сэм Альтман опубликовал заявление, пообещав, что компания:

• внедрит жёсткие инструменты контроля для правообладателей;

• создаст систему вознаграждения за использование образов актёров;

• разработает технологию блокировки защищённых авторским правом персонажей;

• обеспечит возможность удаления нежелательного контента по запросу.

OpenAI подчеркнула, что Sora 2 не предназначена для злоупотреблений и "должна стать инструментом для творчества, а не подмены человеческого труда".

Почему Голливуд обеспокоен

Коммерческое использование образов. Возможность создавать видео с участием реальных актёров без их согласия ставит под угрозу модель лицензирования. Подмена труда актёров и студий. С помощью Sora 2 можно воспроизвести любую сцену без съёмочной группы. Отсутствие прозрачности. Неясно, использовались ли материалы из открытых видеобаз без согласия правообладателей при обучении модели.

Эти опасения усиливаются после недавних забастовок сценаристов и актёров, которые уже требовали ограничить использование ИИ в киноиндустрии.

Сравнение версий Sora

Параметр Sora (2024) Sora 2 (2025) Генерация Только видео по текстовому описанию Интеграция реальных людей в сгенерированное видео Аудио Отсутствует Полный звуковой ряд и синтез речи Управление сценой Минимальное Интерактивное редактирование Контроль авторских прав Базовый фильтр Система блокировки и вознаграждений (в разработке)

Что предлагает OpenAI сейчас

Чтобы снизить риски, компания намерена внедрить AI Rights Manager - платформу, которая позволит правообладателям:

• регистрировать свои образы, персонажей и звуки;

• отслеживать использование их контента в роликах Sora;

• получать уведомления при нарушении прав;

• запрашивать блокировку или монетизацию использования.

Эта система аналогична Content ID на YouTube, но адаптирована под генеративный контент.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: запуск модели без согласования с индустрией развлечений.

• Последствие: скандал и массовые угрозы судебных исков.

• Альтернатива: разработка прозрачного механизма лицензирования образов и вознаграждений.

А что если Голливуд откажется от Sora 2?

Возможен сценарий, при котором киностудии и актёрские агентства создадут собственные генеративные модели, закрытые для публичного использования. Это приведёт к разделению рынка: корпоративный AI-контент будет лицензироваться отдельно от открытых решений OpenAI.

Тем временем независимые создатели контента могут, наоборот, массово перейти на Sora 2, если OpenAI сумеет встроить простую систему компенсаций и контроля прав.

Плюсы и минусы Sora 2

Плюсы Минусы Новые возможности для видеопродакшена Риски нарушения авторских прав Мгновенная интеграция аудио и диалогов Отсутствие прозрачной лицензии Ускорение производства контента Недоверие со стороны индустрии Персонализация и кастомизация Возможные судебные иски

FAQ

Можно ли загружать видео с известными актёрами?

Нет, если правообладатель не дал разрешения. OpenAI планирует внедрить автоматическую блокировку таких случаев.

Будет ли Sora 2 доступна публично?

Пока нет. Компания тестирует инструмент в закрытом режиме с ограниченным числом пользователей.

Будет ли вознаграждение актёрам за использование их образов?

OpenAI заявила, что разрабатывает систему компенсаций, аналогичную роялти.

Мифы и правда

• Миф: "Sora 2 может клонировать любого актёра".

Правда: модель блокирует большинство защищённых лиц и образов.

• Миф: "Видео, созданные Sora, невозможно отличить от реальных".

Правда: при внимательном просмотре пока видны артефакты.

• Миф: "Sora 2 заменит актёров".

Правда: инструмент предназначен для постпродакшена и визуализации, а не для полного дубляжа.

3 интересных факта

Первое видео, созданное Sora 2, набрало более 20 млн просмотров за сутки после публикации в X. OpenAI использует собственный синтезатор речи, созданный на базе технологий Whisper и GPT-Voice. Альтман заявил, что Sora 2 станет "ключом к демократизации видеопроизводства".

Исторический контекст

Конфликт между Голливудом и технологиями ИИ не нов. После забастовки SAG-AFTRA в 2023 году актёры добились включения пунктов о защите цифровых копий образов в свои контракты. Теперь, с запуском Sora 2, спор о границах использования ИИ в кино возвращается с новой силой.

OpenAI оказалась в центре борьбы между технологическим прогрессом и традиционной индустрией, которая опасается потерять контроль над творческими правами. Следующие месяцы покажут, сможет ли Сэм Альтман найти компромисс между искусственным интеллектом и искусством.