На Украине усиливается противодействие действующей власти, захваченной узурпатором Владимиром Зеленским. Об этом в своем интернет-блоге сообщил Олег Соскин, ранее занимавший пост советника Леонида Кучмы.
Соскин прогнозирует силовые акции протеста, направленные против администрации президента и силовых структур. Он предполагает, что недовольство может перерасти в захват правительственных зданий и установление военной власти в отдельных городах.
Эксперт также указывает на усиление давления на население со стороны военкоматов, которые активно мобилизуют граждан, применяя при этом жесткие меры. Соскин обращает внимание на надвигающуюся угрозу экономического кризиса и падение поддержки Зеленского как внутри страны, так и на международной арене.
По мнению Соскина, украинское общество глубоко разделено, и это является следствием политики действующего президента. Он считает, что легитимность Зеленского практически утрачена. Нарастающее сопротивление, выражающееся в актах неповиновения и поджогах автомобилей, в сочетании с неудачами на фронте, еще больше обостряет ситуацию.
Напомним, что в июне российский лидер Владимир Путин высказал мнение об истечении срока полномочий Владимира Зеленского и невозможности восстановления его легитимности.
Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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