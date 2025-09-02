Загадка космоса: почему многие планеты оказались не теми, кем казались

Представьте: многие "мини-Нептуны" в нашей галактике, которые мы считали водными мирами, на самом деле могут быть сделаны из… сажи? Новая гипотеза астрономов из Мичиганского университета под руководством Цзе Ли бросает вызов нашим представлениям о составе планет за пределами Солнечной системы. Давайте разберёмся, что это значит для науки и поиска жизни.

Что такое "сажа" в астрономии?

"Сажа" здесь — не тот чёрный порошок, который остаётся после костра. В научном жаргоне это "тугоплавкий органический углерод", соединение, богатое углеродом, водородом, кислородом и азотом, часто обозначаемое как CHON. Этот материал широко распространён в Солнечной системе: по оценкам, он составляет до 40% массы комет. Поскольку кометы — это как "ископаемые" ранней истории Солнечной системы, сажи могло быть в избытке во времена формирования планет.

Исследователи предлагают идею "линии сажи" — аналог "снеговой линии", но глубже. За этой линией сажа остаётся стабильной и может стать основным компонентом планет. Это открывает дверь к новым типам миров, отличным от традиционных водных.

Три зоны формирования планет

В протопланетных дисках вокруг звёзд выделяются три зоны, каждая рождает уникальный тип планет:

внутренняя зона : слишком жарко для сажи, поэтому формируются только каменистые планеты вроде Земли или Марса.

: слишком жарко для сажи, поэтому формируются только каменистые планеты вроде Земли или Марса. зона между "линией сажи" и "снеговой линией" : здесь возможны планеты, состоящие преимущественно из сажи (до 25% по массе), с минимальным количеством воды. Они напоминают Титан с метановой атмосферой.

: здесь возможны планеты, состоящие преимущественно из сажи (до 25% по массе), с минимальным количеством воды. Они напоминают Титан с метановой атмосферой. за "снеговой линией": смешанные миры, где сажа (15-20% по массе) сочетается с водой. Модели показывают два варианта: "сухой": 25% воды и 15-20% сажи, "влажный": 50% воды и 15-20% сажи.

Почему это меняет всё?

Ключевой момент: по соотношению массы и радиуса сажевые планеты неотличимы от водных. Многие "мини-Нептуны" в каталогах экзопланет могут быть не водными, а углеродными. Чтобы разобраться, нужны данные об атмосферах.

Космический телескоп уже анализирует атмосферы. Например:

в K2-12b и TOI-280d (субнептунах) найдены метан и углекислый газ.

TOI-280d, несмотря на текущую орбиту внутри "линии сажи", имеет высокое соотношение углерода к кислороду — признак сажевого мира.

Последствия для обитаемости

Такие планеты могут иметь алмазные ядра, что замедляет круговорот веществ и усложняет формирование магнитного поля (защита от радиации). Но они богаты метаном и органикой, потенциально подходящими для пребиотической химии. Это обещает новые открытия в поиске жизни.

Нужны больше наблюдений атмосфер и детальные модели, чтобы отличать водные миры от сажевых. Эта гипотеза расширяет наше понимание Вселенной и заставляет пересмотреть данные о сотнях экзопланет.