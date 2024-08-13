Sony стремится к регулярным хитовым релизам от PlayStation Studios, несмотря на финансовые трудности

Sony подтвердила свои намерения по обеспечению регулярного выпуска успешных игр от PlayStation Studios, стремясь к стабильности и высокому качеству продукции. В компании заявили о намерении улучшить процесс разработки и графика выхода игр, чтобы обеспечить постоянное поступление хитовых проектов.
Это заявление удивительно на фоне недавних трудностей PlayStation Studios с поддержанием стабильной прибыли, несмотря на успешные релизы, такие как ПК-порт Ghost of Tsushima и The Last of Us Part 2 Remastered. Эти успехи не предотвратили сокращение более 900 рабочих мест и реструктуризацию компании под руководством новых совместных генеральных директоров Германа Хульста и Хидеаки Нишино.
В финансовом отчете за первый квартал 2024 года Sony озвучила планы по оптимизации графика разработки и управлению проектами, чтобы обеспечить регулярный выход успешных игр. В компании также стремятся поддерживать и расширять базу активных пользователей PlayStation, укрепляя вовлеченность и создавая стабильный доход.
Несмотря на то, что PlayStation 5 продана в количестве 61,7 миллиона единиц по всему миру, продажи консоли начали замедляться быстрее, чем ожидалось. В третьем квартале 2023 финансового года Sony получила прибыль в размере 10,2 миллиарда долларов, но её операционная прибыль упала на 25,9% по сравнению с прошлым годом.
Этот год оказался относительно тихим для PlayStation в плане релизов блокбастеров, однако были анонсированы несколько эксклюзивов, таких как Concord, Astro Bot и Lego Horizon Adventures. Количество подписчиков PlayStation Plus также сократилось из-за недовольства качеством предоставляемых игр.
Фото: commons.wikimedia.org/ Dinkun Chen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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