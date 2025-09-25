PlayStation Link, Bluetooth и ИИ — всё в одной коробке: что умеют новые Pulse Elevat
Sony представила на State of Play новое устройство — беспроводные колонки Pulse Elevat. Компания позиционирует их как универсальное решение не только для владельцев PlayStation 5 и портативной консоли PlayStation Portal, но и для пользователей ПК, ноутбуков, Mac и смартфонов. Такой подход подчёркивает, что Sony стремится выйти за рамки исключительно консольной экосистемы и предложить продукт для более широкой аудитории.
Особенности новой акустики
В основе разработки Pulse Elevat лежит опыт компании, полученный при создании гарнитуры Pulse Elite и наушников Pulse Explore. Производитель внедрил ключевые технологии в совершенно новый форм-фактор — колонки, которые можно использовать как в одиночку, так и в составе игровой системы.
Главной инновацией стала технология Planar Magnetic Driver, обеспечивающая более детализированное и чистое звучание по сравнению с традиционными динамиками. Кроме того, используется фирменный стандарт PlayStation Link, который гарантирует передачу звука без потерь и с минимальной задержкой.
"Игроки смогут ещё больше персонализировать звук на PS5 и ПК, настраивая эквалайзер, громкость собственного голоса и работу микрофона через системное меню", — отметил вице-президент по разработке продуктов Sony Interactive Entertainment Эдвин.
Встроенный микрофон и ИИ-фильтрация
Одним из наиболее ярких отличий Pulse Elevat от конкурентов является встроенный динамик для голосового общения. Это позволяет общаться с друзьями или напарниками по команде прямо через колонки, без необходимости надевать гарнитуру.
Для повышения качества связи применяется система шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Она отслеживает и устраняет фоновые шумы, делая голос пользователя более чистым.
Дизайн и эргономика
Pulse Elevat разработаны так, чтобы гармонично вписываться как в горизонтальную, так и в вертикальную конфигурацию рабочего места. Специальные регуляторы громкости позволяют подстроить звучание под любые условия.
Колонки будут доступны в двух вариантах — чёрном и белом. При этом белая версия выйдет ограниченным тиражом, что наверняка повысит её ценность для коллекционеров.
Совместимость и беспроводные технологии
Pulse Elevat поддерживают PlayStation Link — через комплектный адаптер можно подключать колонки к PS5 или ПК с минимальной задержкой. В то же время устройства оснащены Bluetooth с возможностью одновременного соединения с несколькими гаджетами. Это означает, что пользователь сможет, например, слушать музыку с телефона и при этом мгновенно переключаться на игровые звуки с консоли.
Автономность и управление
В колонках установлены встроенные перезаряжаемые батареи. Время автономной работы пока не раскрыто, но можно ожидать, что оно будет сопоставимо с гарнитурами Pulse Elite.
Управление реализовано максимально удобно: регуляторы громкости расположены так, чтобы к ним было легко дотянуться независимо от положения колонок.
Сравнение
|Характеристика
|Pulse Elite (гарнитура)
|Pulse Explore (наушники)
|Pulse Elevat (колонки)
|Форм-фактор
|Гарнитура
|Вкладыши
|Колонки
|Технология
|Planar Magnetic Driver, PS Link
|Planar Magnetic Driver, PS Link
|Planar Magnetic Driver, PS Link
|Микрофон
|Встроенный в гарнитуру
|Встроенный в наушники
|Встроенный динамик + ИИ-шумоподавление
|Автономность
|До 30 часов
|До 10 часов
|Данные пока не раскрыты
|Совместимость
|PS5, Portal, ПК, смартфоны
|PS5, Portal, ПК, смартфоны
|PS5, Portal, ПК, Mac, смартфоны
|Уникальные особенности
|Полное погружение
|Компактность
|Работа без гарнитуры, гибкая установка
Советы шаг за шагом: как использовать Pulse Elevat
-
Подключите адаптер PS Link к PS5 или ПК для получения звука с минимальной задержкой.
-
Настройте положение колонок — горизонтальное для широкого стола или вертикальное для компактного пространства.
-
В системном меню PS5 или ПК откройте настройки звука, чтобы отрегулировать эквалайзер и громкость собственного голоса.
-
Используйте Bluetooth для одновременного подключения смартфона и консоли.
-
Проверьте работу ИИ-шумоподавления — это особенно полезно при общении в шумных помещениях.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Неправильное подключение без адаптера PS Link → звук с задержкой → используйте комплектный адаптер для стабильной связи.
-
Слишком высокая громкость → искажение звука или перегрузка динамиков → настройте баланс через системный эквалайзер.
-
Игнорирование обновлений прошивки → возможные баги → регулярно проверяйте обновления для Pulse Elevat.
-
Использование только Bluetooth → потеря качества звука → комбинируйте Bluetooth и PS Link для лучшего опыта.
А что если…
-
Если вы не используете PlayStation, Pulse Elevat всё равно подойдут для ПК или смартфонов.
-
Если нужно устройство для поездок, лучше выбрать наушники Pulse Explore — колонки менее портативны.
-
Если важен исключительно игровой опыт, стоит дождаться данных о времени автономной работы, чтобы понять, насколько удобны Pulse Elevat для длительных сессий.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Универсальная совместимость
|Неизвестное время автономной работы
|Поддержка PS Link и Bluetooth одновременно
|Белая версия ограничена
|Встроенный микрофон с ИИ-шумоподавлением
|Цена пока не раскрыта
|Гибкая установка (горизонталь/вертикаль)
|Возможная конкуренция с гарнитурами Pulse
|Современный дизайн и выбор цвета
|Габариты больше, чем у гарнитур
FAQ
Можно ли использовать Pulse Elevat без PS5?
Да, колонки совместимы с ПК, Mac и смартфонами через Bluetooth.
Есть ли задержка звука по Bluetooth?
Минимальная задержка достигается через PlayStation Link. Bluetooth используется для универсального подключения.
Будут ли доступны разные цвета?
Да, чёрный и белый. Белая версия будет выпущена ограниченным тиражом.
Можно ли заменить гарнитуру колонками?
Да, встроенный микрофон позволяет общаться без наушников, но уровень погружения будет ниже.
Когда состоится релиз и сколько будут стоить Pulse Elevat?
Выход запланирован на следующий год, цена пока не объявлена.
Мифы и правда
-
Миф: Pulse Elevat работают только с PS5.
Правда: устройство поддерживает ПК, Mac и смартфоны.
-
Миф: без гарнитуры общаться нельзя.
Правда: встроенный микрофон с ИИ-шумоподавлением решает эту проблему.
-
Миф: это просто копия гарнитуры Pulse Elite.
Правда: Pulse Elevat — отдельный форм-фактор с возможностью работы без наушников.
Три интересных факта
-
Sony впервые внедрила Planar Magnetic Driver не только в наушники, но и в настольные колонки.
-
Белая версия Pulse Elevat станет лимитированной, что сделает её редкой среди коллекционеров.
-
PS Link позволяет воспроизводить звук без потерь даже при одновременном подключении нескольких устройств.
Исторический контекст
-
2023 год: Sony выпускает гарнитуру Pulse Elite.
-
2024 год: выход наушников Pulse Explore.
-
2025 год: анонс колонок Pulse Elevat на State of Play.
-
2026 год: планируемый релиз с расширением экосистемы аксессуаров PlayStation.
