Олег Белов Опубликована сегодня в 1:18

PlayStation Link, Bluetooth и ИИ — всё в одной коробке: что умеют новые Pulse Elevat

На State of Play представили Pulse Elevat — новые беспроводные колонки Sony

Sony представила на State of Play новое устройство — беспроводные колонки Pulse Elevat. Компания позиционирует их как универсальное решение не только для владельцев PlayStation 5 и портативной консоли PlayStation Portal, но и для пользователей ПК, ноутбуков, Mac и смартфонов. Такой подход подчёркивает, что Sony стремится выйти за рамки исключительно консольной экосистемы и предложить продукт для более широкой аудитории.

Особенности новой акустики

В основе разработки Pulse Elevat лежит опыт компании, полученный при создании гарнитуры Pulse Elite и наушников Pulse Explore. Производитель внедрил ключевые технологии в совершенно новый форм-фактор — колонки, которые можно использовать как в одиночку, так и в составе игровой системы.

Главной инновацией стала технология Planar Magnetic Driver, обеспечивающая более детализированное и чистое звучание по сравнению с традиционными динамиками. Кроме того, используется фирменный стандарт PlayStation Link, который гарантирует передачу звука без потерь и с минимальной задержкой.

"Игроки смогут ещё больше персонализировать звук на PS5 и ПК, настраивая эквалайзер, громкость собственного голоса и работу микрофона через системное меню", — отметил вице-президент по разработке продуктов Sony Interactive Entertainment Эдвин.

Встроенный микрофон и ИИ-фильтрация

Одним из наиболее ярких отличий Pulse Elevat от конкурентов является встроенный динамик для голосового общения. Это позволяет общаться с друзьями или напарниками по команде прямо через колонки, без необходимости надевать гарнитуру.

Для повышения качества связи применяется система шумоподавления на базе искусственного интеллекта. Она отслеживает и устраняет фоновые шумы, делая голос пользователя более чистым.

Дизайн и эргономика

Pulse Elevat разработаны так, чтобы гармонично вписываться как в горизонтальную, так и в вертикальную конфигурацию рабочего места. Специальные регуляторы громкости позволяют подстроить звучание под любые условия.

Колонки будут доступны в двух вариантах — чёрном и белом. При этом белая версия выйдет ограниченным тиражом, что наверняка повысит её ценность для коллекционеров.

Совместимость и беспроводные технологии

Pulse Elevat поддерживают PlayStation Link — через комплектный адаптер можно подключать колонки к PS5 или ПК с минимальной задержкой. В то же время устройства оснащены Bluetooth с возможностью одновременного соединения с несколькими гаджетами. Это означает, что пользователь сможет, например, слушать музыку с телефона и при этом мгновенно переключаться на игровые звуки с консоли.

Автономность и управление

В колонках установлены встроенные перезаряжаемые батареи. Время автономной работы пока не раскрыто, но можно ожидать, что оно будет сопоставимо с гарнитурами Pulse Elite.

Управление реализовано максимально удобно: регуляторы громкости расположены так, чтобы к ним было легко дотянуться независимо от положения колонок.

Сравнение

Характеристика Pulse Elite (гарнитура) Pulse Explore (наушники) Pulse Elevat (колонки)
Форм-фактор Гарнитура Вкладыши Колонки
Технология Planar Magnetic Driver, PS Link Planar Magnetic Driver, PS Link Planar Magnetic Driver, PS Link
Микрофон Встроенный в гарнитуру Встроенный в наушники Встроенный динамик + ИИ-шумоподавление
Автономность До 30 часов До 10 часов Данные пока не раскрыты
Совместимость PS5, Portal, ПК, смартфоны PS5, Portal, ПК, смартфоны PS5, Portal, ПК, Mac, смартфоны
Уникальные особенности Полное погружение Компактность Работа без гарнитуры, гибкая установка

Советы шаг за шагом: как использовать Pulse Elevat

  1. Подключите адаптер PS Link к PS5 или ПК для получения звука с минимальной задержкой.

  2. Настройте положение колонок — горизонтальное для широкого стола или вертикальное для компактного пространства.

  3. В системном меню PS5 или ПК откройте настройки звука, чтобы отрегулировать эквалайзер и громкость собственного голоса.

  4. Используйте Bluetooth для одновременного подключения смартфона и консоли.

  5. Проверьте работу ИИ-шумоподавления — это особенно полезно при общении в шумных помещениях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Неправильное подключение без адаптера PS Link → звук с задержкой → используйте комплектный адаптер для стабильной связи.

  • Слишком высокая громкость → искажение звука или перегрузка динамиков → настройте баланс через системный эквалайзер.

  • Игнорирование обновлений прошивки → возможные баги → регулярно проверяйте обновления для Pulse Elevat.

  • Использование только Bluetooth → потеря качества звука → комбинируйте Bluetooth и PS Link для лучшего опыта.

А что если…

  • Если вы не используете PlayStation, Pulse Elevat всё равно подойдут для ПК или смартфонов.

  • Если нужно устройство для поездок, лучше выбрать наушники Pulse Explore — колонки менее портативны.

  • Если важен исключительно игровой опыт, стоит дождаться данных о времени автономной работы, чтобы понять, насколько удобны Pulse Elevat для длительных сессий.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Универсальная совместимость Неизвестное время автономной работы
Поддержка PS Link и Bluetooth одновременно Белая версия ограничена
Встроенный микрофон с ИИ-шумоподавлением Цена пока не раскрыта
Гибкая установка (горизонталь/вертикаль) Возможная конкуренция с гарнитурами Pulse
Современный дизайн и выбор цвета Габариты больше, чем у гарнитур

FAQ

Можно ли использовать Pulse Elevat без PS5?
Да, колонки совместимы с ПК, Mac и смартфонами через Bluetooth.

Есть ли задержка звука по Bluetooth?
Минимальная задержка достигается через PlayStation Link. Bluetooth используется для универсального подключения.

Будут ли доступны разные цвета?
Да, чёрный и белый. Белая версия будет выпущена ограниченным тиражом.

Можно ли заменить гарнитуру колонками?
Да, встроенный микрофон позволяет общаться без наушников, но уровень погружения будет ниже.

Когда состоится релиз и сколько будут стоить Pulse Elevat?
Выход запланирован на следующий год, цена пока не объявлена.

Мифы и правда

  • Миф: Pulse Elevat работают только с PS5.
    Правда: устройство поддерживает ПК, Mac и смартфоны.

  • Миф: без гарнитуры общаться нельзя.
    Правда: встроенный микрофон с ИИ-шумоподавлением решает эту проблему.

  • Миф: это просто копия гарнитуры Pulse Elite.
    Правда: Pulse Elevat — отдельный форм-фактор с возможностью работы без наушников.

Три интересных факта

  • Sony впервые внедрила Planar Magnetic Driver не только в наушники, но и в настольные колонки.

  • Белая версия Pulse Elevat станет лимитированной, что сделает её редкой среди коллекционеров.

  • PS Link позволяет воспроизводить звук без потерь даже при одновременном подключении нескольких устройств.

Исторический контекст

  • 2023 год: Sony выпускает гарнитуру Pulse Elite.

  • 2024 год: выход наушников Pulse Explore.

  • 2025 год: анонс колонок Pulse Elevat на State of Play.

  • 2026 год: планируемый релиз с расширением экосистемы аксессуаров PlayStation.

