Хит сгорел на суде: продюсер потребовал переписать успех Лолы Янг

Певица Лола Янг подала в суд на продюсера своего хита "Messy" — музыканта Картера Лэнга. Конфликт разгорелся из-за спора об авторских правах на несколько песен, которые продюсер назвал своими. История вызвала большой интерес не только у поклонников певицы, но и в музыкальной индустрии, ведь речь идёт о признанном хите и молодой звезде, чья карьера стремительно развивалась до последнего времени.

Суть конфликта

Как сообщает BBC, Картер Лэнг утверждает, что именно он является автором четырёх песен Лолы Янг, включая вирусную композицию "Messy". Представители певицы категорически не согласны с этим заявлением.

"Мы не позволим ставить под сомнение репутацию и честность Лолы — особенно спустя столь долгое время после записи и подписания соглашений. Лола всегда была искренней в своём творческом процессе и признает вклад других авторов, когда это уместно", — заявили адвокаты певицы.

Юристы Лолы Янг подали иск 1 октября в Лондонском суде от имени самой артистки и компании Sony Music Publishing, представляющей её интересы. В документах указано, что Лэнг пытается пересмотреть условия уже подписанных контрактов.

Кто такая Лола Янг

Лола Янг — британская певица и автор песен, которой всего 24 года. Её карьера началась с выступлений в небольших клубах, но настоящий успех пришёл после релиза сингла "Messy" в конце прошлого года. Композиция мгновенно стала вирусной в соцсетях, несколько недель возглавляла британские чарты и вошла в список самых прослушиваемых треков 2025 года в Великобритании.

Особенность Лолы — эмоциональная манера исполнения и глубокие тексты. Её музыка сочетает элементы соула, инди и попа, а сама артистка часто сравнивает себя с Эми Уайнхаус, чьё творчество оказало на неё большое влияние.

Картер Лэнг и его роль

Картер Лэнг — известный продюсер и автор, работавший с мировыми звёздами: SZA, Post Malone, Джастином Бибером, Рене Рэпп и Розэ из BLACKPINK. Он прославился как один из создателей звучания современной R'n'B-сцены. Именно Лэнг помог SZA с альбомом "Ctrl", который стал классикой жанра.

Сотрудничество с Лолой началось, когда певица записывала материал для своего альбома. По данным источников, Лэнг участвовал в нескольких сессиях, однако, по мнению адвокатов певицы, его вклад ограничивался технической и продюсерской частью, а не написанием текста или мелодии.

Как развивалась ситуация

История с иском началась спустя несколько месяцев после громкого успеха "Messy". Лола активно гастролировала, но недавно попала в больницу: во время концерта в Нью-Йорке она потеряла сознание прямо на сцене. После этого артистка отменила все выступления "на неопределённый срок", сославшись на проблемы со здоровьем.

Почти сразу после этого Картер Лэнг заявил о своих претензиях. Юристы Sony Music считают, что момент был выбран не случайно — когда певица временно выбыла из публичного поля, что могло бы повлиять на её позицию.

Что стоит на кону

Музыкальные юристы отмечают, что подобные споры — не редкость. Если Лэнг докажет своё авторство хотя бы одной из песен, он получит право на часть роялти, которые приносят композиции Лолы. В случае "Messy" речь может идти о сотнях тысяч фунтов стерлингов.

Однако в таких делах решающее значение имеют документы: черновики, аудиозаписи демо-версий, письма и метаданные. Если всё это укажет, что идеи исходили от певицы, претензии продюсера будут отклонены.

Что может последовать дальше

Процесс может затянуться на месяцы, ведь суду предстоит изучить не только юридические документы, но и творческие аспекты — кто именно предложил мелодию, текст, а кто занимался аранжировкой.

Если стороны не достигнут соглашения, суд примет решение о распределении прав. Однако специалисты предполагают, что компании могут предпочесть досудебное урегулирование, чтобы избежать публичных споров.

А что если Лэнг прав?

Если суд признает его соавтором, Лола будет обязана указывать его имя при публикации песен и делить прибыль. Это не обязательно испортит репутацию певицы, но может изменить её отношения с лейблом и продюсерами в будущем.

Однако эксперты уверены, что даже в этом случае карьера Янг не пострадает: её талант и харизма уже завоевали публику.

Часто задаваемые вопросы

Как определить, кто настоящий автор песни?

Суд опирается на доказательства: черновики, аудио, переписку. Простых слов "я придумал" недостаточно.

Сколько могут длиться такие разбирательства?

От нескольких месяцев до года, в зависимости от объёма доказательств и позиции сторон.

Может ли артист проиграть, если идея принадлежит продюсеру?

Да, если продюсер докажет, что он создал основу композиции — текст, мелодию или ключевой рифф.

Мифы и правда

Миф: автор песни — тот, кто её исполняет.

Правда: автором считается тот, кто создал слова или музыку, независимо от исполнения.

Миф: продюсер автоматически получает долю.

Правда: только если это прописано в контракте.

Миф: крупные лейблы всегда выигрывают суд.

Правда: независимые артисты часто добиваются побед, если их права подтверждены документально.

Исторический контекст

В истории поп-музыки подобные конфликты случаются регулярно. Например, в 1980-х Майкл Джексон и Пол Маккартни спорили из-за прав на песни The Beatles. В 2000-х Джон Фогерти судился… сам с собой, когда его обвинили в плагиате собственного стиля.

Музыкальная индустрия живёт по законам не только вдохновения, но и юридических формулировок. Каждая нота и строка имеют значение, когда речь заходит о миллионах прослушиваний.