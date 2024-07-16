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NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру
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NASA: песня Мисси Эллиот The Rain (Supa Dupa Fly) отправилась на Венеру

Ученые из NASA передали в космос первую в истории хип-хоп композицию, песню Мисси Эллиот "The Rain (Supa Dupa Fly)". Для этого использовалась система Deep Space Network, сигнал которой отправлен на Венеру.

Этот трек стал второй песней, когда-либо отправленной в космос после "Across the Universe" группы The Beatles.

Мисси Эллиот выразила свое удивление и радость по поводу этого события. NASA надеется, что использование такой песни поможет привлечь внимание к будущим миссиям по изучению Венеры.

Фото: earthobservatory. nasa.gov/Image courtesy of Mike Trenchard, Earth Sciences & Image Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center (public domain)

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