Ученые из NASA передали в космос первую в истории хип-хоп композицию, песню Мисси Эллиот "The Rain (Supa Dupa Fly)". Для этого использовалась система Deep Space Network, сигнал которой отправлен на Венеру.

Этот трек стал второй песней, когда-либо отправленной в космос после "Across the Universe" группы The Beatles.

Мисси Эллиот выразила свое удивление и радость по поводу этого события. NASA надеется, что использование такой песни поможет привлечь внимание к будущим миссиям по изучению Венеры.

Фото: earthobservatory. nasa.gov/Image courtesy of Mike Trenchard, Earth Sciences & Image Analysis Laboratory, NASA Johnson Space Center (public domain)