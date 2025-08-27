Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:11

Робби Уильямса пытаются лишить главного хита: суд решает судьбу "Angels"

Ирландский музыкант Рэй Хеффернан подал в суд на Робби Уильямса из-за песни "Angels"

Обычно мы думаем, что хиты, знакомые каждому, принадлежат исполнителю безоговорочно. Но за кулисами большой музыки нередко вспыхивают настоящие юридические драмы. Именно такая история развернулась вокруг знаменитой "Angels" — песни, которая стала визитной карточкой Робби Уильямса.

Неожиданный иск

По данным Daily Mail, ирландский музыкант Рэй Хеффернан подал в суд на 51-летнего британского певца, требуя треть будущих выплат от "Angels". Эта композиция, выпущенная в конце 1990-х, по состоянию на 2021 год была продана в Великобритании тиражом около 1,8 млн копий.

"Рэй Хеффернан будет бороться с 51-летним британским певцом за треть будущих роялти от сингла, который, по оценкам, был продан тиражом 1,8 млн копий <…> в Великобритании по состоянию на 2021 год", — пишет Daily Mail.

Что стоит за конфликтом

Иск касается не только будущих доходов. По сообщениям издания, Хеффернан может претендовать и на "ретроспективную компенсацию". Это стало возможным благодаря обновлённому законодательству Евросоюза в области авторского права. Речь идёт о норме, позволяющей соавторам требовать справедливой доли даже спустя десятилетия после выхода произведения.

По воспоминаниям Хеффернана, именно он написал первоначальный текст "Angels", а позднее композиция была доработана Уильямсом и его продюсером Гаем Чемберсом.

Исторический контекст

Интересно, что "Angels" стала переломным моментом в карьере Робби Уильямса, укрепив его статус сольного артиста после ухода из группы Take That. Песня не только взлетела в чартах, но и вошла в число "визитных карточек" британской поп-культуры. В 2005 году она даже была признана "любимой песней на похороны" в Великобритании, а в 2005-м и 2010-м занимала верхние строчки рейтингов самых популярных композиций для свадеб и памятных мероприятий.

