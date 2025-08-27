Робби Уильямса пытаются лишить главного хита: суд решает судьбу "Angels"
Обычно мы думаем, что хиты, знакомые каждому, принадлежат исполнителю безоговорочно. Но за кулисами большой музыки нередко вспыхивают настоящие юридические драмы. Именно такая история развернулась вокруг знаменитой "Angels" — песни, которая стала визитной карточкой Робби Уильямса.
Неожиданный иск
По данным Daily Mail, ирландский музыкант Рэй Хеффернан подал в суд на 51-летнего британского певца, требуя треть будущих выплат от "Angels". Эта композиция, выпущенная в конце 1990-х, по состоянию на 2021 год была продана в Великобритании тиражом около 1,8 млн копий.
"Рэй Хеффернан будет бороться с 51-летним британским певцом за треть будущих роялти от сингла, который, по оценкам, был продан тиражом 1,8 млн копий <…> в Великобритании по состоянию на 2021 год", — пишет Daily Mail.
Что стоит за конфликтом
Иск касается не только будущих доходов. По сообщениям издания, Хеффернан может претендовать и на "ретроспективную компенсацию". Это стало возможным благодаря обновлённому законодательству Евросоюза в области авторского права. Речь идёт о норме, позволяющей соавторам требовать справедливой доли даже спустя десятилетия после выхода произведения.
По воспоминаниям Хеффернана, именно он написал первоначальный текст "Angels", а позднее композиция была доработана Уильямсом и его продюсером Гаем Чемберсом.
Исторический контекст
Интересно, что "Angels" стала переломным моментом в карьере Робби Уильямса, укрепив его статус сольного артиста после ухода из группы Take That. Песня не только взлетела в чартах, но и вошла в число "визитных карточек" британской поп-культуры. В 2005 году она даже была признана "любимой песней на похороны" в Великобритании, а в 2005-м и 2010-м занимала верхние строчки рейтингов самых популярных композиций для свадеб и памятных мероприятий.
