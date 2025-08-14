Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сергей Шнуров
© commons.wikimedia.org by Honza Groh (Jagro) is licensed under CC BY-SA 3.0
Алексей Ларин Опубликована 14.08.2025 в 18:55

"Ленинград" снова под прицелом: какие песни спрятали от подростков и почему это поддержал Шнуров

Можно ли запретить песни, которые и так не для всех? Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что да. Музыкант открыто поддержал решение Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга, который ограничил доступ к текстам пяти треков группы для несовершеннолетних.

"Подросткам до 18 лет эти песни и не предназначены! Абсолютно поддерживаю решение суда! Ограничение доступа к взрослым песням несовершеннолетним считаю верным и правильным!", — заявил Сергей Шнуров.

Какое решение принял суд

13 августа стало известно: прокуратура обратилась в суд с требованием признать тексты ряда песен "Ленинграда" запрещёнными для распространения в России. Речь идёт о композициях "Кандидат", "Н<…>е", "Ч.П.Х.", "Оспа" и "Русские". Судья удовлетворил иск, а под запрет попали страницы с текстами этих треков на популярных лирик-платформах, включая Genius и Azlyrics.

Почему запретили тексты

Экспертиза выявила в песнях "побуждения несовершеннолетних к насильственным действиям, употреблению алкоголя и наркотиков, а также скрытые приёмы воздействия на психику детей". В решении суда отмечается: "Информацию, представленную в песнях, можно расценивать как содержащую скрытые приёмы убеждающего воздействия на сознание, психику несовершеннолетних в целом, которые потенциально могут побуждать их интерес к соответствующей тематике".

Контекст и реакция

Шнуров, известный своим ироничным отношением к цензуре, в этот раз оказался на стороне ограничения. По его словам, песни изначально создавались для взрослой аудитории и не должны попадать к детям. Стоит отметить, что это не первый случай, когда творчество "Ленинграда" вызывает вопросы у надзорных органов — в разные годы к текстам группы уже предъявляли претензии из-за нецензурной лексики и откровенных сюжетов.

