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Ученые доказали, что поздний сон грозит диабетом
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Ученые выяснили, что поздний сон грозит диабетом второго типа

Ученые доказали, что поздний сон грозит диабетом

Исследователи из Лейденского университета в Нидерландах обнаружили, что люди, которые ложатся спать поздно, имеют повышенный риск развития диабета второго типа, сообщает журнал Diabetologia.

Ученые проанализировали связь между временем сна, диабетом второго типа и распределением жира в теле более пяти тысяч человек в рамках исследования эпидемиологии ожирения. В исследовании участвовали добровольцы со средним возрастом 56 лет и средним индексом массы тела 30, тогда как нормальный показатель составляет от 18,5 до 25.

Участников разделили на группы по их режиму дня. Первая группа включала тех, кто рано ложится и встает, во вторую вошли те, кто ложится до полуночи и просыпается поздно, а третью группу составили "совы".

В итоге исследователи выяснили, что у представителей третьей группы риск возникновения диабета второго типа был на 46% выше по сравнению со второй группой. Ученые не смогли объяснить этот повышенный риск исключительно образом жизни и предположили, что позднее засыпание вызывает смещение циркадных ритмов, что приводит к нарушению обмена веществ.

Ранее британские исследователи установили, что здоровый образ жизни помогает диабетикам уменьшить влияние болезни на организм. Они проанализировали снимки мозга десятков тысяч пациентов.

Фото: Freepik.com

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