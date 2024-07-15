Больше не придётся считать овец, чтобы уснуть, ведь стали известны методики для быстрого погружения в сон. Об этом NewsInfo. Ru сообщил доктор биологических наук, заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования в институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Владимир Дорохов.

Владимир Дорохов поделился несколькими эффективными методиками, который помогут быстро уснуть. Однако он уточнил, что ещё не было создано такого способа, который мог бы подойти абсолютно для каждого человека.

"Есть приём — простые весёлые рассказы. Существуют программы для смартфонов, которые рассказывают различные истории. Ставишь на ночь, и уже на 10-15 минутах ты засыпаешь. Его ещё можно сочетать с глубоким диафрагмальным дыханием. Нужно при слушании этого рассказа медленно диафрагмой вдыхать воздух, чтобы это было где-то один раз в минуту, 0,1 Герца. Есть приёмы с электростимуляцией ладони. На левую ладонь надевается прибор, так называемый СОНЯ. И он при достижении медленного сна начинает подавать короткие слабенькие электроимпульсы, и это тоже вызывает засыпание", — рассказал эксперт.

Помимо этого, Владимир Дорохов затронул тему избыточного сна. По его мнению, такое долгое пребывание во сне имеет свои определённые преимущества и недостатки. Он также с уверенностью заявил, что, например, 10-часовой сон — это редкость у людей.

"Есть возможность избытка сна просто по количеству времени в постели. Обычно люди спят 7-8 часов. Однако некоторые проводят в кровати все 10. Обычный сон длится 5 циклов по 1,5 часа. Некоторые спят 6 раз по 1,5 часа, и это можно считать очень хорошим сном. Но это редко кому удается. Некоторые просто ночью просыпаются, ходят куда-то, у них время от момента засыпания до пробуждения более длинное. По этой причине некоторые не высыпаются", — объяснил Владимир Дорохов.

Доктор биологических наук также сообщил и о том, как алкогольные напитки действуют на наш сон. По его словам, некоторые люди утверждают, что несколько стаканов помогают быстрее задремать. Однако есть некоторые преграды, о которых не задумывается человек.

"Есть рекомендации специалистов. По словам кардиологов, некоторые на ночь выпивают немного водки, где-то до 50 грамм, после чего уверяют, что алкоголь якобы помогает уснуть. Однако редко кому удается выпивать мало. Если уж люди начинают, то они, конечно, в 3-4 часа ночи пробуждаются и не спят", — сообщил доктор биологических наук.

Таким образом, некоторым эта малая доза алкоголя помогает уснуть и расслабиться. Однако есть и другая сторона медали, когда люди, например, за застольем больше выпивают, и, естественно, они засыпают легко, но быстро просыпаются, заявил эксперт.

Кроме того, Владимир Дорохов попытался успокоить родителей и сообщил, что детям, которые боятся спать по ночам в темноте, свет от лампы никак не помешает и не отразится плохо на их здоровье.

"Детский сон очень хороший на самом деле. Однако для людей больше рекомендуем использовать шторы, которые позволяют полностью отгораживаться от ночного света и раннего появления солнца на улице", — посоветовал эксперт.

Владимир Дорохов объяснил, что для качественного сна летом, когда солнце появляется уже в 4 утра, необходимо жёстко заслонить чем-то окно, чтобы не проникал свет. Он также добавил, что нужно, чтобы в комнате было холодно. Плохо будет и зимой, когда работают батареи, потому что температура комнаты превышает 20 градусов. Считается, что 16-18 градусов для сна — это очень хорошо.

Фото: Flickr / D. Sharon Pruitt (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)