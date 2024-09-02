75-летний Ричард Гир с сыном и супругой блистают на Венецианском кинофестивале

75-летний Ричард Гир появился на Венецианском кинофестивале вместе с 24-летним сыном Гомером и супругой Алехандрой Сильвой. На красной дорожке Ричард и его наследник выглядели элегантно, выбрав одинаковые наряды: черные смокинги, белые рубашки и черные галстуки-бабочки. 41-летняя Алехандра также произвела впечатление своим полупрозрачным сетчатым платьем с темно-синими цветочными элементами.

Ричард и Алехандра поженились в 2018 году после двух лет знакомства и воспитывают двоих сыновей, 5-летнего Александра и 4-летнего Джеймса. Гомер же родился от первого брака Ричарда с моделью Кэри Лоуэлл, на которой актер был женат с 2002 по 2013 год.