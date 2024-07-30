Более 40% россиян включают музыку перед сном, чтобы настроиться на отдых и успокоить мысли. Самыми популярными убаюкивающими звуками оказались дождь и морские волны. Кроме звуков природы, люди предпочитают засыпать под классическую музыку, рок-баллады и эмбиент-треки. Быстрее всего помогают погрузиться в сон композиции "Let it be" The Beatles и "На заре" группы "Альянс". Об этом говорят результаты нового исследования HiFi-стриминга "Звук".
Как засыпают
Музыка оказалась не единственным способом россиян настроиться на сон. Так, 24% применяют физические нагрузки, чтобы крепче спалось. 35% опрошенных рассказали, что используют перед отходом ко сну как упражнения, так и музыкальные композиции.
Большинство россиян (34%) обычно засыпают за 10-20 минут. 27% признались, что у них уходит на это 30-40 минут, а 23% рассказали, что засыпают мгновенно. Меньшей части опрошенных (15%) для засыпания требуется более часа либо они вовсе мучаются от бессонницы.
Что слушают
Около трети (32%) россиян перед сном включают любимую музыку или треки для расслабления. 30% респондентов слушают знакомые композиции, а 11% выбирают тематические плейлисты для сна в онлайн-сервисах. Подборки треков определённого музыкального жанра предпочитают 10%.
Самыми "сонными" россияне назвали звуки дождя и шум морских волн (26%). Ещё 22% включают перед сном классику. Эстрадные песни и каверы предпочитают 15% опрошенных, советские и зарубежные баллады выбирают 12%, столько же (12%) предпочитают эмбиент-треки 12%. Под песни из фильмов и мюзиклов засыпают 7%, а 6% предпочитают французские шансон "вроде Джо Дассена или Шарля Азнавура".
Более 20% респондентов включают перед сном детективные аудиокниги, исторические романы и биографии, а также сказки.
Самые "сонные" песни
Наиболее убаюкивающими композициями россияне назвали The Beatles "Let it be" (32%) и "На заре" группы "Альянс" (21%). 14% считают расслабляющей песню Шарля Азнавура и Мирей Матьё "Вечная любовь", 12% — композиции Людовико Эйнауди, 11% — Леонида Агутина "Аэропорты". Ещё 9% считают "сонной" трек "Wild Horses" The Rolling Stones.
Среди популярных ответов россиян также оказались рок-композиции, колыбельные и песни группы "Кино".
Фото: Freepik/gpointstudio.
В Индии рабочий обнаружил крупный алмаз
В Индии произошло удивительное событие: рабочий, обремененный долгами, обнаружил крупный алмаз, оцениваемый почти в сто тысяч долларов. Об этом сообщает информационный портал CNN.
Итальянский журналист попросивший убежища в России не исключает переезда в страну
Итальянский журналист Анджело Джулиано в беседе с РИА Новости сообщил, что пока не вступал в контакт с российским дипломатическим представительством по вопросу получения гражданства, однако не исключает такой возможности в будущем.
Нарколог Шуров: отсутствие рвотного рефлекса — ключевой признак алкоголизма
Психиатр-нарколог Василий Шуров указал на основные признаки алкоголизма.
Хирург Балкизов: блефаропластика и подтяжка лица наиболее актуальны для женщин после 50 лет
После 50 лет возрастные изменения затрагивают как лицо, так и тело женщин.