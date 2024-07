Более 40% россиян включают музыку перед сном, чтобы настроиться на отдых и успокоить мысли. Самыми популярными убаюкивающими звуками оказались дождь и морские волны. Кроме звуков природы, люди предпочитают засыпать под классическую музыку, рок-баллады и эмбиент-треки. Быстрее всего помогают погрузиться в сон композиции "Let it be" The Beatles и "На заре" группы "Альянс". Об этом говорят результаты нового исследования HiFi-стриминга "Звук".

Как засыпают

Музыка оказалась не единственным способом россиян настроиться на сон. Так, 24% применяют физические нагрузки, чтобы крепче спалось. 35% опрошенных рассказали, что используют перед отходом ко сну как упражнения, так и музыкальные композиции.

Большинство россиян (34%) обычно засыпают за 10-20 минут. 27% признались, что у них уходит на это 30-40 минут, а 23% рассказали, что засыпают мгновенно. Меньшей части опрошенных (15%) для засыпания требуется более часа либо они вовсе мучаются от бессонницы.

Что слушают

Около трети (32%) россиян перед сном включают любимую музыку или треки для расслабления. 30% респондентов слушают знакомые композиции, а 11% выбирают тематические плейлисты для сна в онлайн-сервисах. Подборки треков определённого музыкального жанра предпочитают 10%.

Самыми "сонными" россияне назвали звуки дождя и шум морских волн (26%). Ещё 22% включают перед сном классику. Эстрадные песни и каверы предпочитают 15% опрошенных, советские и зарубежные баллады выбирают 12%, столько же (12%) предпочитают эмбиент-треки 12%. Под песни из фильмов и мюзиклов засыпают 7%, а 6% предпочитают французские шансон "вроде Джо Дассена или Шарля Азнавура".

Более 20% респондентов включают перед сном детективные аудиокниги, исторические романы и биографии, а также сказки.

Самые "сонные" песни

Наиболее убаюкивающими композициями россияне назвали The Beatles "Let it be" (32%) и "На заре" группы "Альянс" (21%). 14% считают расслабляющей песню Шарля Азнавура и Мирей Матьё "Вечная любовь", 12% — композиции Людовико Эйнауди, 11% — Леонида Агутина "Аэропорты". Ещё 9% считают "сонной" трек "Wild Horses" The Rolling Stones.

Среди популярных ответов россиян также оказались рок-композиции, колыбельные и песни группы "Кино".

