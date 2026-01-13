Сон превращается в пытку из-за одной цифры: вот такой должна быть температура в спальне

Комфортный сон напрямую зависит от температуры в спальне, а жара или холод ухудшают засыпание, пояснил сомнолог, терапевт Павел Кудинов. О том, какие условия считаются оптимальными для сна, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ключевым фактором для хорошего сна, отметил эксперт, остается поддержание умеренно прохладного микроклимата, при котором организму не приходится тратить лишние ресурсы ни на охлаждение, ни на согревание.

"Оптимальная температура для сна это порядка двадцати одного градуса, плюс-минус, если слишком тепло будем сильно потеть, если слишком холодно будем тратить много энергии на согрев", — подчеркнул сомнолог.

Эксперт добавил, что вопрос проветривания зависит от конкретных условий в квартире и индивидуальных привычек человека. Если отопление работает интенсивно, охлаждать помещение логично с помощью форточки или проветривания, однако делать это в обязательном порядке не нужно.

"Если у вас сильное отопление, как вы будете остужать помещение? Открытой форточкой, проветриванием. Это не значит, что если вы никогда в жизни окна на ночь не открывали, то срочно надо открывать окна", — пояснил Кудинов.

Он также обратил внимание, что важен не только воздух в комнате, но и индивидуальный микроклимат во время сна. По его словам, раздельные одеяла у супругов, а иногда и разные матрасы могут значительно повысить комфорт отдыха, поскольку у людей во время сна разный теплообмен.