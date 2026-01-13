Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Плохой сон
Плохой сон
© freepik.com by jcomp is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:34

Сон превращается в пытку из-за одной цифры: вот такой должна быть температура в спальне

Засыпать лучше всего при температуре 21°C — сомнолог Кудинов

Комфортный сон напрямую зависит от температуры в спальне, а жара или холод ухудшают засыпание, пояснил сомнолог, терапевт Павел Кудинов. О том, какие условия считаются оптимальными для сна, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ключевым фактором для хорошего сна, отметил эксперт, остается поддержание умеренно прохладного микроклимата, при котором организму не приходится тратить лишние ресурсы ни на охлаждение, ни на согревание.

"Оптимальная температура для сна это порядка двадцати одного градуса, плюс-минус, если слишком тепло будем сильно потеть, если слишком холодно будем тратить много энергии на согрев", — подчеркнул сомнолог.

Эксперт добавил, что вопрос проветривания зависит от конкретных условий в квартире и индивидуальных привычек человека. Если отопление работает интенсивно, охлаждать помещение логично с помощью форточки или проветривания, однако делать это в обязательном порядке не нужно.

"Если у вас сильное отопление, как вы будете остужать помещение? Открытой форточкой, проветриванием. Это не значит, что если вы никогда в жизни окна на ночь не открывали, то срочно надо открывать окна", — пояснил Кудинов.

Он также обратил внимание, что важен не только воздух в комнате, но и индивидуальный микроклимат во время сна. По его словам, раздельные одеяла у супругов, а иногда и разные матрасы могут значительно повысить комфорт отдыха, поскольку у людей во время сна разный теплообмен.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Детокс после праздников снизил чувство усталости — диетологи вчера в 13:14
После праздников тело работает в аварийном режиме: детокс, который реально помогает

Праздники позади, а усталость осталась. Эксперты объясняют, какие простые шаги помогают мягко восстановить режим и вернуть ощущение бодрости.

Читать полностью » Профессор Воробьёв рекомендовал избегать толпы для снижения риска ОРВИ вчера в 12:31
Проветривание и дистанция работают лучше чудо-средств: сезон простуд не прощает беспечности

После праздников вирусная заболеваемость растёт из-за возвращения в школы и офисы. Профессор объяснил, что реально снижает риск и чего лучше избегать.

Читать полностью » По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона вчера в 10:28
Квартира стала ловушкой, больница — спасением: две сестры из Норильска остаются под контролем врачей

Две девочки из Норильска, которых мать оставила без еды на несколько суток, остаются в больнице. Власти говорят о стабилизации на фоне расследования.

Читать полностью » Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA вчера в 8:18
Этот продукт едят днём — а ночью он меняет сон и сердце, хотя годами его не замечали

Учёные обнаружили связь между ежедневным употреблением авокадо, качеством сна и показателями сердечно-сосудистого здоровья у взрослых.

Читать полностью » Долгожительница Руби Гринвуд назвала работу и дисциплину основой долголетия — Life 5 News вчера в 7:28
Долголетие не было её целью: история женщины, которая просто жила без вредных привычек

103-летняя американка продолжает вязать для детей и называет простые привычки главным секретом долгой и активной жизни.

Читать полностью » Недостаток физической активности приводит к фигуре skinny fat — тренер Брабечан вчера в 7:25
Ваши диеты усугубляют проблему: как не превратиться в рыхлого худыша

Даже при нормальном весе тело может выглядеть рыхлым и уставшим. Тренер объяснил, кто чаще всего сталкивается с фигурой skinny fat.

Читать полностью » Психиатр Казанцев назвал выход из запоя без последствий невозможным вчера в 6:49
Новогодний марафон закончился, а последствия догнали: резкий выход из запоя опаснее, чем кажется

Life.ru выяснил, почему "элегантно выйти из запоя" не получится и чем опасен резкий отказ. Психолог и нарколог дали план действий и нюансы.

Читать полностью » Филатова рекомендовала снизить фастфуд и сладости дважды в неделю — Ольга Филатова биолог вчера в 4:18
Жёсткий детокс оказался ловушкой: после праздников организм требует другого подхода

В АиФ объяснили, как мягко восстановиться после новогоднего переедания: профессор АГУ советует "зелёный" рацион, а голодание — под запретом.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Нижние листья орхидеи желтеют при естественном старении — садовод
Дом
Пять деталей интерьера сделают дизайн квартиры устаревшим — дизайнер Сафронова
Наука
Древние костяные наконечники в Аргентине делали по стандарту — Медина
Спорт и фитнес
Статические упражнения увеличивают расход калорий без движения — эксперты XFIT
Общество
За голосовое сообщение можно получить штраф — юрист Алешкин
Питомцы
После кастрации кот теряет интерес к побегам — фелинологи
Авто и мото
Безалкогольное пиво не влияет на реакцию водителя — нарколог Шуров
Авто и мото
Госуслуги запустили проверку легальности такси по реестрам — Минцифры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet