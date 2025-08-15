Не позже и не раньше: идеальное время для спорта и сна
Казалось бы, что может быть проще: выспался — пошёл в зал. Но организм — не машина, а любые нагрузки требуют уважения к его ритмам. Правильная комбинация сна и тренировок — ключ к результату без перегрузок и истощения.
Своими рекомендациями делится Елена Рябинкова, вице-президент Национального фитнес-сообщества и ректор Колледжа фитнеса и бодибилдинга им. Бена Вейдера.
Сколько времени нужно после пробуждения до тренировки?
"Лучше подождать два часа после сна, прежде чем начинать тренировку", — объясняет Рябинкова.
Если речь о лёгкой активности (йога, пилатес, медленный бег) — хватит и часа. Но вставать и сразу тянуться за гантелями — не стоит: тело ещё не проснулось, координация снижена, риск травм возрастает.
Сколько часов нужно спать?
"Всё индивидуально. Для кого-то норма — 6 часов, а кто-то нуждается в 10-12", — говорит эксперт.
С возрастом потребность во сне уменьшается. Но в среднем:
- 6-8 часов — оптимально для большинства.
- Важно не только количество, но и качество сна.
Спортсменам рекомендовано вести дневник самоконтроля: фиксировать, выспался ли человек и сколько спал.
А если тренироваться ночью?
Круглосуточные клубы открывают новые возможности, особенно для:
- людей с нестандартным графиком,
- родителей с маленькими детьми,
- тех, кто стесняется заниматься днём из-за веса или внешности.
Но есть нюанс:
"Ночные тренировки замедляют адаптацию и восстановление. Это не путь к долголетию", — подчёркивает Рябинкова.
Ведь именно ночью организм должен восстанавливаться, а не справляться с дополнительной нагрузкой.
За сколько часов до сна можно заниматься?
- Лёгкие тренировки (йога, пилатес, кардио): за 2 часа до сна.
- Интенсивные нагрузки (силовые, интервальные, кроссфит): за 3-4 часа до сна.
- Поздние тренировки возбуждают нервную систему, мешают заснуть и нарушают цикл восстановления.
Можно ли есть перед сном?
Да, если подойти с умом.
"Кисломолочные продукты — допустимы. Например, кефир с ложкой овсянки и фруктом — отличный вечерний перекус", — советует эксперт.
Что подойдёт перед сном:
- кефир, ряженка, ацидофилин,
- немного фруктов,
- ложка геркулеса.
Что не стоит есть поздно:
- мясо и белковые продукты в большом объёме,
- жирную, жареную пищу,
- продукты с высоким гликемическим индексом.
В какой позе лучше засыпать?
"Лучше всего — на спине. А ещё лучше — в объятиях любимого человека", — с улыбкой говорит Рябинкова.
Но в целом поза сна — дело сугубо индивидуальное. Исключения:
- при беременности,
- при апноэ, гипертонии и храпе,
- при нарушениях кровообращения.
Для здорового человека нет строгих ограничений — главное, чтобы было удобно.
Вывод
Заниматься спортом и спать — не взаимоисключающие процессы, а взаимодополняющие. Тренировки на фоне недосыпа не принесут пользы, а перегрузка перед сном нарушит восстановление. Прислушивайтесь к себе, дайте телу адаптироваться, и оно отблагодарит вас энергией, выносливостью и стабильным прогрессом.
