Как ночные движения во сне помогают распознать болезнь задолго до диагноза

Проснуться от собственного крика или удара рукой — не такое уж редкое явление. Но если подобные эпизоды повторяются регулярно, особенно с яркими тревожными снами, стоит обратить на это внимание. Это может быть ранним маркером болезни Паркинсона, предупреждает Daily Mail со ссылкой на консультанта-невролога, специалиста по медицине сна Лауру Перес-Карбонелл.

Что такое RBD — расстройство сна с быстрым движением глаз?

Во время фазы быстрого сна (REM), когда мы видим сны, мышцы обычно находятся в расслабленном состоянии. Но при расстройстве поведения в фазе быстрого сна (RBD) эта функция отключается, и тело начинает "реагировать" на происходящее во сне.

"Сны при RBD часто яркие, тревожные, наполнены сценами нападений, преследований или других угроз", — поясняет Перес-Карбонелл.

В результате:

человек кричит во сне;

машет руками, как будто отбивается;

пинается, что может быть опасно не только для него, но и для спящего рядом партнёра.

Причина — в глубинах мозга

RBD связано с изменениями в нижних отделах мозга, отвечающих за регуляцию сна. У пациентов с болезнью Паркинсона в этих зонах часто наблюдается накопление белка альфа-синуклеина, связанного с нейродегенеративными процессами.

Связь с болезнью Паркинсона

Статистика настораживает:

У 50% пациентов с болезнью Паркинсона выявляется RBD.

У 20% RBD становится первым симптомом болезни, появляясь за несколько лет до двигательных нарушений.

"Не у всех с этим расстройством развивается Паркинсон. Но риск существенно выше, чем у остальных", — подчёркивает Перес-Карбонелл.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если вы или ваш близкий:

регулярно переживаете тревожные, активные сны;

двигаетесь, кричите, машете руками во сне;

или просыпаетесь уставшими, с ушибами, в тревоге —

обратитесь к неврологу или специалисту по сну. Современная диагностика (например, полисомнография) позволяет выявить RBD и начать наблюдение за состоянием мозга ещё до появления других симптомов.