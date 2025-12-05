Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поздний взгляд в смартфон
Поздний взгляд в смартфон
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:33

Сон под контролем: как приложения и гаджеты могут помочь вам победить бессонницу и улучшить здоровье

Сомнолог Валерия Бонадыкова рекомендует приложения для улучшения сна — Доктор Питер

Сомнологи настоятельно советуют избегать экранов перед сном, так как это может ухудшить качество сна. Однако для тех, кто не может обойтись без смартфона, существует целый ряд приложений, которые могут помочь расслабиться и быстро погрузиться в мир сновидений. Об этом рассказывает врач-сомнолог Валерия Бонадыкова в интервью для издания "Доктор Питер".

Проблемы со сном: от бессонницы до апноэ

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 45% людей по всему миру страдают от нарушений сна. Это не только снижает работоспособность, но и серьезно ухудшает качество жизни. Особенно важно вовремя диагностировать проблемы, такие как бессонница или апноэ сна (ночная остановка дыхания).

Эти расстройства могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшению когнитивных функций и снижению общего самочувствия. Врач-сомнолог Валерия Бонадыкова подчеркивает, что для выявления и коррекции этих проблем могут быть полезны современные технологии.

"Очень важно выявить эти проблемы еще на ранних этапах. И помочь в этом могут приложения для смартфонов", — отмечает Валерия Бонадыкова.

Лучшие приложения для улучшения сна

Врачи рекомендуют использовать мобильные приложения, которые помогают расслабиться и настроиться на здоровый сон. Рассмотрим несколько популярных и эффективных приложений, доступных в RuStore.

"GoodNight — Звуки для сна и расслабления"

Это приложение предлагает более 60 различных звуков, включая природные шумы и мягкую музыку для медитации. Ключевыми функциями являются таймер сна, плавная остановка звука и возможность создавать собственные звуковые миксы для достижения максимального расслабления. Валерия Бонадыкова отмечает, что такие функции помогают настроить организм на отдых.

"Sleeps — Сон и медитации"

Приложение предлагает огромную коллекцию расслабляющих звуков природы, таких как дождь, морской прибой и шелест листьев. Оно также включает голосовые медитации, дыхательные упражнения с визуальными таймерами и пошаговыми инструкциями, что делает его подходящим для новичков.

"Пользователи могут микшировать звуки, создавая свои композиции для сна", — объясняет сомнолог.

"Ночник — Здоровый сон"

Это приложение представляет собой умный ночник, который помогает создать комфортную атмосферу для сна. Оно регулирует освещение, а также может включать расслабляющие звуки, такие как волны или мелодии. Валерия Бонадыкова утверждает, что этот режим способствует сокращению времени засыпания и уменьшению тревожности.

Дополнительные функциональные решения для сна

Для более точного анализа сна и улучшения его качества также можно использовать другие специализированные приложения.

"Трекер сна и храпа. Анализ сна"

Это комплексное приложение включает дыхательные упражнения для снижения стресса перед сном, расслабляющие мелодии и анализ звуков, таких как храп и кашель. Оно также может отслеживать температуру и влажность воздуха, что помогает настроить оптимальные условия для сна. Умный будильник пробуждает в наиболее благоприятный момент, учитывая фазы сна.

"Norbu — Снять стресс и тревожность"

Norbu помогает справиться с эмоциональным напряжением с помощью медитаций, дыхательных практик и успокаивающих звуков природы. Оно также предлагает нейрофизиологические подходы, которые способствуют снижению тревожности и улучшению концентрации. Это приложение станет полезным для тех, кто часто переживает стресс перед сном.

Сон — это не только важный процесс для восстановления сил, но и ключевой фактор в поддержании здоровья. Современные технологии, включая смартфоны и специализированные приложения, могут значительно помочь в борьбе с бессонницей, стрессом и другими нарушениями сна. Важно выбрать подходящее приложение, которое соответствует индивидуальным потребностям и привычкам.

