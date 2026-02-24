Ложатся в полночь, встают в шесть: кто способен поспать несколько часов и выспаться

Некоторым людям действительно достаточно шести часов сна, но это редкая врожденная особенность, пояснила врач невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Ирина Завалко. О том, можно ли выспаться за несколько часов, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Понятие "выспаться", объясняет Завалко, связано не с разовым сокращением ночного отдыха. Речь идет о регулярном достаточном сне, при котором не накапливается чувство недосыпания.

"Есть люди, которые могут выспаться за шесть часов. Правильнее под словом "выспаться" рассматривать ежедневный достаточный сон, то есть ежедневное удовлетворение индивидуальной нормы. Если мы выспались, то больше спать не хочется, чувство недосыпания не накапливается", — отметила Завалко.

По словам специалиста, индивидуальная норма сна варьируется в широких пределах.

"Большинству нужно от семи до девяти часов сна. Есть люди, которым может хватать шести часов. Это индивидуальная особенность, она обусловлена генетикой, с такой нужно родиться. Стать малоспящим нельзя. Есть долгоспящие, кому может требоваться десять, иногда и одиннадцать часов, если говорим про взрослых", — отметила невролог.

Кроме того, добавила врач, потребность в сне может незначительно меняться в зависимости от сезона и общего состояния организма, но обычно колебания составляют не более получаса или часа.