Сон
Сон
© freepik.com by gpointstudio
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:50

Сон на спине — билет в лотерею: одна неправильная поза может решить судьбу всей ночи

Сомнолог Кудинов: сон на спине может быть вредным

Сон на спине может привести к целому ряду опасных последствий, вплоть до остановки дыхания. Сомнолог Павел Кудинов в беседе с NewsInfo назвал сон на спине небезопасным и объяснил почему.

"У сомнологов общее представление по сну на спине. Это храп и остановки дыхания во сне. Когда мы спим на спине, то у нас по законам физики и тяготения, язык немножко подзаваливается в гортань, дыхательные пути сужаются, и когда человек спит на спине, он больше храпит, и могут возникать остановки дыхания во сне. А остановки дыхания во сне — это инфаркт, инсульт и внезапная смерть во сне", — предупреждает сомнолог.

На практике же, говорит врач, важную роль играет не столько поза сна, сколько само спальное место.

"Мы рекомендуем спать на наклонной поверхности, подняв головной конец кровати. Спать на низкой подушке, на ровной поверхности, но в целом на слегка наклонной, подняв подножки кровати со стороны головы на 10-15 сантиметров", — порекомендовал специалист.

Особые требования нужно предъявить к качеству матраса, добавил Кудинов.

"Он не должен быть он слишком мягким для того, чтобы не было большого количества изгиба тела, и он не должен быть слишком жестким, чтобы не было отдельных точек соприкосновения", — посоветовал медик.

