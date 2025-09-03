Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Занятие йогой в парке
Занятие йогой в парке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Соматическая йога раскрывает тайные сигналы тела, о которых никто не догадывался

Тимоти Бёргин: соматическая йога полезна при посттравматическом синдроме

Йога давно стала не просто гимнастикой для тела, а способом заботы о себе, где каждый может найти подходящее направление. Кому-то ближе энергичные практики вроде виньясы или горячей йоги, которые работают как полноценная кардиотренировка. Другие ищут расслабление и спокойствие через йога-нидру. Но есть стиль, о котором говорят реже, — соматическая йога. На первый взгляд она слишком мягкая, чтобы воспринимать её всерьёз, но именно этот подход способен менять не только тело, но и внутреннее состояние.

Что такое соматическая йога

Любая йога так или иначе связана с телесным опытом, но в соматической практике акцент смещён внутрь. Здесь важнее не то, как выглядит поза со стороны, а то, какие ощущения она вызывает.
Международный преподаватель из Атланты Элизабет Роуэн отмечает:

"Соматическая йога использует медленные, намеренные движения и свободу самовыражения, чтобы снять напряжение, перепрограммировать нервную систему и вернуть телу лёгкость", — сказала преподаватель йоги Элизабет Роуэн.

Главная идея — тело хранит воспоминания, эмоции и даже травмы. Через дыхание, осознанные движения и визуализации можно мягко "достучаться" до этих слоёв и помочь им трансформироваться.

В чём отличие от традиционной йоги

Классическая йога тоже работает с психикой: дыхательные техники и медитации помогают справляться со стрессом и тревогой. Но упор там делается на физическую форму — асаны, гибкость, силу и выносливость. Инструктор даёт чёткие указания, следит за выстраиванием тела.
В соматической йоге этого нет: здесь нет задачи "достичь формы". Всё строится на исследовании собственных ощущений и движений. Такой подход особенно полезен при хроническом стрессе, боли и усталости, так как помогает "переучить" тело и снизить накопленное напряжение.

Практика и её особенности

Сессия соматической йоги — это неспешная работа с телом. Движения плавные, их цель — почувствовать, как напрягаются и расслабляются мышцы, как меняется дыхание, какие эмоции поднимаются. Иногда во время занятий проявляются сигналы тела: голод, усталость, раздражение или радость. Это не отвлекающие факторы, а часть практики.
Инструктор Тимоти Бёргин, основатель YogaBasics, подчёркивает:

"Через соматическую йогу можно осознанно проживать и исцелять накопленные эмоции и травмы", — пояснил преподаватель йоги Тимоти Бёргин.

Плюсы для тела и психики

Главная польза соматической йоги — укрепление связи разума и тела. Такой опыт развивает:
• проприоцепцию — ощущение положения тела в пространстве;
• интероцепцию — способность замечать внутренние сигналы вроде жажды, сытости, эмоций;
• доверие к себе и собственным ощущениям.

Эта практика может снижать хроническую боль и мышечное напряжение. Исследования показывают её эффективность при восстановлении после травм и даже при посттравматическом синдроме.

Влияние на вес и привычки

Хотя соматическая йога не сжигает большое количество калорий, она способна косвенно помогать контролировать вес. Когда человек лучше понимает свои эмоциональные и пищевые привычки, ему легче избегать переедания, выбирать более здоровые способы справляться со стрессом. В этом смысле йога работает не через нагрузку, а через изменения на глубинном уровне.

Тем, кто ищет интенсивной тренировки, больше подойдут динамичные стили вроде виньясы или силовой йоги. Но это не значит, что соматическая практика лишена пользы. Наоборот, сочетание обоих направлений помогает выстроить гармоничную систему: укреплять тело и одновременно заботиться о психике.
Соматическая йога — это мягкий, но мощный инструмент самопознания и восстановления, который можно встроить в любую программу заботы о здоровье.

