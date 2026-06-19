Астрономическое лето наступает, но жара не спешит: где искать настоящую июньскую погоду

Летнее солнцестояние является чистым астрономическим событием, которое не определяет характер атмосферных процессов на планете. О том, почему ключевая точка календаря не гарантирует смену температурного режима, метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала NewsInfo.

Ранее сообщалось, что после наступления летнего солнцестояния фиксируется снижение интенсивности потока солнечной радиации, достигающего земной поверхности.

В этот период начинается постепенный прогрев мирового океана, что в долгосрочной перспективе влияет на глобальный климатический фон.

По словам Поздняковой, погода в конкретном регионе зависит от развития синоптических ситуаций, в частности от движения циклонов, а не от высоты солнца над горизонтом. Специалист подчеркнула, что даже в самый длинный световой день в году температурные показатели могут не соответствовать климатическим ожиданиям.

"Летнее солнцестояние это астрономическое явление, оно никак не связано с развитием синоптических процессов. В этот день может быть очень жарко. При наибольшей высоте солнца в то же время прохлада может быть, потому что погода определяется синоптическими процессами, то есть циклонами", — отметила эксперт.

Специалист уточнила, что официальное астрономическое лето берет свое начало именно после дня летнего солнцестояния. Однако ожидать радикальных изменений в погодных условиях не стоит, так как текущие температурные аномалии диктуются господствующими воздушными массами. При этом важно учитывать, как часто меняются правила формирования сезонов.

"Прогнозы показывают, что погода в центре России будет довольно комфортная. За жарой надо ехать на Волгу, в Дагестан, там действительно будет жарко", — добавила Позднякова.

Сейчас синоптики отмечают, что привычные сценарии для многих регионов уступают место непредсказуемым факторам, которые все чаще влияют на планы жителей.

Читайте также