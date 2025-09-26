Соловки зимой — не запрет, а открытие: почему тишина здесь ценнее лета

Соловецкий архипелаг — одно из самых уникальных и хрупких мест России, включённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные установили предельную нагрузку на острова — не более 60 тысяч человек в год. Но туроператоры считают: решением может стать не ограничение турпотока, а его перераспределение в течение всего года. В частности, речь идёт о развитии зимнего туризма, который пока используется крайне мало.

"По итогам исследований определена нагрузка на архипелаг не более 60 тыс. человек в год", — сказала генеральный директор АНО "Дирекция Соловецкого архипелага" Светлана Зеновская.

Почему нужен лимит

В 2024 году Соловки посетили почти 53 тысячи человек. Из них более 85% приехали в короткий летний сезон — с середины мая по середину сентября. Именно тогда инфраструктура, состоящая из пяти гостиниц и десятка кафе, работает на пределе. В остальное время острова остаются полупустыми.

Учёные подчёркивают: для сохранения природы и исторического наследия важно равномерное распределение потока.

Что привлекает туристов

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь XV века.

Лабиринты из валунов и уникальная северная флора.

Каналы, соединяющие озёра, построенные монахами.

Богатая морская фауна Белого моря.

Историческое наследие — Соловецкий лагерь в XX веке.

Для многих Соловки — не только туристическое, но и паломническое направление.

Сравнение: летние и зимние Соловки

Параметр Лето Зима Турпоток 45-50 тыс. человек Сотни туристов Инфраструктура 5 гостиниц, кафе 1 гостиница, ограниченное питание Природа Белые ночи, тепло Снег, Северное сияние Доступ Паромы из Кеми Авиаперелёты из Архангельска Впечатления Море, экскурсии, паломничество Тишина, монастырь на фоне льда

Советы шаг за шагом: как поехать зимой

Планируйте поездку через Архангельск — зимой паромы не ходят. Бронируйте авиабилеты заранее: мест немного. Уточняйте наличие номеров в гостинице на острове. Берите тёплую одежду и обувь, но учтите, что климат мягче, чем в Архангельске. Согласовывайте экскурсии через туроператоров — маршруты зимой короче. Запланируйте дополнительные дни на случай задержек рейсов. Не забудьте про страховку и услуги гида.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ехать без брони жилья.

Последствие: отсутствие мест в единственной зимней гостинице.

Альтернатива: бронировать заранее через туроператора.

Ошибка: надеяться на летние маршруты.

Последствие: невозможность добраться до отдалённых скитов.

Альтернатива: использовать зимние тропы и снегоходы.

Ошибка: не учитывать короткий световой день.

Последствие: упущенные экскурсии.

Альтернатива: планировать маршруты в утренние часы.

А что если развить зимнюю логистику?

Эксперты связывают надежды с новым российским самолётом Ил-114 на 66 мест. Регулярные рейсы из городов Северо-Запада позволили бы сделать Соловки круглогодичным направлением, снизив нагрузку летом и дав новые рабочие места жителям.

Плюсы и минусы зимнего отдыха

Плюсы Минусы Мало туристов и тишина Короткий световой день Северное сияние Ограниченное жильё и питание Новый взгляд на монастырь Зависимость от авиарейсов Более быстрые маршруты к скитам Недостаток зимних активностей

FAQ

Можно ли поехать на Соловки зимой?

Да, но только авиарейсом из Архангельска.

Есть ли где жить?

Работает одна гостиница, бронировать нужно заранее.

Чем заняться зимой?

Посетить монастырь, музеи, увидеть Северное сияние, прокатиться на снегоходах.

Мифы и правда

Миф: зимой Соловки закрыты для туристов.

Правда: авиасообщение действует, а монастырь и музеи открыты.

Миф: там слишком холодно.

Правда: микроклимат мягче, чем в Архангельске.

Миф: зимой всё дороже.

Правда: цены на жильё и питание остаются стабильными.

3 интересных факта

Белое море зимой не замерзает полностью, благодаря чему Соловки сохраняют мягкий климат. В Норвегии и Финляндии зимний туризм приносит до 40% годового дохода отрасли. Соловецкие лабиринты — одни из самых загадочных археологических памятников Севера.

Исторический контекст