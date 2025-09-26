Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Соловецкий архипелаг
Соловецкий архипелаг
© commons.wikimedia.org by SorokinaOksana is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:28

Соловки зимой — не запрет, а открытие: почему тишина здесь ценнее лета

Светлана Зеновская: нагрузка на Соловецкий архипелаг ограничена 60 тысячами туристов в год

Соловецкий архипелаг — одно из самых уникальных и хрупких мест России, включённое в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Учёные установили предельную нагрузку на острова — не более 60 тысяч человек в год. Но туроператоры считают: решением может стать не ограничение турпотока, а его перераспределение в течение всего года. В частности, речь идёт о развитии зимнего туризма, который пока используется крайне мало.

"По итогам исследований определена нагрузка на архипелаг не более 60 тыс. человек в год", — сказала генеральный директор АНО "Дирекция Соловецкого архипелага" Светлана Зеновская.

Почему нужен лимит

В 2024 году Соловки посетили почти 53 тысячи человек. Из них более 85% приехали в короткий летний сезон — с середины мая по середину сентября. Именно тогда инфраструктура, состоящая из пяти гостиниц и десятка кафе, работает на пределе. В остальное время острова остаются полупустыми.

Учёные подчёркивают: для сохранения природы и исторического наследия важно равномерное распределение потока.

Что привлекает туристов

  • Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь XV века.

  • Лабиринты из валунов и уникальная северная флора.

  • Каналы, соединяющие озёра, построенные монахами.

  • Богатая морская фауна Белого моря.

  • Историческое наследие — Соловецкий лагерь в XX веке.

Для многих Соловки — не только туристическое, но и паломническое направление.

Сравнение: летние и зимние Соловки

Параметр Лето Зима
Турпоток 45-50 тыс. человек Сотни туристов
Инфраструктура 5 гостиниц, кафе 1 гостиница, ограниченное питание
Природа Белые ночи, тепло Снег, Северное сияние
Доступ Паромы из Кеми Авиаперелёты из Архангельска
Впечатления Море, экскурсии, паломничество Тишина, монастырь на фоне льда

Советы шаг за шагом: как поехать зимой

  1. Планируйте поездку через Архангельск — зимой паромы не ходят.

  2. Бронируйте авиабилеты заранее: мест немного.

  3. Уточняйте наличие номеров в гостинице на острове.

  4. Берите тёплую одежду и обувь, но учтите, что климат мягче, чем в Архангельске.

  5. Согласовывайте экскурсии через туроператоров — маршруты зимой короче.

  6. Запланируйте дополнительные дни на случай задержек рейсов.

  7. Не забудьте про страховку и услуги гида.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ехать без брони жилья.
    Последствие: отсутствие мест в единственной зимней гостинице.
    Альтернатива: бронировать заранее через туроператора.

  • Ошибка: надеяться на летние маршруты.
    Последствие: невозможность добраться до отдалённых скитов.
    Альтернатива: использовать зимние тропы и снегоходы.

  • Ошибка: не учитывать короткий световой день.
    Последствие: упущенные экскурсии.
    Альтернатива: планировать маршруты в утренние часы.

А что если развить зимнюю логистику?

Эксперты связывают надежды с новым российским самолётом Ил-114 на 66 мест. Регулярные рейсы из городов Северо-Запада позволили бы сделать Соловки круглогодичным направлением, снизив нагрузку летом и дав новые рабочие места жителям.

Плюсы и минусы зимнего отдыха

Плюсы Минусы
Мало туристов и тишина Короткий световой день
Северное сияние Ограниченное жильё и питание
Новый взгляд на монастырь Зависимость от авиарейсов
Более быстрые маршруты к скитам Недостаток зимних активностей

FAQ

Можно ли поехать на Соловки зимой?
Да, но только авиарейсом из Архангельска.

Есть ли где жить?
Работает одна гостиница, бронировать нужно заранее.

Чем заняться зимой?
Посетить монастырь, музеи, увидеть Северное сияние, прокатиться на снегоходах.

Мифы и правда

  • Миф: зимой Соловки закрыты для туристов.
    Правда: авиасообщение действует, а монастырь и музеи открыты.

  • Миф: там слишком холодно.
    Правда: микроклимат мягче, чем в Архангельске.

  • Миф: зимой всё дороже.
    Правда: цены на жильё и питание остаются стабильными.

3 интересных факта

  1. Белое море зимой не замерзает полностью, благодаря чему Соловки сохраняют мягкий климат.

  2. В Норвегии и Финляндии зимний туризм приносит до 40% годового дохода отрасли.

  3. Соловецкие лабиринты — одни из самых загадочных археологических памятников Севера.

Исторический контекст

  • XV век: основание монастыря на Соловках.

  • XX век: Соловецкий лагерь — один из первых ГУЛАГов.

  • 1992 год: включение архипелага в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • 2025 год: учёные устанавливают лимит посещаемости — 60 тысяч человек.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

При ремонте под ключ полностью снять контроль нельзя сегодня в 17:20

Ремонт под ключ: скрытые расходы, которые съедают бюджет

"Ремонт под ключ" давно стал популярной услугой среди тех, кто хочет быстро и без лишней головной боли обновить жильё. Смысл в том, что строительная компания берёт на себя все этапы — от проектирования до финальной уборки. На деле же степень участия заказчика всё равно остаётся: полностью устраниться от процесса не получится, даже если ремонт доверен опытной фирме.

Читать полностью » Кулинарная история Шри-Ланки: специи и чай сформировали национальную кухню сегодня в 17:20

Шри-Ланка говорит языком специй: что скрыто в её ароматах

Откройте Шри-Ланку с новой стороны: опытный гид по кулинарным традициям острова – от чайных плантаций до уличной еды. Не пропустите важные советы.

Читать полностью » Дизайнеры: ширину потолочного плинтуса выбирают по высоте потолков сегодня в 17:18

Потолочный плинтус против трещин: тонкая линия, которая спасает ремонт

Как выбрать потолочный плинтус под высоту комнаты, стиль и влажность, чем его клеить и как подрезать углы, чтобы стыки исчезли после покраски?

Читать полностью » Специалисты назвали безопасные средства для влажной уборки паркета сегодня в 17:09

Паркет стареет быстрее, чем вы думаете: главный враг скрывается у вас дома

Паркет красив и долговечен, но требует правильного ухода. Как сохранить блеск натурального пола на десятилетия — разбираем правила и практические советы.

Читать полностью » В Египте торг — часть культуры: на рынках цену принято снижать сегодня в 16:16

Египет без пирамид: что скрывает страна за пределами легенд

Планируете поездку в Египет? Узнайте, что нужно знать о климате, культуре и безопасности, чтобы провести время с комфортом и приятно удивиться.

Читать полностью » Российская туристка погибла в Кемере после столкновения с катером за буйками сегодня в 15:54

Трагедия в Кемере: туристка погибла на пляже после столкновения с катером

В Кемере трагически погибла туристка из России: женщина пересекла линию буйков, где её сбил катер. Инцидент вызвал расследование и споры о безопасности пляжей.

Читать полностью » В Анталье в отеле Transatlantik Hotel & SPA обрушился потолок в ресторане сегодня в 15:46

Завтрак под потолком: в Турции часть ресторана рухнула прямо на туристов

Во время завтрака в турецком отеле, популярном среди россиян, рухнул потолок ресторана. Туристов эвакуировали, причины происшествия выясняются.

Читать полностью » В Свердловской области турист неделю выживал в тайге среди волков и медведя — МЧС сегодня в 15:42

Неделя среди волков и медведя: как турист выжил в тайге с ножом и зажигалкой

Пропавший в уральской тайге турист провёл неделю один на один с дикой природой. Он отгонял волков огнём и жарил грибы на камне, пока не вышел к людям.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Сэм Хегедус: подсечка пяткой встречается у многих бегунов
Наука

В Андалусии раскопали храмовый комплекс V–IV веков до н.э. с уникальной солнечной ориентацией
Еда

Манник без муки: рецепт нежного пирога на кефире с румяной корочкой
Еда

Вода во время еды не мешает пищеварению — современные данные
Дом

Эксперты: состав дорогих порошков для стирки не отличается от бюджетных аналогов
Садоводство

Народные методы и биопрепараты для лечения кустов смородины
Питомцы

Сухопутные и водные черепахи различаются размерами, питанием и требованиями к уходу
Садоводство

Посев свеклы под зиму требует устойчивых холодов до минус пяти градусов — агроном Ксения Давыдова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet