Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в беседе с Владимиром Путиным объяснил, почему число гостей на Соловецких островах сознательно удерживается на отметке около 55 тысяч человек ежегодно. Ограничение направлено на то, чтобы антропогенное воздействие не превышало допустимый уровень для хрупкой экосистемы архипелага.

Реставрация и подготовка к юбилею

На острове сейчас сосредоточены усилия на восстановление объектов культурного наследия, а также на модернизацию социальной и коммунальной инфраструктуры. Эти работы связаны с подготовкой к крупному событию: в 2029 году Соловецкий архипелаг отметит 600-летие основания первого монашеского поселения. Глава региона заявил о намерении завершить все необходимые работы ко этой дате.