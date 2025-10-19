Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
море туристка
море туристка
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:27

Селфи — да, доверчивость — нет: как выжить и кайфовать в одиночной поездке

Российская блогерша объяснила, как функция SOS и отзывы женщин помогают путешествовать безопасно

Путешествия в одиночку — это свобода, вдохновение и возможность по-настоящему узнать мир. Но, как признают опытные путешественницы, безопасность должна стоять на первом месте. Российская блогерша @bewas__, которая регулярно отправляется в одиночные поездки, поделилась в соцсетях видео с конкретными рекомендациями, как обезопасить себя в дороге и не стать жертвой похищения или мошенничества.

Основные меры безопасности

Блогер начала с простых, но жизненно важных советов. По ее словам, перед любой поездкой нужно составить список экстренных номеров - полиции, скорой, посольства своей страны и горячей линии для женщин. Это поможет действовать быстро, если возникнет угроза.

"Обязательно запишите все местные номера экстренной помощи — полиции, скорой, посольства, горячей линии для женщин", — посоветовала россиянка.

Также автор видео напомнила о функции SOS в айфоне - ее можно активировать, чтобы мгновенно отправить сигнал тревоги и координаты доверенным контактам.

Безопасность при выборе жилья

Путешественница обратила внимание на то, как важно правильно выбирать место проживания. По ее мнению, стоит изучать отзывы именно от женщин.

"Если в отзывах нет ни одного комментария от девушек, я просто не бронирую. Это тревожный сигнал", — подчеркнула блогерша.

Она отметила, что женщины чаще пишут о деталях, связанных с безопасностью — расположением жилья, замками, соседями, уровнем охраны.

Кроме того, перед бронированием важно убедиться, что адрес объекта подтвержден сервисом, а фотографии соответствуют реальности.

Осторожность в дороге

Еще один ключевой момент — передвижение на такси и общественном транспорте.

"Пользуйтесь только проверенными сервисами. Делитесь маршрутом в реальном времени с друзьями или родственниками. И не стесняйтесь сфотографировать номер машины на глазах водителя и отправить его близким", — рекомендовала автор ролика.

Такая демонстрация, по словам блогерши, часто служит профилактикой: если водитель видит, что информация зафиксирована, вероятность нештатной ситуации резко снижается.

Правило "не быть одной"

Самый неожиданный совет касается поведения в новых местах.

"Никогда не говорите, что вы путешествуете одна. Лучше соврать, что друзья ждут вас в отеле", — сказала блогер.

Этот прием, уверена россиянка, помогает избежать лишнего внимания, особенно в странах с патриархальной культурой. Даже короткая фраза "меня ждут друзья" создаёт ощущение присутствия поддержки и снижает риск нежелательных контактов.

Сравнение: типичные ошибки и безопасные решения

Ошибка Возможное последствие Безопасная альтернатива
Игнорировать местные экстренные номера Потеря времени в критической ситуации Сохранить контакты заранее
Бронировать жильё без отзывов Попасть в небезопасный район Проверять отзывы, особенно от женщин
Пользоваться случайным такси Риск мошенничества или угрозы Использовать проверенные приложения
Сообщать о путешествии в одиночку Повышенное внимание посторонних Упоминать о "друзьях" или "попутчиках"
Не делиться маршрутом Никто не знает, где вы находитесь Отправлять трек в реальном времени близким

Советы шаг за шагом

  1. Перед поездкой: составьте список экстренных контактов и добавьте их в телефон.

  2. Настройте кнопку SOS - в iPhone или аналогичную функцию в Android.

  3. Выбирайте жилье с отзывами от женщин. Это лучший индикатор безопасности.

  4. Пользуйтесь официальными сервисами такси - Uber, Bolt, Яндекс Go.

  5. Фиксируйте маршрут. Делитесь ссылкой с близкими, чтобы они видели, где вы.

  6. Не рассказывайте о своем одиночестве. Пусть окружающие думают, что вы не одна.

  7. Избегайте алкоголя с незнакомыми людьми. Это одно из самых уязвимых положений.

  8. Держите документы и телефон при себе - в поясной сумке или скрытом кармане.

А что если поездка за границу?

При путешествиях в другие страны стоит учесть культурные различия. В некоторых регионах женщины, путешествующие одни, вызывают повышенный интерес, особенно со стороны мужчин. В таких случаях лучше выбирать отели с круглосуточной стойкой, избегать ночных прогулок и носить одежду, соответствующую местным нормам.

Также рекомендуется заранее уточнить адреса посольств и консульств России — даже в крупных городах они могут находиться далеко от центра.

Плюсы и минусы одиночных путешествий

Плюсы Минусы
Свобода маршрута и решений Повышенные риски безопасности
Возможность личных открытий Эмоциональное одиночество
Уверенность и самопознание Отсутствие поддержки на месте
Гибкость бюджета Необходимость строгой дисциплины
Легкость в знакомстве с новыми людьми Риск нарваться на нежелательное внимание

FAQ

Можно ли безопасно путешествовать одной?
Да, если соблюдать базовые меры предосторожности и доверять интуиции.

Как выбрать безопасное жилье?
Проверяйте рейтинг, отзывы женщин, наличие охраны и освещения на улице.

Что делать, если чувствуете угрозу?
Выйдите в людное место, позвоните в экстренные службы и сообщите близким.

Как пользоваться функцией SOS?
На iPhone зажмите боковую кнопку и одну из громкости — телефон отправит координаты экстренным контактам.

Мифы и правда

Миф: путешествия в одиночку — опасны всегда.
Правда: при грамотной подготовке риск минимален.

Миф: лучше не доверять никому.
Правда: важно выбирать окружение осознанно, а не закрываться от всех.

Миф: только мужчины могут защитить в поездке.
Правда: современная безопасность — это информация, техника и внимательность.

Исторический контекст

Одиночные путешествия женщин долго считались рискованными. Еще в XIX веке первые путешественницы подвергались критике, но именно они доказали, что самостоятельные поездки возможны. Сегодня женщины активно исследуют мир — от Исландии до Индии, и создают сообщества, где делятся опытом и поддержкой.

Интересные факты

• По данным Booking, каждая третья женщина в России хотя бы раз путешествовала одна.
• В Google запросы "solo travel safety" выросли за год на 60%.
• В Японии и Южной Корее появились отели, рассчитанные исключительно на женщин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Марокко и Россия обсудили запуск прямых рейсов между Касабланкой и Санкт-Петербургом сегодня в 19:17
Марокко зовёт без пересадок: Россия открывает южное окно в Атлантику

Марокко и Россия договорились о запуске прямых рейсов между Касабланкой и Петербургом. Как это изменит туристическую карту и что получат путешественники?

Читать полностью » В Дагестане появилась новая профессия — зоогид: первые 50 экскурсоводов прошли обучение сегодня в 18:00
Когда экскурсия превращается в выживание: кто такие зоогиды и зачем они нужны Дагестану

В Дагестане появились зоогиды, которые обучают туристов безопасному взаимодействию с дикой природой, открывая новые горизонты для зоологического туризма.

Читать полностью » Туристы отмечают безопасность и гостеприимство Хошимина при высокой шумности города сегодня в 17:18
Город, где восемь миллионов мопедов: Хошимин, который не спит

Хошимин — город контрастов. Узнайте 10 секретов, чтобы полноценно наслаждаться атмосферой, культурой и гастрономией южной столицы Вьетнама!

Читать полностью » Отель в центре Душанбе на пять ночей стоил 19 тысяч рублей сегодня в 16:14
Путешествие ради визы обернулось приключением: как живут и сколько тратят в Таджикистане

Путешественница Джулай рассказывает о своей поездке в Таджикистан: отмены рейсов, цены на еду и жильё, мнения местных жителей и полезные советы для будущих туристов. Не пропустите важные детали!

Читать полностью » Российский тревел-блогер рассказал о шокирующей поездке на египетском такси: аттракцион похлеще американских горок сегодня в 15:40
Добро пожаловать в хаос: почему поездка из аэропорта в Египте — как выживание на аттракционе

Эксплозивный опыт блога 'Тревел Тёма' об египетских такси: хаос на дорогах, шокирующие цены и советы, как избежать стресса. Читайте больше!

Читать полностью » Путешествие по Твери за 8579 рублей: маршрут и впечатления туристки сегодня в 14:10
Тверь на ладони: 8579 ₽ за незабываемые выходные — что скрыто за этим маршрутом

Прочитайте об увлекательном уикенде в Твери, где за 8579 ₽ можно открыть город под новым углом и насладиться местной кухней, впечатляющими видами и историей.

Читать полностью » Путешественник Николай Спектор: Южная и Северная Корея — не рай и не ад сегодня в 2:16
Две Кореи — два века: путешествие, которое ломает представления о мире

Две страны, один народ и два совершенно разных мира. Почему Южная и Северная Кореи так непохожи — и что всё же делает их удивительно похожими?

Читать полностью » Преподаватель Фань Юйвэнь назвала три города, с которых стоит начать путешествие по Китаю сегодня в 1:15
Страна, которую нельзя выучить: каждый день Китай становится другим

Когда Китай открыл двери без виз, путешественники устремились за вкусами, ароматами и новыми впечатлениями. Преподаватель Фань Юйвэнь делится своим взглядом на страну, где каждое утро пахнет по-новому.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кунал Суд: отёки, судороги и онемение ног могут указывать на болезни сердца, вен и почек
Наука
Шпихер: в глиняном карьере Германии обнаружены три скелета древнего ихтиозавра
Садоводство
В России появится градостроительный план для каждого участка под ИЖС
Питомцы
Настроение кошки можно определить по положению хвоста, выражению глаз и звукам
Туризм
Осенние террасы, перевалы и хомстей: что посмотреть в Сапе туристам
Авто и мото
Chery снизила цену на Tiggo 9 в России на 500 тысяч рублей
Спорт и фитнес
Утренняя зарядка помогает стабилизировать давление и ускоряет обмен веществ — данные исследований
Еда
Оладьи на кефире, макароны по-флотски и молочный суп названы классическими блюдами русской кухни XX века
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet