Албания
Албания
© commons.wikimedia.org by inoue-hiro is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Недооценённый город Европы готовится к наплыву туристов — многие даже не знают о нём

Албания вошла в пятёрку лучших стран для соло-туристов — исследование Much Better Adventures

Сегодня всё больше людей решают отправляться в дорогу без спутников. Новое исследование показало, какие страны лучше всего подходят для таких путешествий, учитывая безопасность, доступность перелётов и уровень цен.

Первое место в рейтинге заняла Италия. Страна набрала высокие оценки сразу по нескольким категориям: от легкости перелётов из Великобритании до качества и стоимости еды. Здесь у путешественников открывается огромный выбор — от римских руин и болонской пасты до пеших маршрутов в Доломитах.

Интересно, что самым выгодным направлением для полётов в июле стал Римини. Этот приморский город пока недооценён туристами, но благодаря новым рейсам British Airways и easyJet он становится всё доступнее.

Кто догнал Италию

  • Япония заняла второе место и вновь подтвердила статус одной из самых безопасных стран. Здесь можно погрузиться в динамику Токио или отдохнуть на пляжах Окинавы.
  • Норвегия замкнула тройку лидеров. Несмотря на высокие цены в Осло, страна привлекает потрясающими пейзажами, длиннейшей береговой линией Европы и возможностью увидеть северное сияние.
  • Испания оказалась на четвёртом месте. Кроме популярных курортов Коста-дель-Соль, путешественникам стоит обратить внимание на Сан-Себастьян — гастрономическую столицу страны — или Альгамбру в Гранаде.
  • Албания вошла в пятёрку лучших, став самым доступным европейским направлением рейтинга.

Остальные лидеры

В десятку также вошли:

  • Португалия — с пляжами мирового уровня и тропами для хайкинга.
  • Непал — рай для любителей горных маршрутов, где есть треки для всех уровней подготовки.
  • Черногория — живописное направление на Адриатике.
  • Иордания — страна древней истории и пустынных пейзажей.
  • Греция — с её островами и античными памятниками.

Вне десятки, но всё же в списке оказались Перу, Канада и Гватемала.

Мнение экспертов

"В мире так много неизведанных уголков, что одновременно захватывает и пугает. Из-за этого бывает сложно решить, куда отправиться в одиночку. В интернете так много вдохновляющих идей, что зачастую сложно выбрать то, что подходит всем", — заявил соучредитель Much Better Adventures Сэм Брюс.

Именно поэтому такие рейтинги становятся полезным ориентиром для тех, кто только делает первые шаги в мире соло-путешествий.

