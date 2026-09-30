Медведи, юрты и 13 тысяч км: нижегородец за 40 дней объехал Алтай, Монголию и Байкал на 110 тысяч рублей

Житель Нижнего Новгорода Яков за 40 дней преодолел около 13 тысяч километров по маршруту Алтай — Монголия — Байкал. Больше 2,7 тысячи километров он проехал автостопом, еще 250 прошел пешком. О поездке путешественник рассказал ИА "В городе N".

Маршрут Яков подсмотрел у блогера: заехать в Монголию с Алтая, вернуться в Россию через Бурятию и по дороге домой завернуть на Байкал. Горы он любит давно и много где побывал на Кавказе, так что Алтай давно был в его планах.

Трекинги и медвежьи следы

Из Нижнего Новгорода путешественник поехал поездом до Новосибирска, оттуда до Бийска, а затем автобусом до Горно-Алтайска. Первым пунктом трекинга стали Мультинские озера. До Мульты он ехал на автобусе девять часов. От поселка до Нижнего Мультинского озера большинство туристов добирается на вездеходе ГАЗ-66, это стоит около 3,5 тысячи рублей. Яков пошел пешком: около 12 км по лесной дороге, всю дорогу свистя в свисток, чтобы отпугнуть медведей. Самого зверя он не встретил, но видел его след.

До Верхнего Мультинского озера можно дойти только через Катунский заповедник. Пропуск туда стоит около 200 рублей, пускают до 11:00. У самого озера путешественник попал под сильную грозу и целый час пережидал ее в беседке.

Потом Яков добрался автостопом до Чибита и оттуда пошел на Шавлинские озера. Этот маршрут занимает минимум пять дней без связи, а только в первый день приходится подняться примерно на километр. Местные рыбаки рассказали ему, что ночью к их стоянке приходил медведь. У Нижнего Шавлинского озера два дня подряд шел дождь, зато после ночных заморозков вершины гор "Сказка", "Мечта" и "Красавица" припорошило свежим снегом.

По пути путешественник проехал по Чуйскому тракту, побывал на перевале Чике-Таман, у слияния Чуи и Катуни и в так называемом "алтайском Марсе" у села Чаган-Узун.

Юрты, монастыри и Чингисхан

В Монголию Яков въехал через погранпереход Ташанта. Там он обменял рубли на тугрики: за тысячу рублей давали около 42 350 тугриков. В Ховде его угостили традиционным монгольским чаем с молоком, солью и маслом, но вкус ему не понравился.

В Хархорине путешественник осмотрел монастырь Эрдэни-Дзу XVI века. Это первый стационарный буддийский монастырь в Монголии. От древнего Каракорума, по его словам, почти ничего не осталось: камни от дворцов пошли на строительство этого монастыря.

В Улан-Баторе Яков провел трое суток. Он осмотрел монастырь Гандантэгченлин, мемориал советско-монгольской дружбы, рынок Нарантуул и 20-метровую золотую статую Будды. Под Налайхом он увидел самую большую в мире конную статую Чингисхана, а в национальном парке Горхи-Тэрэлж — скалу в виде черепахи.

Байкал и встреча с братом

В Россию путешественник вернулся через Кяхту. Затем через Улан-Удэ он доехал до Слюдянки, где искупался в Байкале. Оттуда он проехал по Кругобайкальской железной дороге: поезд идет 89 км примерно четыре часа. На пароме Яков пересек исток Ангары, добрался до Листвянки, а затем до Иркутска.

По дороге домой нижегородец заехал в Челябинск к брату, которого не видел 20 лет.

Вся поездка обошлась ему примерно в 110 тысяч рублей. В эту сумму вошли билеты, жилье, продукты и прочие расходы.