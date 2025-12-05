Солнечный танец Венеры и Марса: почему их встреча с Солнцем — знак, который исчезает на тысячелетия

В январе 2026 года Земля станет свидетелем необычного астрономического явления — соединения двух ближайших к нам планет, Венеры и Марса, с Солнцем. Это событие будет иметь уникальное значение, поскольку его пик совпадет с православным Рождеством, что добавляет особого символизма происходящему. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

С 6 по 9 января на небе можно будет наблюдать, как эти три небесных тела выстраиваются в одну линию, а земляне станут свидетелями астрономического зрелища, которое не повторится на протяжении многих веков.

Реже этого события не бывает: слияние планет и Солнца

Подобное астрономическое событие является крайне редким. Для того чтобы увидеть одновременное соединение Венеры и Марса с Солнцем, необходимо, чтобы планеты, двигаясь по своим орбитам, оказывались в непосредственной близости от солнечного диска. Расстояние между планетами и Солнцем в момент события будет составлять всего один градус, что делает это явление особенно удивительным. По расчетам астрономов, за последние 500 лет такое событие случалось лишь трижды: в 1669, 1682 и в июне 1968 года.

Следующие возможности наблюдения подобного феномена будут в 2267, 2324 и 2623 годах. Это означает, что у будущих поколений будет возможность увидеть такое событие только в XXIII веке. Для современных землян это будет редкая удача, предоставившая шанс стать свидетелями астрономического чуда.

Православное Рождество и символизм астрономического совпадения

Что делает это событие ещё более значимым, так это его совпадение с православным Рождеством, которое в 2026 году будет отмечаться в ночь с 6 на 7 января. Астрофизики Лаборатории солнечной активности подчеркивают, что вероятность такого совпадения крайне мала.

"Такие точные астрономические соединения с конкретными календарными датами происходят всего раз в двадцать тысяч лет", — отмечается в издании "Доктор Питер".

Это обстоятельство придает празднику особое значение, которое подкрепляется не только астрономическими расчетами, но и математическими подтверждениями.

Зимние каникулы, которые будут у россиян в эти дни, могут стать идеальным временем для того, чтобы наблюдать это уникальное явление. В то же время, с астрологической точки зрения, соединение Венеры и Марса в знаке Козерога говорит о том, что это время идеально подходит для работы и достижения целей. Этот период будет способствовать концентрации энергии и активной деятельности, что особенно актуально в контексте новогодних праздников.

Полнолуние в декабре 2025 года и его влияние

Еще одно интересное астрономическое явление, которое можно будет наблюдать в конце 2025 года, — это последнее полнолуние в году. Оно состоится 5 декабря в 02:14 по московскому времени. Полнолуние часто ассоциируется с изменениями в самочувствии человека: повышением тревожности, нарушениями сна и давления. Врач-невролог Ксения Овсянникова рекомендует в такие дни больше гулять на свежем воздухе и пить травяные чаи для снятия напряжения и улучшения самочувствия.

В конце января 2026 года также состоится событие, которое будет интересно для астрономов и астрологов: соединение Солнца с Венерой, Марсом и Меркурием. Это будет уже "тройное" соединение, которое повторится только в 2235 году. Земляне смогут наблюдать, как эти планеты выстроятся на небе на расстоянии менее 4 градусов друг от друга.