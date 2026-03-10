Кожа горит после солнца: эти средства спасут ситуацию быстрее, чем думают многие

После солнечного ожога коже прежде всего нужен покой, увлажнение и правильные средства ухода, чтобы не усугубить повреждение, рассказала врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. Какие меры нужно предпринять она рассказала в беседе с NewsInfo.

NewsInfo предупреждает об опасности самолечения и рекомендует обращение к специалистам при наличии жалоб.

После солнечного ожога важно исключить повторное воздействие солнца и обеспечить коже восстановление, отметила врач.

"Ожоги разные бывают. Если это просто покраснение, достаточно будет пантенола и бепантена, геля алоэ-вера. А если уже пузыри с некротизацией и видимостью дермы, то антибактериальные мази. И лучше показаться врачу", — отметила Егорова.

По ее словам, в первую очередь нужно пить больше воды, а также временно отказаться от посещения бань, саун и бассейнов.

Она добавила, что принцип лечения не зависит от того, где именно получен ожог, на лице или на теле. Разница заключается лишь в том, что кожа лица обычно более чувствительна и может обгореть быстрее. Если же ожог уже появился, подход к его лечению остается одинаковым.