Солнце выдало десятки вспышек за двое суток: почему теперь учёные смотрят в сторону Земли

Обычно солнечные вспышки воспринимаются как редкие аномалии, вспышки ярости на поверхности звезды, которая в основном мирно сжигает водород. Но 9 ноября 2026 года эта статистика рассыпалась, когда активная область № 4566, дрейфуя к центру видимого диска, превратилась в конвейер нестабильности. Для Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН это стал моментом, когда рутинное наблюдение превратилось в фиксацию рекорда. За первые восемь часов этого дня в этой конкретной группе пятен произошло десять вспышек. Суммируя данные за предыдущие сутки, учёные насчитали 29 событий 7 ноября и 28 — 8 ноября. В результате 67 вспышек уложились в 56 часов. Это не просто набор цифр; это свидетельство того, что магнитные поля в данной области находились в состоянии крайнего напряжения, где каждый разрыв линии поля высвобождает колоссальную энергию в виде рентгеновского и ультрафиолетового излучения.

Историческая редкость и контекст

Чтобы понять масштаб произошедшего, стоит обратиться к каталогу NOAA. Если считать сутки по московскому времени, результат субботы — 29 вспышек — является повторением максимума XXI века. Подобная интенсивность фиксировалась только дважды: 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024 года. Однако в те годы такой объём активности распределялся между двумя и пятью группами пятен соответственно. Сейчас же вся эта мощь сжалась в одну область. Такая концентрация опасна именно своей непредсказуемостью: вместо того чтобы размазывать воздействие по разным точкам солнечной поверхности, энергия фокусируется в одном месте, создавая более плотный поток частиц.

Классификация вспышек также важна для понимания динамики. В выходные дни область № 4566 демонстрировала три вспышки класса M в субботу и три в воскресенье. Эти события среднего уровня уже способны扰动ить ионосферу. К утру 9 ноября картина изменилась: все десять зафиксированных событий отнеслись к более слабому классу C. К 17:29 мск в суточном журнале числилось 13 вспышек, все класса C. Переход от класса M к C может сигнализировать об исчерпании наиболее напряжённых магнитных петель или о стабилизации области, хотя риск внезапного выброса остаётся.

Вектор удара: почему положение имеет значение

Ключевой фактор, определяющий последствия для Земли, — это географическое положение области на Солнце. Активная область № 4566 находится вблизи центра видимого диска. В солнечной физике это критически важно: если бы вспышка или выброс корональной массы произошли на краю диска, их энергия ушла бы в сторону от орбиты Земли. Но из-за центрального расположения вектор выброса плазмы направлен прямо на нашу планету. В утренней сводке лаборатория допустила вероятность вспышки высшего класса X. Если такое событие произойдёт, Земля окажется в эпицентре удара.

Механизм воздействия разделён на два этапа. Во-первых, рентгеновское излучение вспышки достигает Земли за восемь минут, мгновенно ионизируя верхние слои атмосферы. Это способно нарушить коротковолновую радиосвязь на дневной стороне планеты, превращая эфир в помеху для авиации и морской навигации. Во-вторых, с задержкой в несколько часов или даже дней приходит облако плазмы — корональный выброс массы. Оно взаимодействует с магнитным щитом Земли, сжимая магнитосферу и порождая магнитные бури. Сила этих бурь зависит не только от массы облака, но и от ориентации магнитного поля внутри него: южное направление магнитного поля наиболее эффективно трансформирует солнечную энергию в земную геомагнитную.

Помимо непосредственного удара от области № 4566, фон создаёт другой процесс. Эпизоды слабых и умеренных магнитных бурь, которые наблюдались ранее, лаборатория связала с быстрым солнечным ветром из корональной дыры. Скорость этого потока вблизи Земли достигала 700-800 километров в секунду. По прогнозу, влияние этой структуры должно ослабнуть в течение 24-48 часов. Таким образом, Земля сейчас находится в окне, где ослабление "фона" может обнажить более чистый, но и более мощный сигнал от центральной активной области. Наблюдатели ждут не просто вспышки, а того, как именно магнитные поля области № 4566 решат судьбу своего следующего разряда.