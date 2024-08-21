Михаил Леус: нынешний цикл Солнца не приблизится и не достигнет интенсивности магнитных бурь, которые отмечались в 90-х

Солнечная активность, подобно дыханию, то усиливается, то ослабевает, подчиняясь примерно 11-летнему ритму. Согласно наблюдениям специалистов, текущий, 25-й цикл, начавшийся в 2019 году и ожидающий своего пика в 2024-2025 годах, демонстрирует значительно меньшую интенсивность по сравнению с предыдущими периодами.

Наталия Шлык, старший научный сотрудник Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова, отметила, что 25-й цикл примерно в полтора раза слабее 23-го, который наблюдался в 90-х годах прошлого столетия.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", поддержал эту точку зрения, заявив, что интенсивность магнитных бурь в текущем цикле не достигнет уровней, зафиксированных в 90-х.

Несмотря на то, что в 2023 году Гелиогеофизическая служба зафиксировала почти вдвое больше предупреждений о неблагоприятных геомагнитных условиях по сравнению с 2022 годом, это не означает приближения мощных магнитных бурь.

Наталия Шлык пояснила, что не все солнечные вспышки представляют угрозу для Земли. Многие из них сопровождаются лишь потоками излучения, например, рентгеновского, которое не оказывает влияния на магнитное поле нашей планеты. Только выбросы корональной массы, сопровождающие некоторые вспышки, способны оказывать давление на магнитосферу Земли и вызывать геомагнитные возмущения. Таким образом, регистрация мощной солнечной вспышки сама по себе не является поводом для ожидания магнитных бурь. Необходимо учитывать наличие или отсутствие выброса корональной массы.

Фото: Wikimedia Commons/ Собственная работа ,Эндрю Данн , (Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)