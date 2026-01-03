Солнце скрывается, но не полностью: россияне увидят частичное солнечное затмение в августе 2026

В 2026 году Россияне смогут наблюдать два астрономических события, связанные с лунными и солнечными затмениями. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости.

Солнечное затмение 12 августа

Первое из этих событий — солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа 2026 года. Полоса солнечного затмения будет проходить от мыса Челюскин через Северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию и завершится в Средиземном море.

"Полоса солнечного затмения 12 августа пройдет от мыса Челюскин через Северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию. Закончится в Средиземном море", — сообщил Николай Железнов.

В России будет видна только частная фаза этого затмения, и наблюдать её смогут жители европейской части страны.

Частное лунное затмение 28 августа

В том же месяце, 28 августа, состоится второе затмение, на этот раз лунное. Это частное лунное затмение будет наблюдаемым на рассвете в европейской части России, предоставляя уникальную возможность для астрономов и любителей ночного неба.

Эти затмения привлекут внимание астрономов и любителей космоса, предоставляя редкую возможность наблюдать за такими астрономическими явлениями.