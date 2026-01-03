Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Солнечное затмение
Солнечное затмение
© unsplash.com by Jim Strasma is licensed under Free to use under the Unsplash License
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:58

Солнце скрывается, но не полностью: россияне увидят частичное солнечное затмение в августе 2026

В 2026 году россияне смогут увидеть два затмения — Николай Железнов

В 2026 году Россияне смогут наблюдать два астрономических события, связанные с лунными и солнечными затмениями. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в беседе с РИА Новости.

Солнечное затмение 12 августа

Первое из этих событий — солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа 2026 года. Полоса солнечного затмения будет проходить от мыса Челюскин через Северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию и завершится в Средиземном море.

"Полоса солнечного затмения 12 августа пройдет от мыса Челюскин через Северный полюс, Гренландию, Исландию, Испанию. Закончится в Средиземном море", — сообщил Николай Железнов.

В России будет видна только частная фаза этого затмения, и наблюдать её смогут жители европейской части страны.

Частное лунное затмение 28 августа

В том же месяце, 28 августа, состоится второе затмение, на этот раз лунное. Это частное лунное затмение будет наблюдаемым на рассвете в европейской части России, предоставляя уникальную возможность для астрономов и любителей ночного неба.

Эти затмения привлекут внимание астрономов и любителей космоса, предоставляя редкую возможность наблюдать за такими астрономическими явлениями.

Читайте также

Голубой дракон обитает на границе воды и воздуха, используя природную маскировку - Nature сегодня в 1:14
Необычные способности голубого монстра: как маленький слизень обманывает хищников и приручает яд

Голубой дракон — маленький хищник с уникальными способностями. Его жизнь на границе воды и воздуха и роль в экосистеме океана важны для всей природы.

Читать полностью » Ученые применили пищевые отходы для защиты растений – JAFC вчера в 20:40
То, что летит в мусорное ведро, спасает поля и лекарства: пищевые отходы внезапно сменили роль

Пищевые отходы перестают быть мусором и превращаются в ресурс: ученые находят им применение в агротехнологиях, экологии и медицине.

Читать полностью » Комета 3I/ATLAS имеет необычный антихвост — Gazeta.SPb вчера в 16:43
Это не инопланетяне, но почти так же круто: что скрывает антихвост новой межзвёздной кометы

3I/ATLAS стал сенсацией из-за редкости межзвёздных объектов, необычного "антихвоста" и того, как сложно заметить такие кометы на фоне Млечного Пути.

Читать полностью » Ученые опровергли привычную теорию о связи потепления и усиленного испарения - Geophysical Research Letters вчера в 12:14
Тайна, которую скрывают океаны: как слабые ветры могут замедлить потоки влаги в атмосферу

Почему на фоне глобального потепления испарение океана может уменьшаться? Китайские исследователи нашли неожиданный ответ.

Читать полностью » Домашние аккумуляторы поддержали энергоснабжение при ЧС — The Conversation вчера в 8:34
Свет гаснет первым, а аккумуляторы держатся до конца: дома получают шанс пережить катастрофы

Экстремальная погода всё чаще выводит из строя энергосистемы. Почему бытовые аккумуляторы становятся ключевым элементом устойчивости во время катастроф.

Читать полностью » Кавалерия была основой византийской армии — Стамули вчера в 4:31
Если враг силён, бей по коню: забытая тактика, которая переворачивала поле боя

Новый анализ "Алексиады" Анны Комниной показал, как лошади и кавалерия определяли войны, дипломатию и быт Византии XII века.

Читать полностью » Открытие на острове Вильчека помогает понять древние изменения уровня моря - Live Science вчера в 0:13
Когда ледники отступают: как кости древних китов помогают понять климатические катастрофы прошлого

Таяние ледников Арктики раскрывает древние следы жизни, помогая ученым понять климатические изменения и экосистемы прошлого.

Читать полностью » Учёные зафиксировали расширение и сжатие аккумуляторов при зарядке — Science 01.01.2026 в 23:38
Каждая зарядка — маленький износ: внутри аккумулятора запускается разрушительный механизм

Аккумулятор смартфона со временем держит заряд всё хуже. Учёные выяснили, что батареи буквально дышат при каждой зарядке, запуская скрытый механизм износа.

Читать полностью »

