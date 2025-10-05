Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жаркий день в московском парке
Жаркий день в московском парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:55

Солнце печёт, нервы кипят: климат доводит людей быстрее, чем начальник

Климатические изменения повышают риск психических расстройств и тревожности у населения — Жасмин Лю

Климатические изменения влияют не только на физическое здоровье, но и на психику. Новое исследование, опубликованное в Nature Climate Change, показывает: рост глобальных температур связан с ростом числа психических расстройств, тревожности и социальных проблем. Как отмечает доктор Жасмин Лю из Университета Аделаиды, необходимо разрабатывать стратегии адаптации, чтобы минимизировать последствия для общества.

Сравнение: климат и психическое здоровье

Фактор Последствия Примеры
Повышение температуры Рост уровня стресса, импульсивность, ухудшение самоконтроля Увеличение числа самоубийств и домашнего насилия (по данным Саймона Куилти)
Климатическая тревожность Страх перед будущим, неопределённость Усиление тревожных расстройств у молодёжи (по словам Глена Хоскинга)
Социальные последствия жары Неравенство доступа к защите Отсутствие солнечных панелей на социальном жилье в Алис-Спрингс

Советы шаг за шагом

  1. Поддерживайте в помещении температуру около 25-26 °C, а не чрезмерный холод.

  2. Используйте одежду по погоде, чтобы адаптироваться к жаре естественным образом.

  3. При тревожности ищите информацию о планах местных властей по климатической адаптации.

  4. Осознанно ограничивайте пребывание на солнце в часы пиковой жары.

  5. Участвуйте в локальных инициативах по установке солнечных панелей и озеленению кварталов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включать кондиционер на минимальную температуру.
    Последствие: организм хуже переносит жару на улице.
    Альтернатива: поддерживать 25-26 °C в помещении.

  • Ошибка: игнорировать климатическую тревожность.
    Последствие: рост психосоциального стресса и ухудшение ментального здоровья.
    Альтернатива: обращаться за поддержкой к психологу, участвовать в программах адаптации.

  • Ошибка: откладывать инфраструктурные меры.
    Последствие: неравенство в защите населения от жары.
    Альтернатива: инвестировать в социальное жильё, зелёные зоны, энергоэффективные проекты.

А что если…

А что если повышение температуры станет нормой и периодические волны жары будут регулярными? Это приведёт к росту социальной нагрузки на здравоохранение, росту числа психических заболеваний и усилению неравенства. Подготовка систем поддержки и адаптации уже сейчас может смягчить эти последствия.

Плюсы и минусы климатической адаптации

Плюсы Минусы
Снижение тревожности у населения Требуются большие вложения
Улучшение качества жизни Долгий срок реализации проектов
Предотвращение социальных конфликтов Неравномерное внедрение в регионах
Экономия на здравоохранении в будущем Зависимость от политической воли

FAQ

Почему жара влияет на психику?
Рост температуры тела усиливает импульсивность и снижает самоконтроль, что отражается на поведении.

Что такое климатическая тревожность?
Это тревожное состояние, вызванное неопределённостью будущего и страхом последствий климатических изменений.

Как снизить стресс в жару?
Поддерживать умеренную температуру в помещении, соблюдать питьевой режим и минимизировать перегрев.

Мифы и правда

  • Миф: жара влияет только на физическое здоровье.
    Правда: статистика показывает рост психосоциальных проблем в жаркие дни.

  • Миф: кондиционер решает все проблемы жары.
    Правда: чрезмерное охлаждение снижает адаптацию организма.

  • Миф: тревожность из-за климата — надуманная проблема.
    Правда: исследования фиксируют рост тревожных расстройств, особенно у молодёжи.

Исторический контекст

Влияние климата на здоровье человека изучают давно, но серьёзный акцент на психике появился лишь в последние десятилетия. С ростом глобальных температур начали фиксировать статистически значимые изменения: в жаркие периоды возрастает количество госпитализаций, психиатрических обращений и случаев насилия. В последние годы в Австралии и Европе активно разрабатываются стратегии климатической адаптации, включая программы психологической поддержки населения.

Три интересных факта

  1. В США отмечено, что каждое повышение температуры на 1 °C связано с увеличением числа самоубийств на 0,7-2%.

  2. В Австралии жара считается одним из ключевых факторов роста домашнего насилия.

  3. Термин "климатическая тревожность" впервые появился в научных публикациях около 10 лет назад, и с тех пор число исследований выросло в десятки раз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Настоящие признаки расставания: отчуждение, разные цели и безразличие вчера в 23:27
Вы не ссоритесь, но что-то не так: три сигнала, что отношения умирают молча

Психолог Лалита Суглани рассказала, что ссоры и разногласия не означают конец отношений. Настоящие признаки разрыва — это отчуждение, отсутствие общих целей и потеря радости.

Читать полностью » Нейробиолог Лиза Москони: резкое падение эстрогена в менопаузе делает женский мозг уязвимым к деменции вчера в 23:09
Женский мозг теряет защиту в одночасье: гормоны выключают память

Ученые раскрыли важные гормональные факторы, влияющие на риск деменции у женщин. Узнайте, как защитить свой мозг от возрастных изменений!

Читать полностью » Кардиолог Савонина: аритмия после еды может быть связана с болезнями ЖКТ вчера в 22:26
Сердце сбилось, а виноват желудок: как пищевод влияет на ритм жизни

Кардиолог Ольга Савонина объяснила, что аритмия после еды может быть связана не только с сердцем, но и с заболеваниями ЖКТ, включая язву и ГЭРБ.

Читать полностью » Эксперты советуют использовать слоистую стрижку и мелирование для объёма тонких волос вчера в 22:02
Фен, спрей и круглая щётка: минимальный арсенал для густой шевелюры

Узнайте, как сделать тонкие волосы такими же объемными и живыми! Мы собрали советы стилистов и методы, которые не утяжеляют волосы.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют осенью использовать увлажняющий праймер и уход за губами перед макияжем вчера в 21:43
Макияж, который согревает: как оттенки влияют на настроение

Осень – время обновлений в макияже! Узнайте, как изменить свои бьюти-привычки и выбрать правильные оттенки для губ и глаз, чтобы выглядеть великолепно.

Читать полностью » Клинические исследования подтвердили пользу гуаша при болях в шее и спине вчера в 20:34
Камни против усталости: как древний ритуал вошёл в бьюти-тренды XXI века

Гуаша – древний китайский метод, который возвращает здоровье и улучшает состояние кожи. Узнайте, как правильно его использовать и какие преимущества он приносит.

Читать полностью » Диетолог Эйвери Зенкер: лук, бобовые и сахарозаменители в салате могут стать причиной вздутия вчера в 19:26
Салат может раздуть живот сильнее пиццы: где кроется подвох

Узнайте, почему даже самый полезный салат может вызвать вздутие и дискомфорт. Избегайте распространенных ошибок и наслаждайтесь любимыми блюдами.

Читать полностью » Диетолог Меркулова: при диабете безопаснее варить тыкву, а не запекать вчера в 18:23
Она кажется идеальной, но скрывает подвох: вся правда о гликемическом индексе тыквы

Не все овощи одинаково полезны при диабете. Узнайте, почему тыква, морковь и картофель могут повысить сахар — и как готовить их без вреда.

Читать полностью »

Новости
Наука
Квантовая запутанность помогает растениям проводить фотосинтез без потерь — учёные США
Красота и здоровье
Витамин D регулирует иммунитет, поддерживает кости и влияет на обмен глюкозы
Спорт и фитнес
20-минутная интервальная тренировка: отжимания, повороты корпуса и червь с разворотом
Питомцы
Исследования показали: у мопсов и бульдогов слёзные железы активнее из-за строения черепа
Красота и здоровье
Врачи предупредили: фастфуд и маргарин повышают риск атеросклероза и инфаркта
Авто и мото
Jetour готовит выпуск в России гибридной версии кроссовера T1 мощностью до 598 л. с.
Садоводство
Слизни активны после дождя, поэтому вечерний полив только увеличивает риск нашествия
Дом
Оформление гардероба в квартире: советы дизайнеров по организации пространства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet