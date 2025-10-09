Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
девушке холодно на море
девушке холодно на море
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:20

Солнце днём, мороз ночью: синоптики предупредили, как антициклон «играет» с температурой

Антициклон удерживает над Приморьем ясную и безветренную погоду с ночными заморозками

В Приморье продолжает удерживаться сухая и прохладная погода — регион находится под влиянием мощного антициклона. Осенние ночи приносят заморозки, но днём воздух постепенно прогревается, и ощущается мягкое потепление.

"В ночь на пятницу, 10 октября, в регионе продолжит доминировать гребень антициклона, благодаря чему ожидается малооблачная и в основном сухая погода. В южной части Дальнего Востока в нижних слоях тропосферы наблюдается прохладная воздушная масса, из-за которой температура в Приморье будет ниже, чем накануне", — сообщили в Примгидромете.

Осень под влиянием антициклона

Антициклон принёс в край устойчивую ясную погоду, без осадков и сильных ветров. Воздух в дневные часы остаётся прохладным, но солнце постепенно поднимает температуру, особенно в южных районах. В то время как по утрам наблюдаются заморозки, днём можно рассчитывать на лёгкое потепление.

На севере края воздух прогреется до +10 °C, на юге — до +15 °C. В ночные часы столбики термометров опустятся до -6 °C, а в северо-восточных районах — до -10 °C. На побережье и в юго-восточной части региона ночью будет мягче — от +1 до +7 °C.

Синоптики отмечают, что по мере перестройки воздушных масс холодное течение будет уступать место более тёплому. Это приведёт к повышению температуры у поверхности земли на 1-3 °C уже в ближайшие сутки.

Сравнение

Район Приморья Температура днём Температура ночью Осадки
Север до +10 °C до -10 °C Без осадков
Центр +12…+14 °C -4…0 °C Без осадков
Юг и побережье до +15 °C +1…+7 °C Без осадков

Советы шаг за шагом

  1. Одевайтесь многослойно. Днём может быть тепло, но вечером температура быстро падает.

  2. Следите за состоянием растений. Заморозки до -6 °C могут повредить поздние посадки — стоит укрыть грядки плёнкой или агроволокном.

  3. Проверяйте водопровод и насосы на дачах. При отрицательных температурах возможно замерзание труб.

  4. Планируйте поездки заранее. В утренние часы возможен гололёд на дорогах северных районов.

  5. Не забывайте о домашних животных. В ночное время им нужно тёплое укрытие.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не учитывать ночные заморозки при уходе за растениями.
    Последствие: повреждение рассады и цветочных культур.
    Альтернатива: использовать укрывной материал и минимизировать полив вечером.

  • Ошибка: оставлять воду в шлангах и насосах.
    Последствие: оборудование может лопнуть при замерзании.
    Альтернатива: осушить систему и хранить её в помещении.

  • Ошибка: игнорировать температурные перепады при выборе одежды.
    Последствие: простуды из-за переохлаждения утром или перегрева днём.
    Альтернатива: многослойная одежда и головной убор.

А что если…

А что если антициклон задержится над Приморьем дольше обычного? Тогда жители региона могут рассчитывать на редкую для октября устойчивую сухую погоду. Однако длительная безоблачность приведёт к сильным ночным выхолаживаниям почвы и повышению риска утренних туманов.

Плюсы и минусы

Погода под антициклоном Плюсы Минусы
Ясное небо и отсутствие осадков Комфортные прогулки, чистый воздух Заморозки по ночам
Стабильность температур Предсказуемость для садоводов Резкие перепады между днём и ночью
Сухой воздух Минимум простудных вирусов Повышенная сухость кожи и слизистых

FAQ

Когда в Приморье потеплеет по-настоящему?
Постепенное повышение температуры ожидается к середине октября, когда антициклон начнёт ослабевать.

Будут ли осадки в ближайшие дни?
Нет, синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду как минимум до выходных.

Нужно ли опасаться заморозков во Владивостоке?
В самом городе температура ночью остаётся выше нуля, но в пригородах возможны кратковременные минусовые значения.

Мифы и правда

  • Миф: антициклон всегда приносит тёплую погоду.
    Правда: осенний антициклон может приносить холод, особенно при северных ветрах.

  • Миф: если днём тепло, ночью заморозков быть не может.
    Правда: при ясном небе тепло быстро уходит, и почва резко остывает.

  • Миф: при антициклоне не бывает ветра.
    Правда: ветер может быть слабым, но порывистым, особенно в прибрежных районах.

Исторический контекст

Осенние антициклоны — частое явление для Приморья. Они формируют сухую и прозрачную атмосферу, благоприятную для наблюдений и сельхозработ. Однако именно при таких условиях чаще всего фиксируются ранние заморозки.

Например, в 2015 году подобный антициклон удерживал ясную погоду почти две недели, при этом ночные температуры опускались до -12 °C, а днём стояло солнце и +13 °C.

Три интересных факта

  1. Антициклон — это область повышенного давления, где воздух опускается вниз, из-за чего облака практически не образуются.

  2. Осенью антициклон способствует образованию инверсий температуры — когда у земли холодно, а выше по высоте теплее.

  3. Благодаря ясному небу в такие дни можно наблюдать особенно яркие звёзды и чёткие контуры ландшафта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Безвизовый режим с Китаем увеличил туристический поток в Приморье — Ирина Кульчицкая 07.10.2025 в 16:02
Суйфэньхэ манит, а Хуньчунь встречает: приморцы массово ринулись за границу без виз

Безвизовый режим между Россией и Китаем стал новым стимулом для туризма в Приморье. Какие направления выбирают чаще, как изменилась цена и стоит ли ехать самостоятельно?

Читать полностью » Форум ОстроVа в Южно-Сахалинске собрал 620 участников из 79 регионов — Анастасия Кожепенько 07.10.2025 в 14:02
От школьной парты до старта в профессии: форум ОстроVа научил молодежь проектировать собственное будущее

На Сахалине завершился форум "ОстроVа", ставший лабораторией будущих карьерных лидеров России. Что ждет экосистему профориентации дальше?

Читать полностью » Полиция и волонтёры Приморья ищут пропавшую семилетнюю девочку из Артёма 07.10.2025 в 12:02
Исчезновение, которое потрясло Артём: сотни людей прочёсывают леса и дворы в надежде найти девочку

Артём, Приморский край: сотни людей ищут семилетнюю девочку, пропавшую по дороге из школы. Как действуют волонтёры, полиция и жители — и чему это учит всех родителей.

Читать полностью » Нападение на школьницу в автобусе Находки проверит прокуратура Приморского края 07.10.2025 в 10:02
Видео есть, виновного нет: история школьницы из Находки вскрыла страшную правду о бездействии системы

В Находке мужчина напал на школьницу в автобусе, но полиция отказалась возбуждать дело. Почему так произошло и какие шаги помогут изменить ситуацию?

Читать полностью » Японские автомобили теряют позиции на рынке из-за роста пошлин — Надежда Капустина 07.10.2025 в 8:02
От самураев к драконам: как Китай отобрал у Японии статус автомобильного эталона

Китайские электромобили вытесняют японские бренды с Дальнего Востока. Почему старые лидеры проигрывают технологическую гонку и что может их спасти?

Читать полностью » Гидрометцентр: в ноябре потеплеет в Якутии и Бурятии, но зима будет холодной 05.10.2025 в 5:17
Сначала погреемся, потом вспомним, где валенки: синоптики раскрыли сценарий зимы

Гидрометцентр опубликовал прогноз на зиму: Дальний Восток ждёт тёплый ноябрь, а уже в декабре — морозы и возвращение классической зимы.

Читать полностью » Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело после обрушения корпуса колледжа во Владивостоке 03.10.2025 в 11:31
Без жертв, но с уголовным делом: во Владивостоке колледж превратился в стройплощадку риска

Во Владивостоке произошло частичное обрушение корпуса колледжа. Рассказываем, почему это случилось, какие ошибки допустили и что теперь будет с учебным зданием.

Читать полностью » Следственный комитет начал проверку после инцидента с травмой ребёнка в биатлонном комплексе 03.10.2025 в 9:31
Когда спорт опаснее улицы: почему пневматика требует больше контроля, чем кажется

Несчастный случай на Камчатке с ранением девочки во время тренировки по стрельбе напомнил: правила безопасности в детском спорте жизненно необходимы.

Читать полностью »

Новости
Дом
Популярные идеи для кухни, которые разочаровывают на практике
Дом
Системы хранения для детской комнаты: контейнеры, корзины и кармашки
Питомцы
Белая и бычья акулы вошли в список наиболее агрессивных морских хищников
Красота и здоровье
Невролог Павел Хорошев: полностью защититься от невралгии невозможно
Дом
Эффективные способы борьбы с накипью: от лимонной кислоты до специальных средств
Спорт и фитнес
Врач-психиатр Шестаков назвал эффективный способ укрепить тело и психику без перегрузок
Садоводство
Учёные: древесная зола защищает чеснок от гнили и повышает урожайность
Культура и шоу-бизнес
SHOT: Михаила Шуфутинского экстренно госпитализировали и прооперировали
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet