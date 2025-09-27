УАЗ взялся за тяжёлый класс: пикап ST9 выглядит как танк, стоит как квартира
Российский рынок пикапов в ближайшее время пополнится новой моделью. Sollers объявил старт продаж своего флагмана — пикапа ST9, который станет самым крупным и дорогим автомобилем в линейке компании.
По данным auto. ru, стартовая цена новинки составит 3 499 000 рублей. За эти деньги покупатель получит версию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Для тех, кто предпочитает дизель, стоимость будет выше — минимум 3 720 000 рублей.
"В ближайшее время в России стартуют продажи флагманского пикапа Sollers ST9. Стоить новинка будет от 3 499 000 рублей — это розничная цена с НДС за модификацию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Версия с дизелем обойдётся минимум в 3 720 000 рублей", — сообщает портал.
Базовые характеристики
Sollers ST9 создан на базе китайского пикапа JAC T9 Hunter образца 2023 года. Выпускать его будут на заводе УАЗ в Ульяновске по полному циклу: со сваркой, окраской кузовов и локализацией ряда деталей. Рядом с ним на конвейере окажутся модели ST5 и ST8, которые также ориентированы на сегмент доступных пикапов.
ST9 — это крупный рамный автомобиль, рассчитанный на перевозку груза и буксировку прицепов. Позиционируется он как рабочий инструмент и одновременно комфортный семейный транспорт.
Сравнение с другими моделями Sollers
|Модель
|Двигатель
|Базовая цена
|Особенности
|Sollers ST5
|2,0 бензин
|от 2,5 млн руб.
|компактнее, рассчитан на город и лёгкий оффроуд
|Sollers ST8
|2,0 дизель
|от 3,0 млн руб.
|промежуточный вариант, повышенная грузоподъёмность
|Sollers ST9
|2,0 бензин/дизель
|от 3,5 млн руб.
|флагман, полный производственный цикл, больше опций
Советы шаг за шагом: как выбирать пикап
-
Определите цель покупки. Если нужен автомобиль для работы в городе — лучше рассмотреть ST5. Для регулярных поездок по бездорожью и перевозки грузов подойдёт ST9.
-
Выберите тип двигателя. Бензиновая версия дешевле и тише, дизель экономичнее при больших пробегах.
-
Сравните стоимость страховки. У пикапов КАСКО и ОСАГО часто выше, чем у кроссоверов.
-
Проверьте наличие дополнительных опций: подогрев сидений, мультимедиа, системы помощи на бездорожье.
-
Рассчитайте расходы на шины и ТО: для пикапа они заметно выше, чем для легкового авто.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбрать пикап по внешности, не учитывая расходы на обслуживание.
-
Последствие: высокие траты на топливо, страховку, колёса и ремонт.
-
Альтернатива: перед покупкой запросить расчёт владения на 3-5 лет у дилера.
-
Ошибка: купить бензиновый мотор для постоянных поездок по трассе.
-
Последствие: повышенный расход топлива.
-
Альтернатива: дизельная версия ST9 с более низким расходом.
А что если…
А что если продажи ST9 окажутся выше прогнозов? Это может подтолкнуть Sollers расширить линейку пикапов и предложить более доступные версии. Также возможна локализация большего количества компонентов, что снизит зависимость от импортных поставок.
Плюсы и минусы Sollers ST9
|Плюсы
|Минусы
|Полный производственный цикл в России
|Высокая цена для сегмента
|Большие размеры и грузоподъёмность
|Дорогие расходники и запчасти
|Доступность дизельной версии
|Ограниченная дилерская сеть
|Современный дизайн и оснащение
|Высокие налоги и страховка
|Возможность выбора между ST5, ST8 и ST9
|Конкуренция с китайскими брендами
FAQ
Какой двигатель лучше выбрать — бензин или дизель?
Для городского режима и коротких поездок подойдёт бензиновый мотор, для дальних трасс и грузовых задач — дизель.
Сколько стоит обслуживание ST9?
ТО для пикапа дороже, чем для легковых машин. В среднем расходы на ТО составляют 25-30 тыс. рублей в год.
Какие конкуренты есть у ST9?
Основные соперники — китайские пикапы Great Wall Poer и Foton Tunland, а также Isuzu D-Max.
Мифы и правда
-
Миф: пикап нужен только фермерам.
-
Правда: многие покупают их как универсальный семейный транспорт для дачи и путешествий.
-
Миф: дизельные автомобили зимой плохо заводятся.
-
Правда: современные двигатели оснащены системами подогрева, что решает эту проблему.
Три интересных факта
-
Sollers впервые выводит пикап в сегмент выше 3,5 млн рублей.
-
УАЗ впервые за последние годы запускает производство нового автомобиля полного цикла.
-
JAC T9 Hunter, на базе которого сделан ST9, в Китае считается конкурентом Toyota Hilux.
Исторический контекст
-
2000-е: рынок пикапов в России был нишевым, лидировали Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.
-
2010-е: появление китайских брендов, расширение модельного ряда.
-
2020-е: локализация производства в России, запуск моделей Sollers ST5, ST8 и ST9.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru