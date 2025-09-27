УАЗ взялся за тяжёлый класс: пикап ST9 выглядит как танк, стоит как квартира

Российский рынок пикапов в ближайшее время пополнится новой моделью. Sollers объявил старт продаж своего флагмана — пикапа ST9, который станет самым крупным и дорогим автомобилем в линейке компании.

По данным auto. ru, стартовая цена новинки составит 3 499 000 рублей. За эти деньги покупатель получит версию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Для тех, кто предпочитает дизель, стоимость будет выше — минимум 3 720 000 рублей.

"В ближайшее время в России стартуют продажи флагманского пикапа Sollers ST9. Стоить новинка будет от 3 499 000 рублей — это розничная цена с НДС за модификацию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Версия с дизелем обойдётся минимум в 3 720 000 рублей", — сообщает портал.

Базовые характеристики

Sollers ST9 создан на базе китайского пикапа JAC T9 Hunter образца 2023 года. Выпускать его будут на заводе УАЗ в Ульяновске по полному циклу: со сваркой, окраской кузовов и локализацией ряда деталей. Рядом с ним на конвейере окажутся модели ST5 и ST8, которые также ориентированы на сегмент доступных пикапов.

ST9 — это крупный рамный автомобиль, рассчитанный на перевозку груза и буксировку прицепов. Позиционируется он как рабочий инструмент и одновременно комфортный семейный транспорт.

Сравнение с другими моделями Sollers

Модель Двигатель Базовая цена Особенности Sollers ST5 2,0 бензин от 2,5 млн руб. компактнее, рассчитан на город и лёгкий оффроуд Sollers ST8 2,0 дизель от 3,0 млн руб. промежуточный вариант, повышенная грузоподъёмность Sollers ST9 2,0 бензин/дизель от 3,5 млн руб. флагман, полный производственный цикл, больше опций

Советы шаг за шагом: как выбирать пикап

Определите цель покупки. Если нужен автомобиль для работы в городе — лучше рассмотреть ST5. Для регулярных поездок по бездорожью и перевозки грузов подойдёт ST9. Выберите тип двигателя. Бензиновая версия дешевле и тише, дизель экономичнее при больших пробегах. Сравните стоимость страховки. У пикапов КАСКО и ОСАГО часто выше, чем у кроссоверов. Проверьте наличие дополнительных опций: подогрев сидений, мультимедиа, системы помощи на бездорожье. Рассчитайте расходы на шины и ТО: для пикапа они заметно выше, чем для легкового авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбрать пикап по внешности, не учитывая расходы на обслуживание.

Последствие: высокие траты на топливо, страховку, колёса и ремонт.

Альтернатива: перед покупкой запросить расчёт владения на 3-5 лет у дилера.

Ошибка: купить бензиновый мотор для постоянных поездок по трассе.

Последствие: повышенный расход топлива.

Альтернатива: дизельная версия ST9 с более низким расходом.

А что если…

А что если продажи ST9 окажутся выше прогнозов? Это может подтолкнуть Sollers расширить линейку пикапов и предложить более доступные версии. Также возможна локализация большего количества компонентов, что снизит зависимость от импортных поставок.

Плюсы и минусы Sollers ST9

Плюсы Минусы Полный производственный цикл в России Высокая цена для сегмента Большие размеры и грузоподъёмность Дорогие расходники и запчасти Доступность дизельной версии Ограниченная дилерская сеть Современный дизайн и оснащение Высокие налоги и страховка Возможность выбора между ST5, ST8 и ST9 Конкуренция с китайскими брендами

FAQ

Какой двигатель лучше выбрать — бензин или дизель?

Для городского режима и коротких поездок подойдёт бензиновый мотор, для дальних трасс и грузовых задач — дизель.

Сколько стоит обслуживание ST9?

ТО для пикапа дороже, чем для легковых машин. В среднем расходы на ТО составляют 25-30 тыс. рублей в год.

Какие конкуренты есть у ST9?

Основные соперники — китайские пикапы Great Wall Poer и Foton Tunland, а также Isuzu D-Max.

Мифы и правда

Миф: пикап нужен только фермерам.

Правда: многие покупают их как универсальный семейный транспорт для дачи и путешествий.

Миф: дизельные автомобили зимой плохо заводятся.

Правда: современные двигатели оснащены системами подогрева, что решает эту проблему.

Три интересных факта

Sollers впервые выводит пикап в сегмент выше 3,5 млн рублей. УАЗ впервые за последние годы запускает производство нового автомобиля полного цикла. JAC T9 Hunter, на базе которого сделан ST9, в Китае считается конкурентом Toyota Hilux.

Исторический контекст