Expocitytrans 2010, павильно Sollers
Expocitytrans 2010, павильно Sollers
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:18

УАЗ взялся за тяжёлый класс: пикап ST9 выглядит как танк, стоит как квартира

Sollers объявил цену на пикап ST9: от 3 499 000 рублей за бензиновую версию — auto.ru

Российский рынок пикапов в ближайшее время пополнится новой моделью. Sollers объявил старт продаж своего флагмана — пикапа ST9, который станет самым крупным и дорогим автомобилем в линейке компании.

По данным auto. ru, стартовая цена новинки составит 3 499 000 рублей. За эти деньги покупатель получит версию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Для тех, кто предпочитает дизель, стоимость будет выше — минимум 3 720 000 рублей.

"В ближайшее время в России стартуют продажи флагманского пикапа Sollers ST9. Стоить новинка будет от 3 499 000 рублей — это розничная цена с НДС за модификацию с 2,0-литровым бензиновым мотором. Версия с дизелем обойдётся минимум в 3 720 000 рублей", — сообщает портал.

Базовые характеристики

Sollers ST9 создан на базе китайского пикапа JAC T9 Hunter образца 2023 года. Выпускать его будут на заводе УАЗ в Ульяновске по полному циклу: со сваркой, окраской кузовов и локализацией ряда деталей. Рядом с ним на конвейере окажутся модели ST5 и ST8, которые также ориентированы на сегмент доступных пикапов.

ST9 — это крупный рамный автомобиль, рассчитанный на перевозку груза и буксировку прицепов. Позиционируется он как рабочий инструмент и одновременно комфортный семейный транспорт.

Сравнение с другими моделями Sollers

Модель Двигатель Базовая цена Особенности
Sollers ST5 2,0 бензин от 2,5 млн руб. компактнее, рассчитан на город и лёгкий оффроуд
Sollers ST8 2,0 дизель от 3,0 млн руб. промежуточный вариант, повышенная грузоподъёмность
Sollers ST9 2,0 бензин/дизель от 3,5 млн руб. флагман, полный производственный цикл, больше опций

Советы шаг за шагом: как выбирать пикап

  1. Определите цель покупки. Если нужен автомобиль для работы в городе — лучше рассмотреть ST5. Для регулярных поездок по бездорожью и перевозки грузов подойдёт ST9.

  2. Выберите тип двигателя. Бензиновая версия дешевле и тише, дизель экономичнее при больших пробегах.

  3. Сравните стоимость страховки. У пикапов КАСКО и ОСАГО часто выше, чем у кроссоверов.

  4. Проверьте наличие дополнительных опций: подогрев сидений, мультимедиа, системы помощи на бездорожье.

  5. Рассчитайте расходы на шины и ТО: для пикапа они заметно выше, чем для легкового авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать пикап по внешности, не учитывая расходы на обслуживание.

  • Последствие: высокие траты на топливо, страховку, колёса и ремонт.

  • Альтернатива: перед покупкой запросить расчёт владения на 3-5 лет у дилера.

  • Ошибка: купить бензиновый мотор для постоянных поездок по трассе.

  • Последствие: повышенный расход топлива.

  • Альтернатива: дизельная версия ST9 с более низким расходом.

А что если…

А что если продажи ST9 окажутся выше прогнозов? Это может подтолкнуть Sollers расширить линейку пикапов и предложить более доступные версии. Также возможна локализация большего количества компонентов, что снизит зависимость от импортных поставок.

Плюсы и минусы Sollers ST9

Плюсы Минусы
Полный производственный цикл в России Высокая цена для сегмента
Большие размеры и грузоподъёмность Дорогие расходники и запчасти
Доступность дизельной версии Ограниченная дилерская сеть
Современный дизайн и оснащение Высокие налоги и страховка
Возможность выбора между ST5, ST8 и ST9 Конкуренция с китайскими брендами

FAQ

Какой двигатель лучше выбрать — бензин или дизель?
Для городского режима и коротких поездок подойдёт бензиновый мотор, для дальних трасс и грузовых задач — дизель.

Сколько стоит обслуживание ST9?
ТО для пикапа дороже, чем для легковых машин. В среднем расходы на ТО составляют 25-30 тыс. рублей в год.

Какие конкуренты есть у ST9?
Основные соперники — китайские пикапы Great Wall Poer и Foton Tunland, а также Isuzu D-Max.

Мифы и правда

  • Миф: пикап нужен только фермерам.

  • Правда: многие покупают их как универсальный семейный транспорт для дачи и путешествий.

  • Миф: дизельные автомобили зимой плохо заводятся.

  • Правда: современные двигатели оснащены системами подогрева, что решает эту проблему.

Три интересных факта

  1. Sollers впервые выводит пикап в сегмент выше 3,5 млн рублей.

  2. УАЗ впервые за последние годы запускает производство нового автомобиля полного цикла.

  3. JAC T9 Hunter, на базе которого сделан ST9, в Китае считается конкурентом Toyota Hilux.

Исторический контекст

  • 2000-е: рынок пикапов в России был нишевым, лидировали Mitsubishi L200 и Toyota Hilux.

  • 2010-е: появление китайских брендов, расширение модельного ряда.

  • 2020-е: локализация производства в России, запуск моделей Sollers ST5, ST8 и ST9.

