Электромобиль, который оставил бензин позади: Mercedes показал будущее

Mercedes-Benz представил обновлённый EQS 2025 года, и именно эта версия электрического седана смогла удивить даже скептиков рынка. Машина прошла серию испытаний на немецких дорогах и установила рекорд по дальности хода без подзарядки — 1205 километров. Для понимания масштаба: прежний EQS с традиционным литий-ионным аккумулятором способен проехать до 774 километров, что само по себе было высоким показателем.

Прорыв в аккумуляторных технологиях

Добиться такого впечатляющего результата инженерам удалось благодаря внедрению совершенно новой батареи. В обновлённый EQS установили твердотельный аккумулятор, созданный американской компанией Factorial Energy. По весу и габаритам он практически не отличается от литий-ионных аналогов, но по эффективности значительно превосходит их.

Твердотельные батареи отличаются более высокой плотностью энергии, а значит, позволяют хранить больше заряда при тех же размерах. Они также устойчивее к разряду и дольше сохраняют свои свойства на холоде. Для владельцев электромобилей в странах с суровым климатом это становится особенно важным преимуществом.

Запас хода с запасом

После завершения тестового маршрута бортовая система автомобиля показала, что в батарее всё ещё оставалось 137 километров пробега. Это значит, что при реальных условиях эксплуатации владельцы смогут спокойно планировать дальние поездки без лишней тревоги за поиск зарядной станции.

Представители компании подчеркивают, что столь значительный прирост в пробеге стал возможен не только благодаря смене типа аккумулятора, но и за счёт доработки конструкции батарейного блока. В частности, инженеры применили технологию плавающего корпуса элемента с пневматическим приводом. Такая система позволяет регулировать расширение и сжатие ячеек во время работы, повышая стабильность и увеличивая срок службы батареи.

Реакция компании и перспективы

В Mercedes-Benz уверены, что новый подход к производству батарей станет одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе на рынке электромобилей. Сама технология пока находится на стадии адаптации к массовому производству, но в компании не скрывают оптимизма.