Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Mercedes-Benz EQS
Mercedes-Benz EQS
© Mercedes-Benz by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:36

Электромобиль, который оставил бензин позади: Mercedes показал будущее

Mercedes-Benz EQS 2025 установил рекорд запаса хода 1205 км — данные компании

Mercedes-Benz представил обновлённый EQS 2025 года, и именно эта версия электрического седана смогла удивить даже скептиков рынка. Машина прошла серию испытаний на немецких дорогах и установила рекорд по дальности хода без подзарядки — 1205 километров. Для понимания масштаба: прежний EQS с традиционным литий-ионным аккумулятором способен проехать до 774 километров, что само по себе было высоким показателем.

Прорыв в аккумуляторных технологиях

Добиться такого впечатляющего результата инженерам удалось благодаря внедрению совершенно новой батареи. В обновлённый EQS установили твердотельный аккумулятор, созданный американской компанией Factorial Energy. По весу и габаритам он практически не отличается от литий-ионных аналогов, но по эффективности значительно превосходит их.

Твердотельные батареи отличаются более высокой плотностью энергии, а значит, позволяют хранить больше заряда при тех же размерах. Они также устойчивее к разряду и дольше сохраняют свои свойства на холоде. Для владельцев электромобилей в странах с суровым климатом это становится особенно важным преимуществом.

Запас хода с запасом

После завершения тестового маршрута бортовая система автомобиля показала, что в батарее всё ещё оставалось 137 километров пробега. Это значит, что при реальных условиях эксплуатации владельцы смогут спокойно планировать дальние поездки без лишней тревоги за поиск зарядной станции.

Представители компании подчеркивают, что столь значительный прирост в пробеге стал возможен не только благодаря смене типа аккумулятора, но и за счёт доработки конструкции батарейного блока. В частности, инженеры применили технологию плавающего корпуса элемента с пневматическим приводом. Такая система позволяет регулировать расширение и сжатие ячеек во время работы, повышая стабильность и увеличивая срок службы батареи.

Реакция компании и перспективы

В Mercedes-Benz уверены, что новый подход к производству батарей станет одним из ключевых факторов в конкурентной борьбе на рынке электромобилей. Сама технология пока находится на стадии адаптации к массовому производству, но в компании не скрывают оптимизма.

"Столь впечатляющий для электрокаров результат добиться помог аккумулятор американской компании Factorial Energy", — заявили представители немецкой марки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Бельгии нашли заброшенный автосалон Porsche с редкими спорткарами — The Bearded Explorer сегодня в 0:26

Под слоем пыли в Бельгии нашли автосалон-капсулу времени с редкими спорткарами

В Бельгии нашли заброшенный автосалон с уникальными Porsche и легендарным DeLorean DMC-12 — в пыли, но в идеальном духе ушедшей эпохи.

Читать полностью » Цены на ремонт автомобилей в России выросли на 15% с начала 2025 года — эксперт Турсунова сегодня в 0:12

Цены в сервисах растут, но не только из-за запчастей: причина кроется в поведении водителей

Автовладельцы всё чаще жалуются на рост цен в сервисах. Но что на самом деле влияет на стоимость ремонта — и почему она продолжит расти?

Читать полностью » Закипание антифриза в автомобиле вызывают неисправный термостат, вентилятор или засор радиатора вчера в 23:31

Вентилятор работает без остановки, а мотор всё равно закипает — что не так

Антифриз закипел? Моторист раскрыл, как спасти двигатель от капремонта. Простые шаги и причины — узнайте, чтобы избежать беды на дороге.

Читать полностью » МВД объяснило, как вести себя при остановке, если инспектор ГАИ не подходит к машине вчера в 23:14

Остановили, но не подошли: хитрость, которую используют рейдовые инспекторы

Остановил ли гаишник вашу машину, но не подходит? Узнайте, когда можно уехать без риска, и как вести себя, чтобы избежать штрафов и недоразумений с полицией.

Читать полностью » Бензин проигрывает дизелю в надёжности — анализ автопроизводителей вчера в 22:58

Дизельные машины и зимние сюрпризы: как избежать проблем с запуском

Дизели служат дольше бензиновых — правда ли? Эксперт из автосервиса раскрывает плюсы и минусы: экономия, но и цена с капризами топлива. Стоит ли выбирать?

Читать полностью » ГАИ применяет ловушки для штрафов водителей в России вчера в 22:26

Как не стать жертвой гаишных подстав: 5 ловушек, которые должен знать каждый водитель

Автоюрист рассказал, какие подставы от ГАИ до сих пор ловят водителей на дорогах. Узнайте, как не стать жертвой инспекторов и избежать штрафов.

Читать полностью » Reuters: доля Tesla в сегменте электромобилей США достигла минимума уровня 2017 года вчера в 21:20

Рекордный провал Tesla: это уже было в 2017-м — и снова повторяется

Tesla неожиданно уступила позиции на родном рынке, и теперь ей предстоит доказать, что лидерство в сегменте электромобилей еще можно вернуть.

Читать полностью » АвтоВАЗ осенью 2025 года выпустит три новые версии Lada Vesta — RCI News вчера в 20:57

Три новинки от Lada подряд: почему осень 2025 может войти в историю Vesta

АвтоВАЗ готовит три новые версии Lada Vesta — CNG, "ПФА" и Sport. Запуск снова перенесли, но ждать осталось недолго: все модификации выйдут осенью.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Changan Deepal S05 в Европе подорожал почти втрое из-за пошлин
ДФО

Замминистра Роман Чекушов: диверсификация экспорта — ключ к устойчивому развитию России
Садоводство

Рододендроны и азалии нельзя обрезать в сентябре — они закладывают бутоны летом
Еда

Шеф-повара подтвердили, что вафельные коржи с фаршем в кляре сохраняют сочность и вкус
Культура и шоу-бизнес

Влад Соколовский рассказал о переживаниях из-за разлуки с дочерью Мией
Питомцы

Ветеринары: температура у кошек выше 39,7 °C или ниже 37,2 °C требует срочной помощи
Наука и технологии

14-килограммовые лапы и прыжки по пляжу: история самой долгой мистификации США
Красота и здоровье

Врач Татьяна Солнцева рассказала о пользе омега-3 для сердца и сосудов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet