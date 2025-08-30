Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:22

Китайский электромобиль проезжает 1500 км без подзарядки — конкуренты в шоке

Changan выпустит электромобиль с запасом хода 1500 км на твердотельных аккумуляторах

В автомобильной индустрии назревает прорыв, способный изменить наше понимание электромобильности. Китайский автопроизводитель Changan заявил о планах выпустить модель с запасом хода в 1500 км — показатель, который ранее казался почти недостижимым. Ключ к успеху — твердотельные аккумуляторы нового поколения, сочетающие безопасность, энергоэффективность и экономичность.

Долгожданный ответ на главный вызов ЭМ

Запас хода всегда был камнем преткновения для электромобилей. Однако Changan намерена разрушить этот стереотип. Будущая модель сможет проехать около 932 миль на одной зарядке, что эквивалентно маршруту из Лос-Анджелеса в Портленд без остановки. Это станет возможным благодаря батареям с рекордной плотностью энергии — 400 Вт⋅ч/кг против среднеотраслевых 150 Вт⋅ч/кг.

Такой прорыв не только расширяет горизонты дальних поездок, но и формирует новый стандарт удобства для водителей, которые больше не будут зависеть от частых остановок для подзарядки.

Changan: путь длиной в полтора века

Компания, основанная ещё в 1862 году, десятилетиями формировала репутацию надёжного производителя. Теперь её амбиции направлены на лидерство в сфере электромобилей. Первые прототипы планируют показать к концу 2025 года, а полномасштабное производство стартует в 2027-м.

Основная ставка делается на твердотельные аккумуляторы, где традиционный жидкий электролит заменён твёрдым материалом. Такая конструкция снижает риск возгорания и позволяет сократить время зарядки до длительности обычного кофейного перерыва.

Новое качество потребительского опыта

Переход на твердотельные батареи решает три ключевые задачи:

  • Безопасность — меньше риск утечек и перегрева.
  • Долговечность — срок службы вдвое выше, чем у литий-ионных аналогов.
  • Эффективность — на 30% больше энергии при том же весе.

Помимо этого, ожидается и экономическая выгода: стоимость зарядки электромобилей может снизиться на 50% в ближайшие десять лет. Всё это делает электромобили привлекательнее как для покупателей, так и для бизнеса.

Давление на конкурентов

Выход Changan на новый уровень вынуждает мировых гигантов пересматривать стратегии. Toyota, Nissan и даже Tesla окажутся в ситуации, где отставание от китайского игрока грозит потерей позиций.

Но амбиции Changan выходят за рамки простого увеличения пробега. Компания стремится полностью изменить опыт вождения и устранить то самое "беспокойство о запасе хода", которое сдерживает массовое распространение электромобилей.

Взгляд в будущее

Развитие технологий в области аккумуляторов задаёт направление всей индустрии. Changan показывает, что электромобиль может быть одновременно удобным, безопасным и доступным. Вопрос лишь в том, как быстро конкуренты смогут ответить на этот вызов и удастся ли Changan удержать лидерство.

Очевидно одно: автомобильный рынок стоит на пороге новой эры, и выбор между привычкой и инновацией уже скоро придётся делать миллионам потребителей.

