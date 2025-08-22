Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:08

Технология, которую ждали от Tesla, внезапно вышла у Subaru — но не в машинах

На заводе Subaru в Ойзуми роботы получили твердотельные батареи с ресурсом 10 лет

Что общего у автомобильного бренда и заводских роботов? На первый взгляд — немного. Но именно на производственных линиях Subaru впервые внедрила технологию, о которой спорят все автогиганты мира: твердотельные аккумуляторы.

Первые шаги в будущее

Японская компания решила испытать инновационные батареи не в электромобилях, а в роботах, обслуживающих заводские процессы. Новые элементы питания разработаны Maxell и принципиально отличаются от привычных литий-ионных. Вместо жидкого электролита здесь используется материал, похожий на керамику. Такой подход делает аккумуляторы более надежными: они меньше подвержены деградации, обладают высокой плотностью энергии и допускают сверхбыструю зарядку.

Для промышленности это стало настоящим прорывом. Если раньше батареи роботов Subaru приходилось менять каждые год-два, то теперь срок службы увеличился почти в десять раз — до десяти лет. На заводе в Ойзуми, где собирают моторы и трансмиссии, уже девять роботов оснащены новыми аккумуляторами.

Почему пока не автомобили?

Объем таких батарей меньше 1 кВт·ч, а значит, они слишком малы для полноценного электрокара. Но именно в производстве эта технология показала себя идеально. Долговечность снизила количество отходов и одновременно уменьшила затраты на обслуживание оборудования — важный шаг для компании, которая ищет баланс между инновациями и экономией.

"Это решение позволяет нам не только сократить расходы, но и сделать производство более экологичным", — отмечают в Subaru.

Контекст: электромобильная стратегия Subaru

Интересно, что этот шаг совпал с изменением общей стратегии марки. В концерне недавно заявили о "переоценке" темпов перехода на электромобили: мировой спрос оказался менее стабильным, чем ожидалось. Однако это не значит, что бренд отступает.

Совсем недавно Subaru представила второй электрокар для Северной Америки — кроссовер Uncharted, созданный на базе электрического Toyota C-HR. Автомобиль получил более "внедорожный" дизайн и в топовой версии оснащается двумя моторами суммарной мощностью 338 л. с. До 96 км/ч новинка разгоняется всего за 5 секунд — результат, достойный спортивных моделей.

