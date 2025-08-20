Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by The Car Spy is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 20:29

Электромобили на пороге прорыва: Nissan открыла дверь в эру твердотельных батарей

Nissan и LiCAP разработают технологию сухих электродов для твердотельных батарей

Когда речь заходит о будущем электромобилей, ключевым звеном становятся аккумуляторы. Nissan сделала неожиданный ход: компания объявила о сотрудничестве с американской LiCAP, чтобы вместе разработать технологию сухих электродов для твердотельных батарей.

Главная цель проста, но амбициозна — сделать батареи одновременно более эффективными и доступными в массовом производстве.

Что такое "сухой процесс"

В традиционных методах производства катодных электродов используются органические растворители. Это удорожает процесс и оставляет экологический след. В "сухом процессе" растворители не применяются, что снижает себестоимость и делает производство чище. Однако при переходе от лабораторных экспериментов к серийному выпуску возникает проблема: эффективность заметно падает.

LiCAP предлагает своё решение — Activated Dry Electrode. Эта технология позволяет повысить производительность и улучшить стабильность материалов, что делает сухие электроды ближе к промышленному внедрению.

Партнёрство Nissan и LiCAP

Компании договорились о совместных испытаниях и оптимизации состава электродов. Важно не просто разработать теоретическую модель, а добиться того, чтобы аккумуляторы были:

  • надёжными,

  • долговечными,

  • а главное — доступными по цене.

"Мы рассматриваем сухие электроды как ключ к массовому выпуску твердотельных батарей", — отмечают представители Nissan.

Перспективы для автопрома

Nissan не ограничивается теорией. Уже в январе 2026 года компания планирует запустить пилотную линию по производству твердотельных аккумуляторов. А к 2028 году мир может увидеть первый серийный электромобиль с такими батареями.

LiCAP, со своей стороны, давно закрепилась как один из лидеров в разработке решений для литий-ионных и натрий-ионных систем, а также ультраконденсаторов. Поэтому сотрудничество с японским автопроизводителем может значительно ускорить внедрение технологии в массовые модели.

